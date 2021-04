Plzeň zvítězila v Teplicích 1:0 a zůstává pátá

Teplice - Fotbalisté Plzně zvítězili ve 28. kole první ligy na hřišti Teplic 1:0 a zůstávají v neúplné tabulce na pátém místě. O jedinou branku utkání se postaral po hodině hry obránce Filip Kaša, jehož ránu tečoval Admir Ljevakovič. Západočeši tak neprohráli už devátý ligový zápas po sobě. Naopak Teplice nevyhrály šestý soutěžní duel za sebou a nadále je na 15. místě dělí od sestupových příček pouhé čtyři body.

Domácí "Skláři" sice poslední vzájemný ligový zápas na podzim prohráli 0:7, tentokrát však začali duel proti favoritovi, s nímž se za týden utkají v semifinále domácího poháru, aktivněji. Už v deváté minutě hlavičkoval nebezpečně obránce Černý, ale míč směřující do brány včas odkopl Hybš. Plzeňští sice kontrovali přímým kopem Kopice, proti němuž zasáhl pozorný Čtvrtečka, jinak však museli být v první půli nadále pozorní.

Ve 20. minutě se po individuální akci probojoval k nadějné střele Vukadinovič, nicméně hostující brankář Staněk skvěle zasáhl. O chvíli později pak srbský ofenzivní hráč, který při absenci nejlepšího teplického střelce Mareše hraje útočníka, našel v pokutovém území Černého. I proti němu ale parádně zakročil Staněk a Teplice neuspěly ani s následnou reklamací pokutového kopu po zákroku na Žitného.

O chvíli později pro Severočechy bylo ještě hůř, když se po špatném došlápnutí zranil už takhle zastupující obránce Tomáš Kučera. Ke konci první půle mohl udeřit ještě plzeňský Šulc, ale ve své příležitosti jen trefil Čtvrtečku.

Viktoria po přestávce přidala na aktivitě a po chybě obrany se Kopic dostal sám před Čtvrtečku, domácí brankář mu však dobře zmenšil úhel a jeho pokus vyrazil. Po hodině hry se ale už hosté dočkali. Dalekonosnou Kašovu střelu nešťastně tečoval střídající Ljevakovič a Čtvrtečka na míč nedosáhl.

O chvíli později mohl zvýšit náskok i Beauguel, ale svůj 12. ligový gól v sezoně nepřidal. Po rohovém kopu přestřelil domácí branku hlavičkující Havel.

Tepličtí se sice v poslední dvacetiminutovce snažili o vyrovnání, ale často je brzdila zbrklá rozehrávka. Naopak v další šanci byl opět Beauguel, kterého po reflexivním zákroku vychytal Čtvrtečka. Pět minut dostal žlutou kartu za protesty Moulis a bude pro příští klíčový zápas s Brnem chybět. Teplice tak mají na šestnáctou Zbrojovku stále jen čtyřbodový náskok.

Plzeň zvítězila v Teplicích po třech ligových zápasech a teprve ve druhém z posledních devíti utkání nejvyšší soutěže.

Hlasy po utkání:

Radim Kučera (trenér Teplic): "Musím říct, že jsme do zápasu vstoupili daleko lépe než v Olomouci. Chytili jsme úvodní minuty, což klukům dodalo sebevědomí a nepůsobili jsme špatným dojmem. Řešení závěrečných fází útoků však bylo žalostné. Měli jsme tam dost šancí, ze kterých se dalo něco vytěžit, ale nedotáhli jsme to. Ve druhé půli jsem čekal, že Plzeň něco změní, nebo že si něco řeknou v kabině a to se splnilo. Dostali nás pod tlak a pak jsme i z jedné nešťastné střely inkasovali gól. Následně jsme museli hru otevřít a Plzeň si vytvořila další šance. Naopak z naší strany bylo do 94. minuty řešení finálové fáze špatné. Je to škoda, protože jsme mohli na bod dosáhnout. Hráči by si ho za odvahu a poctivost zasloužili, ale nevyšlo to."

Adrian Guľa (trenér Plzně): "V první části jsme se vůbec nedostávali do hry. Nebyli jsme tak důrazní a netrefili jsme, jakým způsobem na tomto terénu a s takto houževnatým soupeřem hrát. Podstatné ale bylo, že po přestávce vyběhlo na hřiště jiné mužstvo. Nejen důraznější, ale i to, které si jde za vítězstvím. Zatímco jsme ale velké šance neproměňovali, rozhodla pak cenná střela Filipa Kaši, která kdovíjak velkou příležitostí nebyla. Tento zápas byl víc o boji než fotbale a nedalo se moc využít našich nejsilnějších stránek. Podstatné ale je, že to hráči dotáhli do vítězného konce, za což jsem rád. K hezčí hře, v krásném počasí a na pěkném stadionu potřebujete jen o hodně kvalitnější hrací plochu."