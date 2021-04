Plzeňský kraj podepsal smlouvu s GW Traín Regio na dopravu v Pošumaví

Plzeň - Plzeňský kraj dnes podepsal smlouvu s českým železničním dopravcem GW Train Regio, který bude od prosince 2023 deset let zajišťovat osobní dopravu v Pošumaví. Smlouva je do prosince 2033, řekl ČTK náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek (STAN). Pošumaví zahrnuje tratě Horažďovice - Sušice - Klatovy se zajížděním až do jihočeských Strakonic a druhou je linie Domažlice - Klatovy. "GW Train nabídl v elektronické aukci nejnižší nabídkovou cenu, 157,18 koruny za takzvaný vlakokilometr, kterou dále dodatkem snížil ve prospěch kraje na 155,94 koruny," uvedl Čížek. Cenu označil za velmi dobrou.

Druhým uchazečem v soutěži byly České dráhy, které provoz na trati zajišťují do prosince 2022 s možností prodloužení o rok. "Jsem rád, že jsme asi po 2,5 letech příprav soutěže dnes dospěli k tomuto závěru," uvedl Čížek. Podle něj Plzeňský kraj ve srovnání s jinými kraji zadává víc soutěží než přímých zadání konkrétnímu dopravci. Kraj má v současné chvíli smlouvy na všechny hlavní páteřní regionální trati a teď se věnuje menším tratím, jako je Pošumaví.

Podle vedoucího krajského odboru dopravy Dušana Pakandla bude cena v prvním roce plnění 142,95 Kč za kilometr. "Uvádíme ji pro srovnání, aby bylo jednoznačné, za kolik to jezdí stávající dopravce a za kolik to bude jezdit nový," řekl. Letos platí kraj Českým drahám 141 korun. Podle Pakandla jde o nepatrný korunový rozdíl, ale kvalita vozů se po nástupu nového dopravce výrazně zvýší.

Předseda představenstva GW Trainu Peter Bosáček řekl ČTK, že půjde o použitá vozidla rakouské firmy Stadler, která se vyráběla od roku 1995 do roku 2013, a na Pošumaví nasadí vozy vyrobené kolem roku 2000. "Půjde o šest dieselových jednotek plus dvě záložní," uvedl. GW Train provozuje v Plzeňském kraji od roku 2016 dálkovou dopravu Plzeň - Most. Působí v šesti krajích a po ČD jde o druhého největšího regionálního dopravce v ČR. "Každý vůz bude mít wi-fi připojení zdarma, zásuvky na dobíjení drobné elektroniky. Vozidla budou nízkopodlažní, bude tam bezbariérové WC," řekl Bosáček.

"Nový dopravce výrazně zkvalitní dopravu Plzeň - Sušice. Modernizované nízkopodlažní a klimatizované jednotky GW Train Regio budou navazovat v Horažďovicích na nové vlaky Regiopanter Českých drah," uvedl Čížek. V Klatovech navážou na nové Regiopantery, které vyjedou letos v prosinci, a v Domažlicích na moderní jednotky PESA. "Tím bude okruh uzavřen a cestující bude všude obsloužen vlaky na úrovni 21. století," dodal.