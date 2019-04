Semifinále play off hokejové extraligy - 2. zápas: HC Oceláři Třinec - HC Škoda Plzeň, 4. dubna 2019 v Třinci. Plzeňský útočník Milan Gulaš (druhý zleva) poté, co překonal Šimona Hrubce v brance Třince. S rukama nad hlavou se raduje Václav Nedorost z Plzně.

Semifinále play off hokejové extraligy - 2. zápas: HC Oceláři Třinec - HC Škoda Plzeň, 4. dubna 2019 v Třinci. Plzeňský útočník Milan Gulaš (druhý zleva) poté, co překonal Šimona Hrubce v brance Třince. S rukama nad hlavou se raduje Václav Nedorost z Plzně. ČTK/Ožana Jaroslav

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejisté Třince nezvládli ani druhý domácí duel v semifinále play off extraligy. Oceláři podlehli Plzni 2:3 a Západočeši vedou v sérii 2:0 na zápasy. Autorem vítězného gólu byl ve 47. minutě Miroslav Indrák, dvě asistence si připsal Jan Kovář. Plzeň vyhrála na ledě Ocelářú i čtvrtý zápas v sezoně a třetí duel série bude hostit v neděli doma.

Třinec ve druhém utkání sáhl k drobným změnám v sestavě; útočník Dravecký se při dlouhodobější absenci beků Krajíčka a Gernáta vrátil k alternaci v obraně, ale události znovu rychle nabíraly středeční spád.

S chutí hrající Plzeň bez milosti trestala každou chybu a pobídku k přečíslení. Během krátké přesilovky v deváté minutě Kovář naservíroval jako na zlatém podnosu puk před bránu Gulašovi, který pouze správně nastavil hůl.

Plzeňští byli v ofenzivě znovu velmi nebezpeční, výborně bruslili a jednoduchou hrou ve svém pásmu nepouštěli Třinec do souvislého tlaku. Až v 15. minutě Adamský vypíchl puk v oslabení, ale ze sólového nájezdu bekhendem Frodla nepřekonal a nepovedlo se to ani dorážejícímu Vránovi.

A 64 sekund před koncem první třetiny přišla další plzeňská sprcha - hosté opět v početní výhodě rozebrali třineckou obranu a Kindl měl podobně jako Gulaš po perfektním pasu Němce snadný úkol zacílit odkrytou branku.

Hosté i ve druhé části aktivním výkonem drásali třinecké nervy a nedotáhli několik situací, které mohly přinést i třígólový náskok. V 32. minutě se ale Indiáni nechali unést ofenzivou i ve vlastním oslabení a Oceláři otevřenou obranu okamžitě využili. Michal Kovařčík milimetrově přesným švihem zavěsil do horního růžku.

Po vyrovnání Třinec sahal v úvodu třetí části - v přesilovce ale puk před prázdnou bránou netrefil Cienciala. A sotva se hosté vrátili do pěti, podnikli rychlý výpad, který dorážkou z úhlu pod horní tyč dokončil Indrák.

Domácí v 51. minutě vrátil do hry pohotovým příklepem Růžička, jehož trefu mohl vzápětí znegovat Gulaš, ale sám před Hrubcem zaváhal. Výborně bruslící hosté ale v závěru takřka nic víc soupeři nedovolili. I když Třinec necelé dvě minuty před koncem sáhl k power play, žádnou šanci si nevytvořil a naopak hosté několikrát minuli prázdnou klec.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Varaďa (Třinec): "Náš výkon byl daleko lepší než v prvním zápase, kde jsme tahali za kratší konec. Dneska to bylo velmi vyrovnané. Měli jsme v první třetině čtyři přesilové hry, ale v podstatě jsme si nevytvořili vážnější šanci. Tam jsme si mohli pomoct. Ve druhé třetině se hra srovnala. Stáhli jsme sestavu na tři útoky a to bylo znát. Myslím, že jsme Plzeň občas zatlačili, vytvořili jsme si nějaké příležitosti a byla škoda, že jsme nedali druhou branku. Ve třetí třetině se to tahalo a urputný zápas byl o jednom gólu. Dnes klukům nebylo souzeno. Ale ten zápas odmakali a hráli srdcem a se zápasem chtěli něco udělat."

Ladislav Čihák (Plzeň): "Měli jsme dobrý vstup do utkání a šli jsme do vedení. Díky přesilovce jsme si pomohli. Třinec pak snížil. Byl to spíše takový boj, kdo udělá chybu a kdo využije šanci. Byli jsme dneska šťastnější. Dali jsme pak i třetí gól, když jsme si říkali, že se musíme více tlačit do brány, a jsem rád, že po takové akci gól padl. Třinec pak ještě dal gól na 3:2, ale chtěl bych kluky pochválit za bojovný výkon. Hlavně blokovali střely, což k play off patří, a jsme rádi za druhý bod."

HC Oceláři Třinec - HC Škoda Plzeň 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 33. M. Kovařčík (Svačina, Dravecký), 51. Martin Růžička (P. Vrána, Chmielewski) - 9. Gulaš (Jan Kovář, V. Nedorost), 19. D. Kindl (V. Němec, N. Jones), 47. Indrák (Kracík, Jan Kovář). Rozhodčí: Pešina, Pražák - Hynek, Zíka. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:2. Diváci: 5091. Stav série: 0:2.

Třinec: Hrubec - Roth, M. Doudera, D. Musil, Galvinš, Matyáš, Dravecký, Adámek - Martin Růžička, P. Vrána, Svačina - Hrňa, Werek, Chmielewski - Š. Novotný, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Cienciala. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.

Plzeň: D. Frodl - N. Jones, Moravčík, Čerešňák, Pulpán, Vráblík, Allen - Gulaš, Jan Kovář, Pour - Indrák, Kracík, V. Němec - D. Kindl, V. Nedorost, Kantner - Eberle, Kodýtek, P. Straka. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a Pejchar.