Plzeňská zoo pokřtila dvojčata vzácného levharta čínského

Plzeň - Plzeňská zoo dnes poprvé představila a pokřtila dvojčata velmi vzácného levharta čínského, která se v zahradě narodila 9. června. Samička, která váží 2,5 kilogramu, dostala jméno Chen a tříkilový sameček se jmenuje Chang. Veterinářka s ošetřovateli je dnes zvážili, odčervili a očipovali. Obě koťata už jsou ve venkovním výběhu, ale zatím ve vnitřní ubikaci samice. Návštěvníci zoo je uvidí běhat venku až zhruba koncem prázdnin. Vzhledem k tomu, že jde o plaché šelmy, které nemají rády hodně lidí a vedro, bude je možné vidět hned po ránu nebo spíše večer, řekla ČTK zooložka Lenka Václavová.

Samice Tika, které je 3,5 roku, dovezená v roce 2019 do Plzně z polského Krakova, je prvorodička. Podle Václavové se o mláďata stará velmi pečlivě, což bylo pro ošetřovatelé milým překvapením, protože samice často své první odchovy nezvládají. Otcem je teprve dvouletý samec Amadu, kterého získala zoo v červenci 2020 z rakouského Haagu. "Letos v únoru jsme pár spojili a v květnu bylo jasné, že spojení dopadlo úspěšně," uvedla Olga Kezniklová z propagace zoo. Mláďata, která měla po narození 1,2 a 1,6 kilogramu, prospívají velmi dobře. Koťata zůstávají se samicí do 1,5 roku věku.

"Levhart čínský patří mezi nejkritičtěji ohrožené poddruhy zvířat na světě. Je jedním ze vzácných endemitů (zvíře vyskytující se pouze na jednom místě) Číny," řekl ředitel zoo Jiří Trávníček. Jeho populace je malá, fragmentovaná a izolovaná jen ve východní části Číny. Přežívají v několika od sebe vzdálených přírodních rezervacích. Ve volné přírodě jich žije mezi 170 až 300, v zoo 47, z toho 39 v evropských zahradách.

"Je problém je mít, protože jich je opravdu málo," uvedla Václavová. Podle ní matka zalezla k mláďatům a od té doby neopouští ubikaci. Koťata se živí mateřským mlékem, ale mohou jíst i maso. "Samice dostává svoji potravu - králíky, slepice a hovězí, kolem dvou tří kil denně, a musí hlavně hodně pít čerstvou vodu," řekla. Dospělí samci v zoo mohou mít až 40 kilogramů.

Mláďata byla dnes teprve podruhé oddělena od matky. "V půlcentimetrovém čipu tvaru fazolky, který je něco jako občanka, dostala svůj číselný kód. Čtečkou se zjistí, co je to za zvíře, jeho původ, krev a všechno. Je to také kvůli tomu, že jsou nesmírně vzácní, jsou v CITES I (úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými volně žijícími živočichy a rostlinami), což je úplně nejvyšší ochrana na světě," uvedl Trávníček.

K chovu levhartů čínských se plzeňská zoo vrátila v roce 2019, poslední mláďata odchovala před deseti lety. Zoo má ještě levharty sněžné, jichž je po světě výrazně více.