Plzeňský Prazdroj přestane vyrábět Kingswood, alkoholický nápoj z jablek

Ostrava - Plzeňský Prazdroj přestane vyrábět Cider Kingswood, alkoholický nápoj z jablek. Příčinou je dvouletá epidemie koronaviru, během které byly několikrát uzavřeny restaurace. Prodeje nápoje se už nevrátily do úrovně před pandemií. Pivovar se tak soustředí na druhou svou podobnou značku Frisco. Ta by měla být nově k dispozici v sudech. ČTK to řekl marketingový ředitel skupiny Roman Trzaskalik na festivalu Colours of Ostrava.

"Pravděpodobně už počátkem příštího roku dojde k zastavení prodejů," řekl. Hlavní příčinou tohoto rozhodnutí pivovaru je pdole něj koronavirus. "U Kingswoodu jsme měli velké prodeje v restauracích a hospodách. Jejich provozovatelé ale nyní mají strach vzít si cider zpátky. Soustředí se raději na jednu značku piva. Dá se říct, že je obětí koronaviru," řekl.

Pivovar si pak ze dvou značek ciderů vybral Frisco, které se dosud prodávalo výhradně ve skleněných lahvích. "Rozhodli jsme se zachovat značku, která roste," uvedl s tím, že stejně jako Kingswood by v mohl být tento cider dostupný v sudech pro výčepní zařízení. "Na festivalu Colours of Ostrava testujeme jednu takovou variantu," řekl.

Cider je jablečný alkoholický nápoj vyrobený z kvašeného moštu. Podává se s ledem, ale i svařený.

Plzeňský Prazdroj vykázal loni čistý zisk 4,48 miliardy korun, tržby činily 16,3 miliardy Kč. Ve srovnání s posledním předcovidovým rokem 2019 byl zisk nižší o šest procent a tržby klesly o čtyři procenta. Inflace přitom za roky 2020 a 2021 přesáhla kumulativně sedm procent. Největší pivovar v ČR loni prodal doma i ve světě 11,1 milionu hektolitrů piva, meziročně o 0,3 procenta méně. Za rok 2020 měl čistý zisk 3,8 miliardy a tržby necelých 16 miliard Kč.

Podle vyjádření pivovaru také loni výsledky negativně ovlivnilo uzavření restaurací a další proticovidová opatření. "Oproti předcovidovému období byl loni výrazný propad především u čepovaného piva. Celkově tak naše loňské prodeje na domácím trhu zaostaly dokonce i za rokem 2020 o tři procenta. Na druhé straně, hlavně díky naší trvalé podpoře hospod a restaurací, se nám loni přihlásila řada provozů se zájmem stát se našimi odběrateli," řekl generální ředitel Drago? Constantinescu, který nastoupil do funkce loni 1. června.

Pivovar investuje do podpory hospod a restaurací. "Jen během pandemie jsme tímto směrem investovali několik set milionů korun a naše podpora pokračuje také letos," řekl Constantinescu. Dále podporuje lokální dodavatele surovin, například pěstitele chmele na Žatecku, kde spolu s Microsoftem financuje projekt efektivnějšího zavlažování.