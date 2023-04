Plzeňský soud začne projednávat korupci ve fotbale, mezi 21 obviněnými je Berbr

Plzeň - Plzeňský okresní soud otevře v pondělí rozsáhlý případ korupce ve fotbale. Obžalobě z úplatkářství při ovlivňování zápasů čelí bývalý místopředseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) Roman Berbr a dalších 20 lidí - rozhodčích, delegátů, funkcionářů i hráčů. Obviněn je také Slavoj Vyšehrad. Berbra a další lidi viní státní zástupce rovněž ze zpronevěry. Podle něj připravili Plzeňský krajský fotbalový svaz o víc než 2,32 milionu korun. Vyplývá to z anonymizované obžaloby, kterou ČTK získala na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Činnost obviněných obžaloba označila jako organizovanou zločineckou skupinu.

Jednání okresní soud naplánoval až do 7. prosince na 45 jednacích dní. Musí projít spisem o několika tisících stránek, probrat se rozsáhlými nahrávkami povolených odposlechů, listinnými důkazy i výslechy svědků, kterých obžaloba zmiňuje desítky.

Kauzu údajného ovlivňování utkání druhé a třetí ligy prostřednictvím rozhodčích odstartoval v říjnu 2020 policejní zásah na několika místech včetně pražského sídla FAČR. Berbr putoval na čtvrt roku do vazby, stejně jako někdejší sportovní ředitel Vyšehradu Roman Rogoz. Do vazby soud poslal také rozhodčího Tomáše Grimma a bývalého prvoligového hráče Michala Káníka.

Podle obžaloby se korupce týkala například v květnu a červnu 2019 pěti zápasů Vyšehradu v třetí lize a v poté v srpnu utkání v druhé nejvyšší soutěži. Státní zástupce viní Berbra, Rogoze a další z ovlivňování výběru hlavních sudí pro zápasy, z uplácení a přijímání úplatků v řádech desítek tisíc až po více než stotisícové částky za ovlivnění zápasu. V jednom případě podle obžaloby přijal úplatek i fotbalista týmu, který hrál proti Vyšehradu. Jindy vzal úplatek funkcionář klubu za nasazení slabších hráčů do utkání proti Vyšehradu, stojí ve spisu.

Jeden z obviněných rozhodčích podle obžaloby dostal za ovlivnění zápasu příslib kariérního postupu. Cílem jednání bylo dosáhnout postupu Vyšehradu ze třetí do druhé ligy, což by klubu přineslo vyšší prestiž, výnosy i vyšší hodnotu jeho hráčů, uvádí státní zástupce v obžalobě. Úplatky se podle něj týkaly i dalších zápasů Slavoje v druhé lize v květnu a červnu 2020, ale i přípravného utkání s Motorletem Praha v únoru 2020 kvůli sázkám.

Jeden z obviněných má podle obžaloby statut spolupracujícího. Ostatní většinou vinu odmítají. Jednomu z nich hrozí za činnost v organizované zločinecké skupině až 12 let vězení, za uplácení nebo přijímání úplatku hrozí většině obviněných tresty až do dvou či čtyř let vězení. Podle tisku požaduje žalobce nepodmíněné tresty pro Berbra a Rogoze v délce sedmi let a čtyři roky pro Káníka.

Média bývalého rozhodčího Berbra dlouhodobě označovala za kontroverzní osobu s velkým vlivem na fotbalové sudí. Rogoz v minulosti čelil obvinění, že se coby funkcionář příbramského klubu pokusil uplatit hráče Českých Budějovic a ovlivnit tím utkání v dubnu 2013. Soud ho však zprostil obžaloby. Káník zase figuroval v jiné kauze ovlivňování výsledků. Vyšehrad byl kvůli úplatkářské aféře vyloučen z třetí ligy.