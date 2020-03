Plzeň zůstala na jaře stoprocentní

Plzeň - Fotbalisté Plzně ve 24. kole první ligy doma porazili nováčka České Budějovice 1:0 gólem střídajícího Ondřeje Mihálika z 89. minuty. Viktoria tak v jarní části sezony vyhrála i pátý soutěžní zápas pod trenérem Adriánem Guľou. Druzí Západočeši stáhli v tabulce náskok vedoucí Slavie na sedm bodů, obhájci titulu ale mají k dobru nedělní pražské derby se Spartou. Dynamo po druhé ligové porážce za sebou v neúplné tabulce zůstalo šesté.

První velkou šanci si v šesté minutě vytvořil Limberský. Plzeňský bek však ani nadvakrát nepropálil hostující obranu, při druhém pokusu gólmana Drobného na čáře zastoupil zadák Havel.

Domácí častěji drželi míč a měli ještě několik nebezpečných závarů, ale Jihočeši si vždy poradili. Těsně před pauzou měl naopak blízko ke gólu na druhé straně hostující kapitán Sivok, jehož hlavičku brankář Hruška s vypětím sil vytáhnul nad břevno.

Dynamo vstoupilo lépe i do druhého poločasu a Mészáros v 56. minutě přesnou střelou k tyči překonal Hrušku. Hostům však radost dlouho nevydržela, protože branka byla odvolána po zásahu videorozhodčího, který odhalil předchozí faul Čoliče na domácího Kovaříka.

Plzeňští v předchozích čtyřech zápasech pod Guľou nastříleli 13 gólů, ale proti Jihočechům se v ofenzivě trápili a těžko se dostávali do šancí. Řezník z rohu hlavičkoval o kousek vedle, o chvíli později minul hostující branku také Čermák ve skluzu.

Domácí se dočkali až v 89. minutě. Bucha přihrávkou za obranu vyslal střídajícího Mihálika, jehož střelu z úhlu si Novák tečoval do vlastní branky. České Budějovice v nejvyšší soutěži s Plzní prohrály posedmé za sebou a pošesté při tom nedaly gól.

Hlasy po utkání:

Adrián Guľa (trenér Plzně): "Podle mě vynikající zápas. Jak z pohledu našeho týmu hlavně v prvním poločase, tak i z pohledu soupeře. Celoplošný presink z obou stran. Konstruktivní zápas, kdy obě mužstva chtěla hrát odzadu až do finálové části. Opravdu nás to stálo velmi mnoho sil, asi byl i trošku cítit ten pohárový zápas (ve středu s Mladou Boleslaví). Hlavně ve druhé části, kdy nám ve středové formaci chyběla trošku větší přesnost. Takové zápasy je třeba zlomit týmovostí, vytrvalostí a fotbalovou fyzičností. Velmi si toho ceníme kvůli fanouškům, kteří celý zápas kluky podporovali. Atmosféra byla vynikající, takže vítězství je mimořádně cenné. Chutná častokrát víc, když to odpracujete a když při vás trochu stojí i štěstí. Zápas nám ukázal i okénka, na kterých musíme stále pracovat."

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Věděli jsme, že nás čeká těžké utkání, Plzeň do jarní části vstoupila skvěle. Celý týden jsme se připravovali na to, že tady budeme chtít uspět. Věděli jsme, jakou hrou k tomu budeme muset dospět. Musím říct, že se nám to dnes povedlo se vším všudy až na výsledek. Kluci odvedli na hřišti maximum, já je za to i pochválil. První poločas ze začátku Plzeň měla trochu víc ze hry, ale myslím, že jsme potom srovnali hru a Plzeň do ničeho nepouštěli. Dobře jsme napadali a měli vysunutý presink. Myslím, že ve druhém poločase jsme byli lepším týmem, Plzeň hodně chybovala. Podařilo se nám vstřelit i branku, proč nebyla uznaná, to nevím. Pak v poslední minutě dostaneme takový gól. Samozřejmě to mrzí. Kluci si určitě bez bodu nezasloužili odjíždět, to je asi největší zklamání. Ale výkon dnes výborný."