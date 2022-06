Plzeňský kraj a Dolní Bavorsko dokončili poutní Vintířovu stezku

Plzeňský kraj a Dolní Bavorsko dokončily 162 kilometrů dlouhou poutní Vintířovu stezku (Gunthersteig), obdobu slavné Svatojakubské cesty do španělského Santiaga de Compostela. Turisté a poutníci si mohou projít devět jednodenních etap o délce 14 až 22 kilometrů, na nichž jsou místa spjatá se středověkým mnichem. Na snímku je rozhledna Frauenbrünnl u obce Rinchnach v Dolním Bavorsku.

Sušice (Klatovsko) - Plzeňský kraj a Dolní Bavorsko dokončili 162 kilometrů dlouhou poutní Vintířovu stezku (Gunthersteig), obdobu slavné Svatojakubské cesty do španělského Santiaga de Compostela. Turisté a poutníci si mohou projít devět jednodenních etap o délce 14 až 22 kilometrů, na nichž jsou místa spjatá se středověkým mnichem. Tři vedou Bavorskem, jedna přes hraniční přechod a pět je v Čechách. ČTK to řekla Elisabeth Unnaschová z oddělení propagace cestovního ruchu regionu Arberland, který je zodpovědný za přípravu a propagaci stezky.

Česko-německý projekt podle ní zakončila instalace sochy mnicha v životní velikosti od sklářské výtvarnice Vladěny Tesařové, kterou v minulých dnech odhalili v historické sklárně v Anníně. Přeshraniční turistická a poutní cesta tak po třech letech intenzivní práce vstoupila do první oficiální sezony, uvedla Unnaschová.

"Hlavním motivem je nabídnout nejen poznání historie kraje a unikátní turistické zážitky v nádherných kulisách Bavorského lesa a Šumavy. Je zde výrazně zastoupen také duchovní přesah a každá etapa nabízí unikátní místa k rozjímání. Stezka má potenciál přilákat turisty i věřící poutníky i ze zahraničí," uvedl krajský radní Libor Picka (STAN).

Společný projekt Plzeňského kraje, rozvojové agentury Arberland REGio a obce Hartmanice odstartoval v listopadu 2018. Částkou 850.000 eur (dnes přes 21 milionů Kč) ho podpořil evropský přeshraniční program Cíl EÚS.

Stezka začíná v bavorském Niederalteichu, v jehož klášteře sv. Vintíř, německy Günter, působil, a dovede poutníky až do Blatné. Nejdelší etapa je ze Sušice do Horažďovic, nejkratší z Prášil do Hartmanic.

"Součástí stezky je i šest uzavřených okruhů pro rodiny s dětmi s herními prvky a geolokační hrou Skryté příběhy. Na páteřní trase je vybudováno pět symbolických odpočinkových míst s architektonicky řešenými kamennými sestavami s kovářským prvkem v podobě Vintířovy poutnické hole, které vyzývají k zastavení a meditaci," řekl Picka.

Podle vedoucí bavorsko-českého infocentra v Plzni Simony Fink obliba těchto cest roste. "Lidé hledají možnost zklidnit se, mít čas přemýšlet i meditovat. Stezka v podstatě existovala, obnovili jsme ji," uvedla.

K zajímavých místům patří barokní kostel v Dobré Vodě, který je zasvěcen sv. Vintířovi a je tam sedmitunový skleněný oltář, sklárna v Anníně z roku 1796, zřícenina Rabí, románský hrad Prácheň, kaple Anděla Strážce, dominanta Sušice a viklan Čertův náramek na Strakonicku. "Stezka k nám přitáhne spoustu turistů a má velký význam pro spolupráci Čechů a Němců," řekl starosta Hartmanic Pavel Valdman (SNK "Hartmanice 2018").

Sv. Vintíř se po putování Šumavou usadil v poustevně na vrchu Březník u Dobré Vody, kde v roce 1045 zemřel. Potomek durynské aristokratické rodiny se v 50. letech vzdal světského života a vstoupil do opatství v Niederalteichu. Byl pověřen osidlováním středního Bavorska. Ke konci života se vrátil do lesů u Dobré Vody. Veškeré informace o stezce jsou na webu.