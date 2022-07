Plzeňský kraj převzal v bavorském Chamu humanitární pomoc Ukrajině

Cham (Německo) - Plzeňský hejtman Rudolf Špoták dnes převzal ve skladu hasičů v bavorském Chamu 27 palet humanitární pomoci, která poputuje příští týden do Ivano-Frankivské oblasti na jihozápadě Ukrajiny, s níž Plzeňský kraj navázal spolupráci v dubnu. Dary čtyř firem, hasičů, červeného kříže, Horní Falce a okresu Cham tvoří zdravotnický materiál, léky, elektronika, ledničky, pračky, oblečení a trvanlivé potraviny v hodnotě asi 600.000 korun. Spolu s českými dary je na Ukrajinu odveze plzeňská firma GO! Express & Logistic, která spolu s českou a bavorskou stranou dopravu zboží uhradí. Novinářům to dnes řekli zemský rada okresu Cham a předseda krajského sněmu Horní Falce Franz Löffler.

Vedení Plzeňského kraje vyrazí jako předvoj už začátkem příštího týdne do Ivano-Frankivsku a zajistí průjezd kamionu. "Povezeme tam jako dar převozní sanitku z Domažlické nemocnice a v další dodávce zdravotnický materiál z našich nemocnic, vše v hodnotě přes 300.000 korun," řekl ČTK Špoták. Na doporučení policie neuvedl, kdy přesně čtyři krajští reprezentanti na Ukrajinu vyrazí.

Dary podle Špotáka reagují na seznam prioritních věcí, který zaslala ukrajinská oblast. "Jsme s ní v trvalém kontaktu. Pořád tam stoupá počet uprchlíků, o něž se snaží postarat," řekl.

Jde o týlovou oblast, která není přímo zasažená válkou. Ivano-Frankivská oblast hned za Zakarpatskou oblastí má 1,3 milionu obyvatel. Podle hejtmana tam je přes 150.000 uprchlíků z východních částí Ukrajiny, kteří většinou ze zdravotních důvodů nemohli absolvovat cestu dále na západ.

Vedení kraje dohodlo spolupráci při osobní návštěvě koncem dubna. Tehdy už konzultovali nejpotřebnější sortiment a přivezli elektrocentrály a zdravotnický materiál z krajských nemocnic. Kromě radnice jednali v nemocnicích, uprchlických zařízeních a s organizacemi, s nimiž by mohl kraj spolupracovat. Podle něj i Löfflera bude česko-německá humanitární pomoc pokračovat.

"Určitě bude. Příští týden si budeme osobně na návštěvě Ukrajiny specifikovat, jak by měla vypadat dále, a to i potom, až se konflikt uklidní. A zároveň chceme zmapovat situaci, jestli, tak jak někteří předpovídají, bude nějaká větší podzimní uprchlická vlna. Je otázkou, zda až tam nastane zima, budou mít třeba čím topit a podobně," uvedl Špoták. Podle něj na rozdíl od jiných regionů ČR, kde příliv uprchlíků klesá, plzeňské krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině eviduje stále 60 osob denně.

"U kulatého stolu jsme s Plzeňským krajem dohodli spolupráci v pomoci Ukrajině," řekl Löffler. Podle něj okres Cham uprchlíkům intenzivně pomáhá. Eviduje jich 1100 a snaží se je integrovat do společnosti, zejména děti do škol. Jejichž počet teď klesá.

Generální konzul Ukrajiny v Mnichově Dmytro Ševčenko ve videopozdravu požádal, aby pomoc pokračovala. "Vyhrajeme, když budeme nadále bojovat a když se nám bude dále dostávat celosvětové pomoci," řekl. Max Schierer z firmy Schierer řekl, že jeho dar určitě není poslední. Dále byli přítomni zástupci firem z okresu Cham - Zitzmann, Kappenberger und Braun, Wolf, kliniky Sana, hasičů a červeného kříže.