Plzeňská filharmonie a Semafor hrají k devadesátinám Jiřího Suchého

Plzeň - Koncertem s největšími hity plzeňského rodáka Jiřího Suchého mu dnes pogratulovala k jeho nedávným devadesátinám Plzeňská filharmonie, která se spojila s hudebníky z pražského divadla Semafor. Herec, komik, textař, zpěvák, básník, hudebník, režisér, dramatik, výtvarník a principál Semaforu Suchý si se svou jevištní partnerkou Jitkou Molavcovou také zazpívá. Už dříve mu k jeho narozeninám poslal pozdravný dopis plzeňský primátor Martin Baxa a popřál mu znovu i dnes. Kromě Plzně, kde Suchý žil po narození jen krátce, se koncert odehraje v pátek také v Klatovech, kde žil do svých pěti let.

Fotogalerie

"Já jsem se symfonickými orchestry vystupoval velice často. Byly to různé koncerty nebo v Národním divadle, když jsme hráli Dobře placenou procházku, tam byl sedmdesátičlenný symfonický orchestr," řekl dnes ČTK Suchý při generální zkoušce.

Při koncertu se na jevišti potkávají desítky hudebníků filharmonie a Semaforu. "Koncert je unikátní v tom, že propojuje originální a nezaměnitelný zvuk divadla s velkým symfonickým orchestrem. Je výjimečné, že můžeme vystoupit s takovou českou legendou a s písničkami, které naši hráči znají už od malička," řekl šéfdirigent plzeňských filharmoniků Čuhei Iwasaki. Do programu se vešly například skladby jako Včera neděle byla, Babeta, Zčervená, Tereza, Ach ta láska nebeská, Je nebezpečné dotýkat se hvězd, Jó to jsem ještě žil a další. Jako sólisté zpívají Markéta Procházková a Ivo Hrbáč, Suchý s Molavcovou zpívají v druhé polovině koncertu.

"Písničky Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra známe určitě všichni. Tímto výjimečným koncertem jsme chtěli panu Suchému vzdát poctu za jeho přínos české kultuře a pogratulovat mu k životnímu jubileu. Koncert jsme zařadili do naší abonentní crossoverové řady, ve které se snažíme posluchačům přinášet každou sezonu neobvyklé hudební zážitky," řekla ředitelka filharmonie Lenka Kavalová.

Pro Suchého, který se do Plzně i Klatov rád vrací, jsou koncerty jedněmi z dvacítky představení, které každý měsíc odehraje. "Teď už se věnuji pouze divadlu, velice intenzivně. Mám tam měsíčně 15 představení a čtyři představení na zájezdech, takže 19 představení měsíčně odvádím. Kreslím a píšu - pro divadlo musím psát, musím kreslit návrhy na kostýmy, na scénu, musím skládat muziku, musím psát písňové texty a dělám tam ředitele, takže tam musím také úřadovat a večer musím hrát," popsal svůj program Suchý. Jak takové tempo ve svém věku zvládá, prý neví. "Já nevím, jak to dělám. Mně se to nějak dělá samo. Už takový jsem," řekl.

Na Plzeň i Klatovy má hezké vzpomínky a vždy do měst rád jezdí vystupovat. Plzeň si pamatuje, když tam jako dítě jezdil za tetičkou. "Mám vzpomínky, třeba jak jsem za války přijel do rozbombardovaného nádraží. S tetičkou jsme si pouštěli desky a pak jsme šli třeba do Elektry (kino) na film," vzpomněl Suchý, který je od roku 2001 čestným občanem města. V Plzni se mimo jiné podílel v roce 2015 na zahájení projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury.