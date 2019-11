Plzeňská žalobkyně Zelená ještě nemá rozhodnutí o odvolání

Praha - Okresní státní zástupkyně pro Plzeň-město Antonie Zelená ještě nedostala rozhodnutí o svém odvolání z funkce. Řekla to ČTK. Dnešní Právo informovalo o tom, že Zelenou odvolala ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO), mimo jiné proto, že neplnila pokyny nadřízeného. Zelená, která byla v čele okresního zastupitelství s přestávkami 15 let, se k odvolání nevyjádřila. Nelíbí se jí ale, že ministryně informovala o rozhodnutí z neveřejného řízení ještě před tím, než ho obdržela žalobkyně.

Rozhodnutí nemá zatím ani krajská státní zástupkyně Anna Maříková, která o odvolání Zelené požádala už loni. Ani ona se proto nechce k věci vyjadřovat.

"Já žádné rozhodnutí nemám, neznám jeho obsah a nemůžu se k tomu vůbec vyjádřit. Správní řízení je neveřejné. To znamená, pokud paní ministryně poskytla informace z neveřejného správního řízení ještě před tím, než bylo doručeno účastníkům řízení, shledávám to za z mého pohledu jaksi nesprávné," uvedla Zelená. Řekla, že sama se vůči všem obviněným chová tak, že respektuje jejich práva. "Vůči mně to respektováno nebylo, nic jiného k tomu říct teď nemůžu," dodala.

"Mohu potvrdit, že na návrh krajské státní zástupkyně rozhodla paní ministryně o odvolání státní zástupkyně JUDr. Antonie Zelené. Rozhodnutí je jí v současné době doručováno. Důvody uvádět nebudeme," napsal na dotaz ČTK mluvčí ministerstva Vladimír Řepka. Potvrdil tak slova Zelené, že ministryně své rozhodnutí sdělila dříve médiím, než s jeho obsahem seznámila dotčenou státní zástupkyni.

Maříková dnes ČTK řekla, že návrh na odvolání Zelené podala podle zákona o státním zastupitelství loni 12. října tehdejšímu ministru spravedlnosti Janu Kněžínkovi. "A žádné rozhodnutí mi do současné doby nebylo doručeno. Vzhledem k tomu, že nejsem účastníkem správního řízení, tak se k tomuto nemohu vyjadřovat," uvedla.

Podle zákona o státním zastupitelství může ministr spravedlnosti odvolat okresního státního zástupce, pokud závažným způsobem poruší povinnosti vyplývající z výkonu funkce vedoucího státního zástupce. Jestliže nejde o porušení povinností při výkonu státní správy zastupitelství, odvolává ministr na návrh příslušného krajského státního zástupce. Nástupce odvolaného šéfa pak ministr jmenuje opět na základě návrhu krajského státního zástupce, v tomto případě tedy Maříkové. Odvolání nebo jmenování okresního státního zástupce může ministrovi navrhnout také nejvyšší státní zástupce.

Zelená si proti rozhodnutí může podat rozklad, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí ministryně. Rozhodovala by o něm opět Benešová. Následně se Zelená může bránit správní žalobou u pražského městského soudu. Žaloba by ovšem neměla odkladný účinek, přičemž u správního úseku soudu trvá projednání žalob i několik let.