Plzeňský architekt postavil kancelářskou budovu s plachtami, stromy a keři

Plzeň - Na místě polorozpadlého domu v centru Plzně postavil místní architekt a developer Tomáš Blahovec šestipatrovou budovu nazvanou STROM, kde jsou desítky sdílených kanceláří. Na střeše má dřevěnou terasu s výhledem do všech stran s plachtami, vzrostlými stromy, keři, trávou a fasádou, která obrůstá pnoucí zelení. V době pandemie preferují klienti malé kanceláře, většinu se podařilo velmi rychle pronajmout, řekl dnes ČTK Tomáš Rek z developerského týmu.

"Lidé budou tlačeni do home-office, ale budou potřebovat podmínky pro práci. Vyhledávají místa, kam mohou odejít alespoň na chvilku od rodiny a zároveň tam mají prostor pro práci. Tady jsou menší a útulné kanceláře s veškerým servisem," uvedl. Podle Reka byla v první a druhé vlně covidu velká poptávka jednotlivců i členů týmů velkých firem po dočasných kancelářských prostorách v místě bydliště, které zajistí také socializaci.

"Jsme nadšení, jsou tu lepší služby, výbava i kvalitnější interiér. Je vidět, že si s tím dali práci. Pustili jsme dražší kancelář v pražském komplexu sdílených prostor, kde jenom narychlo naházely plastový nábytek," řekl Lukáš Svoboda, který si s manželkou Helenou Bergerovou pronajal menší kancelář a podnikají v oboru automotive na tureckém trhu. Podle Bergerové mají v Plzni větší klid než ve velkých kancelářích a zvou si tam klienty.

"Splnil se mi sen. Jsem překvapen, jak se poptávka po malých kancelářích s komplexními službami zvyšuje. V Plzni je spousta open-space prostor, které si, myslím, nejsou dlouhodobě udržitelné," řekl Blahovec, který komplex kanceláří za nízké desítky milionů korun navrhl, postavil a financoval. "Páté a čtvrté patro je pro firmy, další prostory jsou pro jednotlivce nebo lidi, kteří sem zamíří jen občas," uvedl. Kanceláře jsou vybavené takzvanými hot deskami, které tvoří pouze pohodlná židle, široká pracovní deska a výhled z okna. "Nechali jsme se inspirovat u firmy Scott &Weber, světového lídra ve sdílených kancelářích," řekl Blahovec. V plzeňské budově z monolitického betonu jsou také "talk boxy", tedy vypolstrované místnosti, které tlumí rozhovory.

Každý nájemník vstupuje do budovy s přiděleným čipem, jímž si může řídit intenzitu světla i tepla ve své kanceláři. "Vrcholem našeho snažení by měl být autonomní provoz domu. Nájemci by si měli vše vyřídit přes aplikaci, kterou vyvíjíme. Od účetních či právních služeb až třeba přes objednání místa k jednání. Když budete mít za hodinu schůzku, vše zadáte do aplikace, jež vám umožní i vstup do kanceláře," dodal Blahovec.