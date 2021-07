Plzeňská zoo má nově jako jediná v ČR velmi vzácné promyky bažinné a ovíječe

Plzeň - Plzeňská zoo získala zatím jako jediná v ČR velmi vzácné promyky bažinné, největší žijící mangusty, a dále samici ovíječe maskovaného. Zvířata mohou návštěvníci dobře vidět, protože se velmi rádi předvádějí. ČTK to řekla zooložka Lenka Václavová.

Zoo dostala dospělý pár promyk bažinných před třemi týdny z privátního chovu z Německa. "V Evropě nejsou chované skoro vůbec. Máme je jenom my a, myslím, jednu Magdeburg. Návštěvník tak uvidí raritu," uvedla Václavová. Může to pro něj být na první pohled obyčejné zvíře, ale jde o největší z promyk, které na světě žijí, váží až pět kilogramů. "Dorůstá až 60 centimetrů a s ocasem má třeba metr. Je to opravdu veliké zvíře. Všichni známe mangusty a surikaty, které mají okolo kila, takže pětikilová 'promyčka' je fakt unikát, protože opravdu nikde nejsou," řekla. Promyky jsou podle zooložky zvyklé na lidi a jsou vidět. "Ty naše rozhodně nejsou plaché a mají rádi návštěvníky, prohlíží si je a jsou rádi, že mají zábavu. Je to otázkou, zda se návštěvník dívá na mangustu, nebo ona na něj," dodala.

Plzeňská zoo chová hodně druhů mangust, malinkých šelem. Kromě mangust žíhaných ještě trpasličí, dále promyky červené, které jsou proti bažinným poddruhům malé, a pak ještě mangusty tmavé, také zřídka chované. Promyky bažinné žijí opravdu v bažinách. Obývají hlavně centrální část Afriky, protože potřebují vodu. Živí se hlavně vodními živočichy - raky, šneky a dalšími.

Stejnou dobu má zoo také samici ovíječe maskovaného, který žije v Indonésii. Leze po stromech tak, že ovíjí kmeny a větve ocasem. "Je to taková obří asijská kuna, má už skoro osm kilo," uvedla Václavová. Zoo už měla dříve ovíječe filipínského vážícího okolo dvou kilogramů. "I když je to gigant, tak na první pohled vypadá obyčejně. Ale když víte, jaký je to unikát, tak to má úplně jiný rozměr," dodala. Žije vedle velmi populární pandy červené, jichž je v evropských zoo mnoho, ale ovíječů jen asi deset. "A prakticky se je zatím nepovedlo množit, protože jsou v zoo nově," řekla. V kleci se předvádí, na rozdíl od pandy, která se schovává. Ovíječ je také masožravec, ale polovinu stravy má rostlinnou, zejména ovoce a sladší zeleninu.

Zoo už měla dříve pár ovíječů z privátního chovu v Čechách. Samička z Indonésie byla velmi vystresovaná, takže uhynula krátce po příchodu. "A samec, který je naopak hodně kontaktní, zůstal. Sháněli jsme, ale je jich tak strašně málo. Nakonec nám ji darovali kolegové z polského Zamośće, kde žijí dva páry. Další pár je kromě Plzně ještě v Berlíně a ve dvou chovech v Rusku.