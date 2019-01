Plzeň - Sen o triumfu v Lize mistrů se hokejistům Plzně v úterý rozplynul v souboji se švédskou Frölundou, ale brankář Dominik Frodl i účast v semifinále považuje za významný počin. Podle dvaadvacetiletého odchovance Slavie vypadli Západočeši s jedním z nejlepších týmů v Evropě.

"Semifinále Ligy mistrů je skvělý úspěch. Skončit třetí v Evropě je paráda. Udělali jsme dobré jméno i českému hokeji," řekl Frodl poté, co jeho tým v domácí odvetě prohrál 1:3.

Frölunda si zahraje v pátém ročníku soutěže finále počtvrté a dvakrát (2016 a 2017) ji vyhrála. Pouze v minulém ročníku ztroskotala už v osmifinále na Liberci.

Plzeň před týdnem v Göteborgu rozehrála partii porážkou 3:6 a po brzy inkasované brance v úterní odvetě měla minimální šance na postup, přesto bojovala až to konce. "Jsme realisti, narazili jsme na možná nejlepší tým Evropy, když tedy pominu KHL. Tým, který by Ligu mistrů měl asi vyhrát," uvedl Frodl.

"Přišlo pět tisíc lidí, neskutečné. Týmy ve Švédsku by se od nás mohly učit, jak to lidi tady prožívají a fandí. Bylo by špatně, kdybychom to odevzdali a my se připravujeme i na další zápasy v extralize," podotkl Frodl, který přišel do Plzně před sezonou z prvoligové Slavie.

Západočeši stejně jako loni Liberec a Třinec skončili v semifinále. V roce 2016 hrála Sparta dokonce finále. Plzeň před semifinále měla kontě v Lize mistrů devět výher a jedinou remízu a na svého soka nestačila až před branami finále.

"Mrzí mě to, ale věděli jsme, že máme brankový deficit z prvního zápasu. Takže jsme šli do zápasu s tím, že nemáme co ztratit a pokusíme se o malý zázrak. Určitě jsme zklamaní, ale kdybychom měli prohrát o gól v součtu, tak bychom tady byli mnohem smutnější," komentoval Frodl konec snu o triumfu, o který by Plzeň díky své bilanci hrála doma.

V obou semifinálových zápasech si v úvodu přivykala na styl Frölundy. "Švédové jsou fakt nalítaní. I před týdnem v prvním zápase nám dlouho trvalo si na to zvyknout. Ale jak ve Švédsku, tak i tady jsme se jim pak naprosto vyrovnali, bohužel skóre bylo proti nám," uvedl Frodl.

Loučení se soutěží zpříjemnili Plzni fanoušci, kteří její tažení ocenili ke konci zápasu aplausem vestoje. I děkovačku si Indiáni užili. "Fanouškům patří velký dík, že po zápase zůstali a takhle nám tleskali. Na konci obíhala arénou i mexická vlna. Prostě skvělé," ocenil Frodl.

"V obou zápasech jsme byli minimálně vyrovnaným soupeřem Frölundy, v odvetě jsme trefili snad čtyři tyčky, jenže oni to zlomili dvěma góly na začátku třetí třetiny. Ale všichni lidi museli vidět, že jsme bojovali a hráli suprově," dodal Frodl.