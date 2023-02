Plzeňský kraj bude kvůli gigafactory schvalovat zadání nového plánu rozvoje

Plzeň - Zastupitelé Plzeňského kraje budou v pondělí schvalovat zpracování nových zásad územního rozvoje. Mají zohlednit vznik strategického průmyslového parku na záložním armádním letišti Líně u Plzně, kde automobilový koncern Volkswagen (VW) zvažuje stavbu továrny na výrobu baterií do elektromobilů, kterou vláda podporuje. Maximální plocha zóny bude 280 hektarů, ne 700 či 400 hektarů, jak se dříve diskutovalo. Plán má obsahovat také požadavky obcí, aby je v budoucnu nebylo možné obejít, řekl ČTK náměstek hejtmana Petr Vanka (ANO a nezávislí). S okolními obcemi už byl podle něj návrh nových zásad konzultován.

"Bude to maximální plocha 280 hektarů, což je požadavek obcí. Z toho 200 hektarů má být vlastní komplex, tedy budovy, které se mají stavět, a na 80 hektarech budou rozvodny, čistička, přečerpávací stanice, hasiči a podobné věci," uvedl. Podle náměstka má být okolo strategického parku vytvořen pás zeleně, aby lidé z obcí nekoukali na továrnu. Současné zeleně na letišti, hlavně lesa, se navržených 280 hektarů tolik nedotkne. Strategický park by nejvíce využil volné plochy a zlikvidovaly by se bývalé armádní budovy, které jsou podle Vanky v dezolátním stavu. Některé budovy na letišti by se díky investici odstranily a byl by tam třeba les, řekl.

"V zásadách územního rozvoje bude zaneseno, kudy povedou elektrické sítě, voda, jaké se budou stavět silnice a kde bude sjezd z dálnice," uvedl Vanka. Podle něj je požadavkem vlády ČR zrušit letiště, což by mělo být i v nových zásadách územního rozvoje. "Jinak by se to (továrna) tam nevešlo, protože každá obec to chce co nejdál od sebe a bohužel to letiště je uprostřed," řekl.

"Vše bylo konzultováno s osmi obcemi okolo letiště. A samozřejmě i během zpracování zásad rozvoje mohou dávat další návrhy a připomínky a obce tak mohou prosazovat lepší řešení konkrétních staveb," uvedl Vanka.

Zastupitelé by měli podle něj v pondělí schválit, že se má zpracování nových zásad územního rozvoje zadat. "Je usnesení vlády, na jehož základě je kraj povinen zahájit práce na aktualizaci zásad územního rozvoje," řekl Vanka. Nedokázal odhadnout, jak dlouho bude jejich zpracování trvat, budou to měsíce. Spolupracovat na ní budou kraj, obce, dodavatelé energií, silničáři a další.

Zásady územního rozvoje, schválené v roce 2014, umožňují stavbu podnikatelského parku, vedle něhož by mohlo fungovat letiště. Pokud by se VW nerozhodl pro Líně, mohl by jít kraj s obcemi dále touto cestou. O továrnu VW za 120 miliard Kč vláda velmi stojí. Možnou investici považuje za klíčovou pro transformaci českého autoprůmyslu. VW se má do konce března vyjádřit, zda zvolí Líně, nebo Polsko, Slovensko, či Maďarsko. Stavět by chtěl začít koncem roku 2024 a vyrábět články do baterií od roku 2027.

Kraj podle Vanky zároveň bojuje za to, aby se aeroklubům z Líní postavilo nové moderní letiště jako odpovídající náhrada za Líně. "Jednáme o tom s ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Dokonce to bude i v zásadách rozvoje i v memorandu o porozumění, jehož návrh jsme teď dostali na stůl od ministerstva," řekl. Memorandum podepíše kraj, obce a ministerstva průmyslu a dopravy. O jeho textu teď budou jednat s obcemi. Podle krajského radního Pavla Stroleného (ANO a nezávislí) tam budou mít obce všechny podstatné věci. "Dobřany, Chlumčany, Chotěšov, Líně, Nová Ves, Stod, Vstiš a Zbůch si v memorandu mohou vyříkat, co chtějí i jakým způsobem půjde jejich požadavky dosáhnout," uvedl. Každá obec má své požadavky, za nichž by byla ochotna továrnu strpět.