Plzeňská zoo získala vzácné čínské sudokopytníky takiny zlaté

Plzeň - Nový přírůstek, vzácného čínského sudokopytníka takina čínského nebo také zlatého, připravila jako vánoční dárek pro návštěvníky plzeňská zoologická zahrada. Novinářům to řekl ředitel zahrady Jiří Trávníček. Takin zlatý, větší příbuzný evropského kamzíka, byl pro svět objeven teprve v roce 1950 a v Číně je stejně jako například panda považován za národní poklad a zvířecí symbol země. Do zahraničí se poprvé takini čínští dostali až v roce 2002 díky liberecké zoo. Dnes jej v sedmi zemích EU chová 14 zahrad.

Fotogalerie

V ČR je má a množí Liberec, dva samce má zoo Chomutov a nově má chovný pár Plzeň, uvedl Trávníček. Takiny zlaté, kteří jsou jedním z čtyř poddruhů takinů, viděl poprvé před víc než 20 lety na návštěvě skupiny ředitelů zoologických zahrad z Česka v Číně. Tehdejšího ředitele liberecké zoo Josefa Janečka natolik nadchli, že se se rozhodl je získat. Po nesmírném úsilí a vyjednávání nakonec výměnou za jiné chované druhy zvířat dostal chovný pár, jehož potomky jsou v současnosti všichni takini zlatí žijící v Evropě, řekl Trávníček.

"Zezadu vypadá jako medvěd - má medvědí ocas. Z boku je přední část těla jako zubr - ohromné silné zvíře, silná kopyta. Hlavu a rohy to má jako pakůň a nos jako los," popsal Trávníček. Takini jsou nápadní svou hustou zlatou srstí. Samec může vážit až 350 kilogramů, samice jsou drobnější. Žijí na konci vegetační zóny, kde končí dřeviny, začínají vysokohorské louky s nízkými porosty. Živí se okusy dřevin a bylinami, když napadne hodně sněhu, scházejí do nižších poloh. "Životu v horách jsou přizpůsobení. Skáčou jako kamzíci, vydrží velké mrazy - je to záhadné, úžasné zvíře," řekl Trávníček.

V Plzni obývají přebudovaný rozsáhlý výběh původně z roku 1997, kde dříve žili pižmoni a poté jaci. "Výběh jsme museli hlavně zvednout na minimální výšku dva metry, raději jsme udělali 2,5 metru, aby náhodou nepřeskočili. Jsou to známí útěkáři. Když jsme je přivezli, samec zkoušel přeskočit zeď v dvoumetrové výšce," řekl ředitel. Zvířata si ale podle něj už na výběh zvykla a jsou spokojená.

V evropských zahradách žije nyní 52 takinů čínských, kromě EU je chovají také dvě zoo v Rusku a v Indonésii. Do Plzně přijel pětiletý samec John Woo, narozený v Liberci, poté putoval do zoo ve Vroclavi, kde se stal otcem pěti potomků. Roční samice Bathory se narodila v Liberci. Plzeňští chovatelé doufají, že během dvou tří let by se mohli dočkat mláďat. Pro takiny je vedená evropská plemenná kniha a v Červené knize ohrožených druhů jsou v kategorii zranitelných zvířat.

I přesto, že kvůli pandemii koronaviru musela být letos plzeňská zoo tři měsíce pro návštěvníky zavřená, má za sebou dobrou sezonu. Ke konci října přišlo 450.000 lidí, v dosud rekordním roce 2019 byla návštěvnost těsně přes půl milionu lidí. "Jako dárek mohou lidé zoo věnovat svou návštěvu. Do konce roku to ještě stihnou. Příjem ze vstupného je pro rozvoj a chod zahrady jedním z hlavních zdrojů financí," řekl primátorův náměstek Roman Zarzycký (ANO).