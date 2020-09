Plzeňský biskup Tomáš Holub byl pozitivně testován na covid-19

Plzeň - Plzeňský biskup Tomáš Holub se nakazil koronavirem. Pozitivní výsledek testu na covid-19 mu dnes potvrdili hygienici. Od čtvrtečního rána byl preventivně spolu se svými dalšími spolupracovníky v dobrovolné domácí karanténě, uvedlo v tiskové zprávě plzeňské biskupství.

Nakazil se při pondělním pracovním jednání. Jeden z účastníků byl pozitivní. "Okamžitě jsem informoval své spolupracovníky, kteří se jednání rovněž účastnili a všichni jsme nastoupili do dobrovolné karantény. Všichni jsme se také okamžitě nechali na koronavirus testovat," uvedl Holub. Na twitteru ráno napsal, že v noci na dnešek obdržel potvrzení, že je jedním ze 1447, kterým byl v pátek potvrzen covid-19.

Biskup plzeňský onemocněl těsně před dlouho plánovanou diecézní poutí v Teplé, která se koná dnes. Také při její přípravě biskupství dodržovalo všechna nařízení a protiepidemická opatření. "Po zjištění pozitivního testu jsem ihned na základě principu samotrasování kontaktoval všechny osoby, s kterými jsem přišel před mým nastoupením do dobrovolné karantény do kontaktu. Jedná se především o členy kněžského sboru. Všichni, kteří přišli do kontaktu se mnou, o nebezpečí onemocnění ví a také nastoupili do karantény," vysvětlil Holub. Návštěvníkům poutě poslal z karantény alespoň vzkaz.

Dnešní pouť v Teplé má navštívit apoštolský nuncius v České republice Charles Daniel Balvo, odpoledne má sloužit mši. Se zástupcem Diecézní charity Plzeň převezme také symbolický šek, každý na částku 50.000 korun, na zmírnění dopadů pandemie koronaviru. Peníze se vybraly během dobročinné aukce velikonoční várky piva Pilsner Urquell. Celkem 2020 lahví plzeňského ležáku bylo tradičně určeno pro papeže Františka, vzhledem k celosvětové situaci ale nemohlo být do Vatikánu doručeno.