Plzeň zvítězila v Liberci a vyhrála i druhé kolo nové sezony

Liberec - Fotbalisté Plzně zvítězili v předehrávce druhého ligového kola v Liberci 2:1 a navázali na úvodní výhru nad Olomoucí. Viktorii poslal do vedení v 57. minutě Luděk Pernica a pojistku přidal v 71. minutě Jan Kopic, v závěru už jen snížil Petar Musa. Úřadující vicemistr potvrdil, že se mu proti Slovanu daří. V lize s ním neprohrál počtrnácté za sebou a na stadionu U Nisy bodoval potřinácté po sobě. Plzeň se vítězně naladila na úterní úvodní zápas 2. předkola Ligy mistrů s Olympiakosem Pireus.

Plzeňský záložník Kalvach, který si z prvního kola odnesl zlomeninu nosu, nastoupil s obličejovou maskou, naopak další zraněný hráč z úvodního zápasu Hejda zůstal jen na lavičce. Zkušený Limberský, jenž kvůli disciplinárnímu trestu nemůže nastoupit v prvním utkání s Olympiakosem, nebyl ani na střídačce a na levém kraji obrany si soutěžní premiéru v dresu Západočechů odbyla letní posila Hloušek.

Plzeňské trable se složením defenzivy pokračovaly i v Liberci a po deseti minutách musel zraněného Řezníka vystřídat Havel. Slovan vyrukoval na vicemistra s aktivním presinkem, ale zhruba po čtvrthodině se zatáhl a balon držela převážně Viktoria. Do žádné vyložené šance se však hosté v první půli nedostali.

Naopak jedinou gólovou možnost úvodního dějství měl v 35. minutě Liberec, který spoléhal na brejky. Při jednom z nich vysunul Breite Pázlera, ten postupoval sám na Hrušku, ale trefil jen gólmana hostů.

Také do druhé půle vstoupil Slovan aktivně, v dobré pozici však pokazil křížný balon Mikula. V 57. minutě otevřeli skóre hosté. Na Havlův centr z levé strany si naskočil Pernica a hlavou prodloužil míč k zadní tyči. Plzeňský stoper navázal na gól z posledního utkání nadstavby minulé sezony.

Liberec okamžitě přidal. V 62. minutě nebezpečně tečoval míč patou střídající Musa, ale Hruška balon chytil. Vzápětí po chybě hostů ve středu pole postupoval na branku Mara, ale plzeňská obrana stačila jeho pokus v poslední chvíli zblokovat.

V 71. minutě Plzeň pojistila vedení. Po rohovém kopu přiťukl ve vápně Pernica míč Kopicovi a ten technickou střelou k tyči zvýšil. Reprezentační záložník se prosadil stejně jako v prvním kole.

Liberec za devět minut po spolupráci dvou střídajících hráčů snížil. Na Nešického centr z přímého kopu si naskočil Musa a hlavou nedal Hruškovi šanci. Chorvatský útočník se dočkal první branky v české lize. Na druhé straně prováhal dvě přečíslení Kayamba, ale Západočechy už to mrzet nemuselo.

Hlasy po utkání:

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Věděli jsme, že Plzeň nepřevýšíme kvalitou jeden na jednoho, že je musíme dobře dostupovat a být aktivní v napadání. V začátku se nám to dařilo, ale po 20 minutách převzala Plzeň aktivitu a první půli jsme se do toho těžce vraceli. Přesto jsme měli velkou šanci Pázlera, akorát si špatně převzal balon. Druhý poločas byl zase opticky pro Plzeň, ale na šance bych řekl pro nás. Plzeň dala jednu branku prodlouženou hlavičkou od Pernici, něco jako dal Roman Potočný minulý týden na Baníku. Potom tam byl blok na Maru a využil toho krásným obstřelem Kopic. My jsme své šance měli taky, nejvíc mě mrzí za stavu 0:1 únik Mary, který měl řešit přihrávkou na volného Potočného. To byl pro mě klíčový moment. Pak jsme snížili Musou a v závěru jsme měli nějaké závary. Pokud chcete s Plzní bodovat, musíte být po získaných balonech kvalitnější. Chyběla nám kvalita v posledních 15 procentech hřiště. Tři body z dvou těžkých zápasů beru. Nejraději bych měl šest, ale má je Vrbič a ne my."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Liberec podle mě odehrál velmi dobré utkání, byl silný v osobních soubojích, hrál velice vysoko. V některých fázích utkání se nám dařilo to překonávat, v některých jsme s tím měli problém. V takových zápasech a v takovém počasí šance většinou přicházejí až od té 65. minuty, kdy mužstva už nemají tolik sil a nejsou tak dobře organizovaná. Liberec byl v úvodu velmi dobře připravený a my jsme se těžko prosazovali. Na této úrovni rozhoduje posledních 30 minut. Je dobře, že Perňa dal gól, v defenzivě byl možná naším nejlepším hráčem. V Liberci to bude mít každý těžké a uhrát tu tři body je pro nás velice dobrý výsledek. Vstup se nám podařil, ale hodnoťme ho až po pěti šesti kolech, kdy teprve budeme doopravdy vědět, jak na tom jsme. Liga se teprve rozjíždí. Ale samozřejmě i před úterním zápasem s Olympiakosem je to pro nás dobře, protože nás čeká nejtěžší soupeř od začátku sezony. Celkově z těch dvou utkání to zvládáme. Ale už s Olomoucí i dnes jsme měli v závěru situace, kdy jsme šli tři na dva a nedokážeme dát pojistku. To mě akorát mrzí."

Slovan Liberec - Viktoria Plzeň 1:2 (0:0)

Branky: 80. Musa - 57. Pernica, 71. Kopic. Rozhodčí: Franěk - Koval, Dobrovolný - Adam (video). ŽK: Pešek, Breite - Kalvach, Krmenčík. Diváci: 5142.

Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Breite, Oscar (73. Nešický) - Pešek (55. Koscelník), Mara, Potočný - Pázler (59. Musa). Trenér: Hoftych.

Plzeň: Hruška - Řezník (10. Havel), Pernica, Brabec, Hloušek - Hrošovský, Kalvach - Kayamba, Čermák (86. Mihálik), Kopic - Krmenčík (81. Chorý). Trenér: Vrba.