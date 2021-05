Plzeňský kapitán Brabec: Sparta nějakým způsobem dominovala celé utkání

Praha - Podle kapitána Plzně Jakuba Brabce fotbalisté Sparty dominovali prakticky v celém průběhu dohrávky 23. kola první ligy. Navzdory porážce 1:3 si autor vedoucího gólu pochvaloval rozestavení 3-5-2, i když připustil, že si Západočeši na systém nového trenéra Michala Bílka ještě budou muset pořádně zvyknout.

Na Brabcovu branku z 11. minuty odpověděli domácí sparťané až ve druhém poločase. Po hodině hry vyrovnal Adam Hložek, v 86. minutě otočil stav Dávid Hancko z penalty a pojistku přidal v nastavení střídající Adam Karabec.

"Sparta nějakým způsobem dominovala celé utkání. Nám se podařilo to zachytávat, ale bohužel jednou jsme tam byli trošku otevření a vyřešil to dobře (Hložek)," řekl Brabec v klubové nahrávce pro média.

Odchovanec Sparty svůj druhý ligový gól v ročníku vstřelil dorážkou vlastní střely po rohovém kopu. "Většinou když dávám góly, tak přesně takhle, že mi to tam nějak spadne, nemám čas přemýšlet. Teď jsem na to měl dokonce dva pokusy. Jsem rád, že se to tam nakonec dostalo," uvedl osmadvacetiletý reprezentační obránce.

Plzeňští se po rozích dvakrát prosadili i při sobotní domácí remíze 3:3 s Příbrami, kdy Brabec vyrovnal na průběžných 2:2. "V celé sezoně jsme měli strašně moc rohů a v mnoha z nich jsme nebyli úspěšní. Jsem rád, že aspoň teď v posledních utkáních jsme si s tím trošku pomohli," uvedl.

Zatímco bývalý kouč Adrian Guľa v Plzni praktikoval systém na čtyři obránce, Bílek si hned prosadil rozestavení se třemi stopery. "Na jednu stranu změn bylo hodně, na druhou stranu všichni tady už máme něco odkopáno a tenhle systém jsme už tak nějak hráli. Ale musíme si na to určitě ještě zvyknout a doladit spoustu věcí," přiznal Brabec.

Se stoperskými kolegy Lukášem Hejdou a Filipem Kašou se mu spolupracovalo dobře. "Myslím, že nám to i víc vyhovuje, že se vzájemně zajišťujeme a soupeř má prostoru míň. To se do nějaké 60. minuty potvrzovalo, že se Sparta do nás těžko dostávala. Bohužel to nevydrželo tak dlouho, jak bychom si přáli," dodal Brabec.