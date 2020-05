Plzeňský hejtman Bernard ukončil členství v ČSSD

Plzeň - Plzeňský hejtman Josef Bernard odchází z ČSSD. Oznámil to dnes na svém facebookovém profilu a potvrdil ČTK. Od vedení plzeňské ČSSD cítí, že o něj nemá zájem. Netají se ani neshodami, které mezi ním a částí spolustraníků panovaly delší dobu. Bernard například patřil ke kritikům vstupu ČSSD do vlády s hnutím ANO. Na příštím jednání krajského zastupitelstva, které by mělo být 8. června, chce dát funkci hejtmana k dispozici.

Předsedu strany Jana Hamáčka mrzí, že důvody pro odchod Bernard neprobral s vedením strany a členskou základnou v kraji. Jeho rozhodnutí ale respektuje. Místopředseda ČSSD Michal Šmarda Bernardova odchodu lituje a považuje to za ztrátu pro sociální demokracii.

Na neshody s plzeňskou ČSSD poukázal Bernard loni, když oznámil, že za stranu nechce znovu kandidovat v krajských volbách. Poslední kapkou podle něj bylo, že v době, kdy se kraj potýkal s vážnou korovavirovou krizí a on sám měl pozitivní test na covid-19, o něm někteří straníci řekli, že nedodržel nařízení krajských hygieniků a že mohl nakazit několik lidí. Bernard to rezolutně odmítl. Tvrdí, že všechny podmínky karantény i pokyny přísně dodržoval. Za nezodpovědné označil jeho jednání například jeho náměstek a lídr ČSSD pro krajské volby Ivo Grüner.

Podle předsedy ČSSD v Plzni Michala Chalupného Bernard nebyl nikdy tradičním sociálním demokratem, těžko se sžíval s jejich prostředím, inklinoval k pravicovým stranám a měl pravicový přístup. Rezignace Chalupného nepřekvapila a považuje ji za dobré řešení pro obě strany.

Bernard své pětileté angažmá v ČSSD a působení v čele kraje jako omyl nevidí. Uvedl, že se povedlo například revidovat smlouvy s dopravci a získat zpět pro kraj 270 milionů korun, úspěšně projít velké tendry na veřejné dopravce, což přinese do kraje 315 nových autobusů, 24 nových vlaků, výrazně se zvýšily investice například do kultury, podpory sportu a přitom si kraj drží rozpočtovou rezervu. Za úspěch považuje i zvládnutí koronavirové krize. "Omyl by to byl, kdyby se ty věci nepovedly," míní.

K dalšímu působení v politice se zatím nechtěl vyjadřovat. Připustil, že ho už dřív některé strany oslovily. Zájem o spolupráci netají STAN. "Na mě je to teď strašně brzo. Já jsem si chtěl vyrovnat vztah se sociální demokracií, to byla moje povinnost. Žádnou pevnou dohodu s nikým nemám, teď hned to neudělám, mluvit o nějakém případném angažmá," dodal Bernard.

Jeho náměstek pro dopravu a krajský předseda STAN Pavel Čížek, jenž je lídrem STAN pro krajské volby, ale má o spolupráci s Bernardem velký zájem a je dokonce ochoten mu postoupit prvenství na kandidátce, kdyby souhlasil se spoluprací.

Čtyřiapadesátiletý někdejší generální ředitel Škody Transportation Bernard do ČSSD vstoupil v roce 2015, o rok později se stal hejtmanem. Hnutí ANO, které volby vyhrálo, skončilo v opozici, když se na koalici dohodla ČSSD, ODS, Koalice pro Plzeňský kraj (KDU-ČSL, Strana zelených a Nestraníci) a Starostové a patrioti (s podporou Svobodných a Soukromníků).