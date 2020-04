Plzeňská firma vyvíjí masku s vysokou účinností proti virům

Plzeň - Ochrannou nanomasku s filtrací, která má mít větší účinnost než respirátory FFP3, vyvíjí plzeňská firma Workpress Aviation (WPA). Společnost, která se zabývá expresní výrobou dílů zejména pro letecký průmysl, na vývoji masky s dvěma vdechovými a jedním výdechovým filtrem pracuje necelé tři týdny. Za dva až tři týdny, po získání certifikátu na bezpečnostní ochrannou pomůcku, chce zavést sériovou výrobu až 5000 masek denně, v případě vyšší poptávky i kapacitu avýšit, řekl ČTK ředitel WPA Jiří Heckel.

V době koronavirové pandemie má být maska svou účinností i dlouhodobou použitelností jedním z nejefektivnějších ochranných prostředků. Firma kvůli tomu investovala do nákupu nových technologií a počítá mimo jiné i se zapojením vězňů z plzeňské věznice při kompletaci masek. Univerzální maska má sedět většině obličejů. "Bude schopna zachytit až 99,995 procenta všech škodlivých částic," uvedl Heckel. Cena masky včetně základního setu filtrů má být kolem tisíce korun.

Podle firemního konstruktéra Jana Saiberta podobný produkt na trhu zatím není. Životnost korpusu masky je několik let, sada filtrů má být funkční po několik měsíců. "Je to kompletně bezpečné řešení pro ochranu nositele i okolí. Znamená to, že maska je osazena dvěma nádechovými filtry a jedním výdechovým, který zaručí, že viry, v případě, že nositel je nakažený, neprojdou přes masku ven," řekl. Tělo masky je z antialergenního materiálu na bázi termoplastického elastomeru, který je nezávadný v kontaktu s kůží i pro dlouhodobé nošení. Na rozdíl od jiných masek a respirátorů ho lze čistit dezinfekcí na bázi alkoholu. Filtry jsou z nanotkaniny, která má velkou účinnost a zajistí, že přes ni viry neprojdou. "Účinnost filtrace je asi o dvě třídy vyšší než stávající respirátory FFP3, takže je to nejbezpečnější řešení, které bude na trhu," tvrdí Saibert.

WPA obvykle pracuje s neželeznými kovy a především s plasty. Pro vývoj a výrobu masky musela pořídit nové technologie. Projekt vznikl ve spolupráci se specialisty zaměřující se na konstrukci vstřikovacích forem. Korpus masky, ventily a uložení filtrů se vyrábí vstřikolisováním a pro WPA je má vyrábět partnerská společnost v Plzni. WPA pořizuje robotická ramena a linky na skládání tkaniny, do budoucna uvažuje i o pořízení vlastní technologie na vstřikolisování. Podle Heckela jedná o pronájmu další haly pro případné zvýšení výroby. Na kompletaci by přijala i nové zaměstnance.

"Korpus masky je ergonomicky řešený tak, že když se dá na obličej, vytěsní celý prostor. Je to materiál, který je velmi flexibilní, měl by padnout skoro každému," řekl Saibert. Zatím se pracuje s jednou univerzální velikostí, do budoucna by se měla nabídka rozšířit i na více velikostí.