Plzeňské Slavnosti svobody také letos navštíví několik válečných veteránů

Plzeň - Plzeňské Slavnosti svobody, největší oslavy konce druhé světové války v ČR, budou letos od 5. do 8. května. I 77 let od konce války se chystají přijet američtí a belgičtí veteráni, kteří město v roce 1945 osvobozovali, do Plzně dorazí zřejmě čtyři. Slavnosti nabídnou tradiční vojensko-historický program s dobovými vojenskými kempy, pietní akty, kulturní bloky a v neděli 8. května jízdu vojenské techniky Convoy of Liberty po Klatovské třídě se 70 kusy historické techniky a zhruba 200 vozy. Po uplynulých dvou letech pandemie koronaviru, kdy byl program zúžen hlavně na on-line přenosy, se oslavy uskuteční v plnohodnotné formě a čekají se opět desetitisíce návštěvníků z ČR i ciziny. ČTK to dnes řekla městská radní Veronika Jilichová Nová (ODS). Plzeňské Slavnosti svobody patří podle ní k největším oslavám osvobození v Evropě.

"Zvláště v této době je důležité si svobodu připomínat," uvedl primátor Pavel Šindelář (ODS), který zaslal osobní zvací dopis americkým a belgickým veteránům. Jejich příběhy se staly inspirací pro sobotní komponovaný večerní program Thank you, boys! v režii Michala Cabana na náměstí Republiky od 20:00, který bude podle Jilichové vrcholem kulturní nabídky. "Máme potvrzené účasti několika veteránů s tím, že přijedou, když zdraví dovolí. Někteří pošlou zástupce rodin, uvidíme. Upřesníme to pár dnů před začátkem slavností," uvedla radní.

Největší změnou proti tradičním rokům je přesun části vojensko-historického programu z nyní rekonstruovaného parku za obchodním centrem Plaza do sadového okruhu kolem centrálního náměstí. Sady obsadí Klub vojenské historie Tommy & Yankee, který se snaží co nejvěrněji přiblížit dobový život amerických vojáků takzvanou oživenou historií, a Klub vojenské historie 16. obrněné divize s ubikacemi pro mužstvo i velitele. "K vidění bude těžká a lehká obrněná technika. Nejcennější, největší a nejtěžší pak bude plně pojízdný střední tank Sherman M4A4, dále velmi vzácné tři polopásové halftracky, čtyři lehké obrněné průzkumné automobily Ford M8 a těžký tahač Diamond. Vše bude funkční a v pohybu," řekl Pavel Rogl ze spolupořádajícího klubu vojenské historie 16th Armored Division. Kluby se zhruba 100 lidmi v tehdejších uniformách postaví v sadech v první den oslav dobový tábor americké armády.

V nové lokalitě U Ježíška poblíž nádraží se představí Kombinovaný oddíl reprezentující odkaz Československé samostatné obrněné brigády s účastníky z Nizozemska, Británie a Slovenska s dobovou technikou. Zázemí tam bude mít také tábor RAF a WAAF (Ženské pomocné letecké sbory), v jehož blízkosti bude umístěna replika stíhacího letadla Spitfire 1:1. Armádní střelecký stadion v Lobzích bude prezentovat vzdušné i pozemní síly a speciální složky Armády ČR. "Množství techniky se pak zapojí do nedělního dopoledního konvoje," uvedl ředitel krajského vojenského velitelství Milan Sklenář. Kvůli současné mezinárodní situaci a plnění úkolů armády se může koncept prezentace změnit.

Vzpomínkové akty jsou na programu ve čtvrtek 5. května a 6. května od 16:00 vyvrcholí setkáním u pomníku "Díky, Ameriko!". Doprovodí jej přelet dobových letounů, například Hawker Hurricane, který se v Plzni představí poprvé.