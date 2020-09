Plzeňské náměstí zaplnilo téměř 250 aut Alfa Romeo

Plzeň - Téměř 250 aut od italské automobilky Alfa Romeo zaplnilo dnes plzeňské náměstí. Místní klub příznivců těchto vozů zde po pěti letech uspořádal druhý mezinárodní sraz, který připomněl 110. výročí vzniku značky. Z různých částí republiky se sjely alfy od sportovních veteránů a kabrioletů ze 70. let 90. století až po nejmodernější modely Stelvio a Giulia nebo sportovní 4C. Akce se měli účastnit i zahraniční motoristé, kvůli protikoronavirovým opatřením v různých zemích nakonec většinou nepřijeli, řekl dnes ČTK prezident klubu Jaroslav Jan.

Fotogalerie

Do Alfy Romeo se zamiloval před řadou let na dovolené v Itálii. "Koupil jsem si v roce 2011 Alfa Romeo GT Blackline z roku 2007 a od té doby v něm pořád jezdím, takže můžu vyvrátit veškeré řeči, že jsou to poruchová auta," řekl. Důvodem pro volbu Alfy Romeo je podle něj mimo jiné výjimečnost italského designu. "Ta auta jsou neokoukaná, neopakovatelná, není to běžný sériový vůz," dodal Jan.

Ani ostatní alfisté nedají na nadčasový vzhled vozu s křížem a hadem milánské rodiny Visconti ve znaku dopustit. Je pro ně synonymem individuality, italského designu a zosobněním sloganu automobilky "cuore sportivo" - sportovní srdce.

Italská auta a veterány zvlášť má rád Radek Šťastný z jižních Čech, pyšný majitel Alfy Romeo Spider Veloce 1750. Před 13 lety si ji přivezl z Kalifornie. Pokud to české počasí dovolí, jezdí s malým rudým sportovním kabrioletem čtyři až pět měsíců v roce každý druhý den, dokud ho déšť nedonutí uklidit veterána do garáže.

S běžnými cestovními alfami jezdil donedávna Ondřej Kuba z Ústí nad Labem. Jenže před pěti lety na srazu v Plzni se zakoukal do veterána Spidera, takže si nakonec jednoho z roku 1986 také koupil. "Jsou to netradiční auta, na českých silnicích málo viděná a nedoceněná. Jsou technicky sice jednodušší, ale jsou velmi spolehlivá, velice výkonná a hlavně designově nadčasová," tvrdí o alfách. Model Spider se vyráběl téměř tři desetiletí a v letech 1966 až 1994 ho bylo vyrobeno na 80.000 kusů. "Je to auto na víkendové projížďky, vítr ve vlasech. Není to o rychlosti, i když je to výkonný vůz a dosahuje až rychlosti 190 kilometrů za hodinu, ale je to o požitku a o tom, jak ten motor zní," dodal Kuba.

Stejně tak se do zvuku svého třílitrového šestiválce Busso v Alfě Romeo GTV z roku 1998 s nadšením zaposlouchá Robert Köhler z Chrudimi. "Spíš než o rychlosti je to o zvuku. Rychlost tam je taky, ale zvuk, ten je fenomenální," poznamenal. Ani na rychlost ale nezanevře. V neděli se jede do Německa podívat na výstavu o vozech Alfa Romeo asi 350 kilometrů od hranic a na německé dálnici bez rychlostního limitu s potěšením legálně sešlápne plyn nadoraz.

První vozy značky Alfa sjely z výrobní linky v Miláně v roce 1910. Druhé jméno se do názvu značky dostalo později po vstupu průmyslníka Romea. Podle nadšených alfistů je Alfa Romeo vlastně matkou značky Ferrari. Enzo Ferrari byl původně závodním jezdcem Alfy Romeo.