Plzeňské základní školy zkoušejí zapojení virtuální reality do výuky

Plzeň - Výuku budoucnosti mohou zažít školáci na dvou základních školách v Plzni. V pilotním projektu testují zapojení virtuální reality do vyučování. Dětem to má přinést nevšední zážitky, ozvláštnění výuky a možnost osvojit si vědomosti hravou formou. Díky projektu, na kterém odborníci pracovali bezmála rok, tak mohou děti zažít například exkurzi do vesmíru nebo nebezpečný pokus v hodině chemie. Pokud se inovace ve výuce osvědčí, radnice počítá s jejím rozšířením i na další městské základní školy, řekla dnes novinářům radní pro školství Lucie Kantorová (ANO).

Hlavní výhodou virtuální reality je podle ní skutečnost, že školákům zprostředkuje zážitek z konkrétní látky, který v místních podmínkách nelze realizovat. "Využití bychom určitě našli v mnoha předmětech. My jsme se rozhodli jít cestou chemie, a to z toho důvodu, že jde o oblast, kde výuka v nynější době bohužel nemůže být tak praktická, jak bychom si přáli. Díky tomuto projektu budou moci žáci pracovat alespoň virtuálně s látkami, jako jsou kyseliny," řekla radní. Doufá zároveň, že díky tomu se děti začnou více zajímat i o přírodní vědy a o to, jak funguje svět kolem nich.

Podle primátora Martina Baxy (ODS) jsou možnosti virtuální reality prakticky neomezené. V hodinách by tak bylo možné například absolvovat výlet do deštného pralesa, do 17. století nebo by se děti mohly proměnit v krvinku putující po lidském těle.

Projekt je navržen tak, aby byl pro učitele i školáky maximálně přívětivý. "Samozřejmě jsme připraveni na to, že učitelé mohou mít ze začátku obavy. My v Centru robotiky jsme připraveni být jim oporou a pomáhat jim v oblasti technické i metodické. Pro pedagogy navíc připravujeme ke každému pokusu pracovní a metodické listy, které mohou být další formou podpory, učební materiál pro žáky a podporu pro učitele," uvedla ředitelka Centra robotiky při městské organizaci Správa informačních technologií města Plzně Martina Kupilíková.

Na projektu Plzeň spolupracuje se společností CIE Group, která vytváří mimo jiné aplikace ve virtuální realitě ve zdravotnictví. Podle ředitele firmy Marka Bárdyho je Plzeň první město v Evropě, které implementovalo virtuální realitu jako standardní pomůcku do výuky na základních školách. "Museli jsme řešit jednak zábavný aspekt aplikace, ale zároveň dodržet principy vzdělávání. V současnosti je aplikace připravena pro ostrý provoz, jsme ale připraveni na další testování a případné inovace, tento proces bude probíhat takřka nepřetržitě tak, abychom mohli kontinuálně posouvat hranice možností," řekl Bárdy.

Město má licence pro další využití nejen na městských školách, ale veškeré výukové programy, které firma ve virtuální realitě ve výuce vytvoří, mohou být zdarma distribuovány také do všech škol v kraji.