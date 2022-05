Plzeňští fotbalisté dnes mohou získat ligový titul

Praha - Fotbalisté Plzně se dnes mohou stát znovu po čtyřech letech ligovými mistry. Pokud v předposledním 4. kole nadstavbové skupiny o titul zvítězí nad nováčkem Hradcem Králové v jeho domácím azylu v Mladé Boleslavi a obhájce trofeje Slavia ztratí body v Ostravě, poputuje mistrovský pohár na západ Čech. Spartu po pondělním odvolání trenéra Pavla Vrby povede proti Slovácku Michal Horňák. Všechny tři duely mají výkop v 19:00.

Plzeň v neděli porazila ve šlágru Spartu 3:0 a dvě kola před koncem nadstavby drží v čele tabulky dvoubodový náskok na Slavii. Západočeši útočí na svůj šestý mistrovský titul. Viktoria v lize neprohrála 20 zápasů po sobě, jednu ze dvou porážek v této sezoně nejvyšší soutěže ale utrpěla v srpnu právě na půdě Hradce.

"S Hradcem v téhle sezoně nemáme dobrou bilanci. Hrajou výborně a úplně bez tlaku, což se i na jejich hře projevilo. My jsme teď hodně blízko tomu, o čem všichni sníme, a nechceme, aby nás zastavil zrovna Hradec," uvedl asistent plzeňského trenéra Pavel Horváth.

"Votroci" v úvodu nadstavby překvapili vítězstvím 4:3 nad Slavií a remízou 1:1 na Spartě, v minulém kole ale prohráli v Ostravě a nebodovali po devíti kolech. Východočeši už mají jistotu konečného šestého místa.

"Dovolená se blíží, ale my jsme jazýčkem na vahách ve hře o titul, takže kluci jsou soustředění. Vnímáme to. Sebrali jsme bod Spartě, ta to od té doby vzdala, obrali jsme Slavii, teď nás čeká Plzeň," řekl asistent trenéra Stanislav Hejkal. Hlavní kouč Hradce Miroslav Koubek s Viktorií v roce 2015 získal titul, následně ale v klubu po neúspěchu v kvalifikaci Ligy mistrů skončil.

Slavia v posledních devíti ligových zápasech s Ostravou neprohrála a boj o čtvrtý titul po sobě ještě nevzdává. "Myslíme si, že ještě není úplně všechno rozhodnuté, ve fotbale se může stát cokoliv. Za poslední roky jsme si zvykli, že si vždy jdeme pro titul, teď to už nemáme ve svých rukou. Půjdeme do toho na 100 procent," konstatoval asistent slávistického trenéra Zdeněk Houštecký.

Baník jistě obsadí páté místo, přesto má velkou motivaci. "Poslední domácí zápas v sezoně, vynikající soupeř, svátek fotbalu. Věřím, že zopakujeme výkon z posledního vzájemného utkání v Ostravě v prosinci, že nás to stejně tak vyhecuje. Doufám, že do toho půjdeme odvážně," uvedl trenér Tomáš Galásek.

Sparta nevyhrála tři z posledních čtyř kol a po nedělní prohře 0:3 v Plzni vedení klubu odvolalo Vrbu. Do konce sezony ji povede dosavadní kouč druholigového "béčka" Michal Horňák, který už Letenské krátce trénoval před třemi lety.

"Určitě bereme všechna tři zbývající soutěžní utkání sezony vážně. Chceme je vyhrát a odehrát se vší vážnosti. Taky bychom chtěli, aby hra trošku vypadala. Naštěstí jdou zápasy tak rychle za sebou, že hráči na předchozí nezdary zapomenou," podotkl Horňák.

Pražané skončí jistě třetí, Slovácko čtvrté. Týmy se znovu utkají 18. května ve finále domácího poháru. V původním termínu minulou středu se nehrálo kvůli nezpůsobilému terénu. "Ligový zápas už nijak neovlivní konečné postavení obou celků v tabulce, ale žádný přátelák to nebude. Spíš to bude z obou stran příprava na pohárové finále," mínil asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.