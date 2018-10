Praha - Hokejisté Plzně už s jistotou prvenství ve skupině H a účasti v listopadovém osmifinále porazili v Lize mistrů doma Banskou Bystrici 6:4 a naplno bodovali i v pátém utkání. Čtyřmi body za dva góly a stejný počet asistencí k tomu přispěl útočník David Stach.

Naději na play off naopak definitivně ztratily Třinec a Hradec Králové. Třinec ve skupině E prohrál doma s norským Storhamarem 2:3 a nezopakuje účast v semifinále z minulé sezony. Hradec Králové podlehl na ledě Kärpätu Oulu 2:3.

Plzeň si zajistila účast v play off už před měsícem díky výhře 3:2 v Luganu. Do dnešního zápasu vstoupil lépe slovenský šampion, který před utkáním uzavíral tabulku se třemi body, ale stále měl naději na postup ze druhého místa.

Ve třetí minutě překonal Dmitrije Milčakova tečí Róbert Varga, ale vzápětí vyrovnal v přesilové hře střelou z pravého kruhu Stach. V polovině úvodní třetiny si našel Stach šikovně opět ideální střeleckou pozici mezi kruhy a otočil stav.

Ve 13. minutě zvýšil na 3:1 obránce Lukáš Kaňák a před polovinou utkání získal Indiánům už tříbrankový náskok Jakub Pour. Hned vzápětí v přesilové hře zkorigoval stav explzeňský útočník Ján Sýkora.

Ve 44. minutě snížil na rozdíl jediného gólu Gilbert Gabor. V polovině třetí třetiny upravil na 5:3 v přesilové hře po Stachově přihrávce Petr Kodýtek. V 53. minutě opět udeřil soupeř díky Tomáši Törökovi, ale za čtyři minuty pečetil výsledek Jaroslav Kracík.

"Je hezké, že jsme zvládli i pátý zápas Ligy mistrů za tři body. Ovšem byly tam pasáže, které nebyly dobré. Ale jsme rádi, že jsme vyhráli. Speciálně pak pro lidi, kteří náš přišli podpořit. Osobně mě těší, že i začala fungovat přesilovková formace, hlavním záměrem ale bylo, aby se ukázali mladí hráči," řekl klubovému webu trenér Plzně Ladislav Čihák.

Ocelářům se vrátil po dvouzápasové pauze v extralize lotyšský útočník Roberts Bukarts a podílel se na obou gólech svého týmu. Do vedení se ale dostal už ve třetí minutě Storhamar. Victor Svensson našel zadovkou od zadního mantinelu volného Robina Dahlströma, který nedal přesnou střelou Peteru Hamerlíkovi šanci.

Ve 23. minutě zakončil rychlou kombinaci po přihrávkách Bukartse a bratra Michala Ondřej Kovařčík a vyrovnal. Obrat dokonali Oceláři v 37. minutě v přesilové hře pěti proti třem, v které po Bukartsově ideální přihrávce usměrnil puk za švédského gólmana Oskara Östlunda Tomáš Marcinko.

Jenže Oceláři vedení neudrželi a po obratu soupeře utrpěli čtvrtou prohru z pěti utkání v letošním ročníku. Ve 46. minutě vyrovnal trefou z mezikruží Eirik Salsten a v čase 58:39 si přihrávku Patricka Thoresena srazil nešťastně bruslí do vlastní branky Martin Gernát. Storhamar si stále ještě drží šanci na osmifinále.

"Výsledek mě netěší. Měli jsme hodně vlažný začátek, prvních deset minut to nebylo ono. Potom jsme norský tým přehrávali, vytvořili jsme si spoustu příležitostí a v tom jsme pokračovali ve druhé části, ve které se nám povedlo otočit skóre," hodnotil utkání trenér Třince Václav Varaďa.

"Soupeř vyslal třináct střel a z toho dal tři góly. Ukázal nám, jak se dávají branky. Ve třetí třetině nám to proklouzlo mezi prsty a bylo to završené vlastním gólem. Pro mě je to zklamání," dodal Varaďa.

Hradec Králové na ledě úřadujícího finského mistra vedl. Po 45 vteřinách druhé třetiny se v přesilové hře před brankářem Veinim Vehviläinenem prosadil Daniel Rákos, ale do poloviny zápasu Kärpät stav otočil. Ve 24. minutě vyrovnal slovenský útočník Michal Krištof a potom zužitkoval přihrávku Villeho Leskinena Nicklas Lasu.

Ve 34. minutě smazal ztrátu po průniku po levé straně Matej Paulovič, ale 23 sekund před koncem druhé části v přesilové hře pěti proti třem rozhodl Rasmus Kupari. Oulu, v jehož sestavě nechyběl český útočník Radek Koblížek, si zajistilo účast v play off.

Hokejová Liga mistrů:

Skupina E:

HC Oceláři Třinec - Storhamar 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 23. O. Kovařčík (M. Kovařčík, Roberts Bukarts), 37. Marcinko (Roberts Bukarts, M. Doudera) - 3. Dahlström (V. Svensson, P. Thoresen), 46. Salsten (Fogström, Lökken Östli), 59. V. Svensson (P. Thoresen, Dahlström). Rozhodčí: Jarec (Běl.), Jeřábek - Lederer, Lhotský (všichni ČR). Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 2669.

Sestava Třince: Hamerlík - Gernát, M. Doudera, Galvinš, D. Musil, Matyáš, L. Kovář, Bartko - Rudovský, Marcinko, Chmielewski - Svačina, Cienciala, Adamský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Roberts Bukarts - Hrňa, Hladonik, Christov - Przybyla. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.

1. Tappara Tampere 4 2 1 1 0 19:8 9 2. Djurgaarden 4 2 1 0 1 17:9 8 3. Storhamar Hamar 5 1 1 1 2 11:18 6 4. Oceláři Třinec 5 1 0 1 3 11:23 4

Skupina F:

Kärpät Oulu - Mountfield Hradec Králové 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 24. Krištof (Ohtamaa, Lasu), 29. Lasu (Leskinen, Mäkelä), 40. Kupari (Heponiemi, Ohtamaa) - 21. Rákos (Rosandič, Zámorský), 34. Paulovič (Linhart). Rozhodčí: Öhlund (Švéd.), Vikman - Orava, Koskela (všichni Fin.). Vyloučení: 4:4. Využití: 1:1.

Sestava Hradce Králové: J. Pavelka - Linhart, Zámorský, Rosandič, Piché, Nedomlel, F. Pavlík, Havránek - Rákos, Kukumberg, Paulovič - R. Pavlík, Cingel, Vopelka - Mašín, Sklenář, Bezúch - Muška, Miškář. Trenéři: T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.

1. Kärpät Oulu 5 4 0 0 1 23:11 12 2. Norimberk 4 2 1 0 1 13:16 8 3. Hradec Králové 5 1 0 1 3 9:13 4 4. Rouen Dragons 4 1 0 0 3 6:11 3

Skupina H:

HC Škoda Plzeň - HC '05 Banská Bystrica 6:4 (3:1, 1:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 5. Stach (Vráblík), 10. Stach (Preisinger), 13. Kaňák (Stach), 28. Pour (Kodýtek), 50. Kodýtek (Stach), 57. Kracík (D. Kindl, V. Němec) - 3. Varga (Gabor, Košecký), 31. J. Sýkora (Ďatelinka, B. Miller), 46. Gabor, 53. Török (Tamaši). Rozhodčí: Wannerstedt (Nor.), Hejduk - Brejcha, Špůr (všichni ČR). Vyloučení: 3:8. Využití: 2:1. Diváci: 3196.

Sestava Plzně: Milčakov - Allen, Kaňák, Pulpán, Jones, Kvasnička, Vráblík - P. Straka, Kodýtek, Eberle - D. Kindl, Kracík, V. Němec - Stach, Preisinger, Kantner - J. Roubal, Pour. Trenéři: Čihák a Jiří Hanzlík.

1. Plzeň 5 5 0 0 0 22:12 15 2. JYP Jyväskylä 4 2 0 0 2 16:11 6 3. Lugano 4 1 0 0 3 10:12 3 4. Banská Bystrica 5 1 0 0 4 11:24 3