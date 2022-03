Plzeň - Plzeňská zoo má dva nové druhy výjimečných hadů v expozici Království jedu, kterou otevřela v květnu 2015 a teď tam chová přes 20 druhů. Jde o vzácnou zmiji malookou, kterou v ČR nechová žádná zoo a v Evropě do pěti. Zoo získala pár od profesora biologie ze Stockholmu, čtyřletá samice je v expozici a samec zatím v zázemí. V teráriu mohou lidé ode dneška vidět i samici dvoumetrového křovináře černohlavého, která dosud byla v zázemí. Také tento had je v Česku unikátem a v Evropě ho chová pět zoo. ČTK to řekl chovatel Jan Dohnal, který u obou druhů doufá v mláďata. Příští rok by se chtěl pokusit o první reprodukci zmije, už letos u křovináře.

Zmije malooká se volně vyskytuje pouze v etiopském pohoří Bale Mountains. "Je to super chráněný druh, opravdu hodně speciální zvíře," řekl Dohnal. Je náchylná na viry, a také proto populace v soukromých chovech i v zoo, upadá. "I po technické stránce je náročné tyto horské druhy chovat. Musí se vymyslet správná cyklace teplot, aby se zvíře cítilo dobře, aby dlouho žilo a aby se i rozmnožilo. I v Etiopii v horách klesá teplota až na pět stupňů," uvedl Dohnal. Zmiji krmí zoo myšmi, které žerou klíčky bohaté na vitaminy. "Had do sebe musí dostat co nejkvalitnější potravu, aby byl co nejvíce reprodukčně schopný, abychom ho drželi v kondici," uvedl. Zmije má silně toxický druh jedu, ale vzhledem k tomu, že je tak vzácná, není podle Dohnala její jed stoprocentně probádaný.

Křovinář černohlavý žije pouze v Kostarice v centrálním pohoří poloostrova Osa. Je také velmi vzácný a lze ho těžko objevit, protože 70 procent života tráví v noře. Zoo získala dvě samice a jednoho samce v roce 2017. Dosud je nerozmnožovala, protože nebyli dospělí. "Vzhledem k tomu, že biologie je dost podobná křovináři němému, kterého se nám podařilo rozmnožit už třikrát, tak pevně věřím, že se nám to také podaří i u černohlavého," uvedl Dohnal. Křovinář němý, který se vyskytuje v celé Jižní Americe, se zrovna v Plzni páří. Chovatel řekl, že se v těchto dnech pokusí připustit k samici samce křovináře černohlavého.

Dohnal slíbil mláďata do institutu na hadí toxiny v Kostarice, z něhož zoo dostává séra. Tamější institut chová jen jeden exemplář, plzeňská zoo tři. Křovináři jsou nejdelší zmijovití hadi na planetě a dosahují délky až 3,5 metru. "Jsou strašně hodní, mazlíci, super vyklidnění, dobře se s nimi pracuje a jsou zábavní," uvedl Dohnal. Zoo je koupila od soukromého chovatele z ČR, který je získal z rakouského odchovu, prvního v Evropě. V evropských zoo se odchovy podařily v Göteborgu, Záhřebu a snaží se o ně Madrid. "Od doby, kdy se začalo stavět Království jedu, tak byl pro nás křovinář černohlavý absolutní špičkou kolekce, ale bylo problematické se k němu dostat. Až v roce 2017 získal jeden chovatel pro nás tři zvířata, koupili jsme dvě samice a jednoho samce a usilujeme o dalšího samce," řekl. Jejich jed není tak toxický, ale problémem je jeho velké množství.