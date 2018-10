Praha/Řím - Fotbalisté Plzně v úterý nastoupí na stadionu AS Řím k druhému utkání ve skupině G Ligy mistrů. Svěřenci Pavla Vrby se po domácí remíze 2:2 s CSKA Moskva pokusí bodovat i proti semifinalistovi minulého ročníku, který elitní soutěž začal porážkou 0:3 na hřišti obhájce trofeje Realu Madrid.

Plzeňští mohli jet do Říma v mnohem lepší pozici. Čeští šampioni nad CSKA po poločase vedli 2:0 po gólech Michaela Krmenčíka, ale druhý poločas nezvládli a nakonec proměněnou penaltou v páté minutě nastavení o vítězství přišli.

"Řím je obrovsky silný doma. Nic jednoduchého nás nečeká. Ale s CSKA jsme si ověřili, že se dá hrát v Lize mistrů, tak věřím, že předvedeme podobný výkon jako třeba první poločas a budeme důstojným soupeřem," řekl před odletem obránce David Limberský. "Myslím, že jakýkoliv bodový zisk by byl skvělý," doplnil další krajní hráč Jan Kovařík.

Svěřenci Pavla Vrby v páteční ligové generálce doma udolali Spartu 1:0 a vystřídali pražského rivala na druhém místě tabulky. "Pojede se do Říma určitě v lepší náladě, když se vyhrálo, než kdyby se prohrálo. Ale jsou to dva úplně odlišné zápasy. Pojede se tam líp, ale bude to velmi těžký zápas. My to víme a musíme se na něj připravit," uvedl slovenský záložník Plzně Roman Procházka.

Viktoria ale v ligovém šlágru také přišla o záložníka Jana Kopice. Zápas nedohrál a nyní má poraněný kotník v sádře.

Italské mužstvo, za které hraje i český útočník Patrik Schick, se po nepovedeném vstupu do sezony pomalu zvedá. Po triumfu 4:0 nad nováčkem Frosinone porazilo v sobotním římském derby Lazio 3:1. Přesto Římanům v Serii A patří až osmá pozice.

Viktoria si proti AS Řím zahrála už před dvěma lety ve skupině Evropské ligy. Po domácí remíze 1:1 prohrála na Olympijském stadionu 1:4. Hattrick tehdy vstřelil bývalý útočník Teplic Edin Džeko.

"Dali jsme tam gól, první půle byla z naší strany dobrá," vzpomínal Limberský. "Ale měli tam Džeka, který dal fantastické góly. Je těžko bránitelný, ale věříme, že nebude mít svůj den," doplnil čtyřiatřicetiletý bek.

V domácím dresu kvůli zdravotním problémům zřejmě nenastoupí kapitán Daniele De Rossi a Argentinci Diego Perotti s Javierem Pastorem.

Úterní utkání v italské metropoli začne ve 21:00, hlavním rozhodčím bude Polák Pawel Raczkowski. Přímý přenos nabídne televizní stanice O2 TV Sport.

Statistické údaje před zápasem AS Řím - Viktoria Plzeň: (utkání 2. kola skupiny G fotbalové Ligy mistrů) Výkop: úterý 2. října, 21:00 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Raczkowski - Obukowicz, Listkiewicz (všichni Pol.).

Bilance (klubová): Itálie - ČR (Československo) 61 28-18-15 82:55. 1972/73 PVP: AC Milán - Sparta Praha 1:0, 1:0, 1974/75 UEFA: SSC Neapol - Baník Ostrava 0:2, 1:1, 1978/79 UEFA: Dukla Praha - Vicenza 1:0, 1:1, 1984/85 PMEZ: Juventus Turín - Sparta Praha 3:0, 0:1, 1986/87 UEFA: Dukla Praha - Inter Milán 0:1, 0:0, 1992/93 PVP: Sparta Praha - AC Parma 0:0, 0:2, 1992/93 UEFA: Sigma Olomouc - Juventus Turín 1:2, 0:5, 1995/96 UEFA: AC Milán - Sparta Praha 2:0, 0:0, 1995/96 UEFA: Slavia Praha - AS Řím 2:0, 1:3 po prodl., 1996/97 PVP: Fiorentina - Sparta Praha 2:1, 1:1, 1997/98 LM: Sparta Praha - AC Parma 0:0, 2:2, 1998/99 UEFA: Boloňa - Slavia Praha 2:1, 2:0, 1999/00 UEFA: Slavia Praha - Udine 1:0, 1:2, 2000/01 LM: Lazio Řím - Sparta Praha 3:0, 1:0, 2002/03 předkolo LM: AC Milán - Slovan Liberec 1:0, 1:2, 2003/04 LM: Lazio Řím - Sparta Praha 2:2, 0:1, 2003/04 LM: Sparta Praha - AC Milán 0:0, 1:4, 2005/06 UEFA: Slavia Praha - Palermo 2:1, 0:1, 2007/08 UEFA: Mladá Boleslav - Palermo 0:1, 1:0, pen. 4:2, 2007/08 UEFA: Fiorentina - Mladá Boleslav 2:1, 2008/09 předkolo LM: Fiorentina - Slavia Praha 2:0, 0:0, 2009/10 EL: FC Janov - Slavia Praha 2:0, 0:0, 2010/11 EL: Sparta Praha - Palermo 3:2, 2:2, 2011/12 LM: AC Milán - Plzeň 2:0, 2:2, 2012/13 EL: Neapol - Plzeň 0:3, 0:2, 2013/14 EL: Udine - Liberec 1:3, 1:1, 2014/15 EL: Neapol - Sparta 3:1, 0:0, 2015/16 EL: Sparta - Lazio Řím 1:1, 3:0, 2016/17 EL: Plzeň - AS Řím 1:1, 1:4, 2016/17 EL: Liberec - Fiorentina 0:3, 1:3, 2016/17 EL: Sparta - Inter Milán 3:1, 1:2. AS Řím v Evropě: LM/PMEZ 104 37-27-40 134:151 PVP 29 12-9-8 34:24 EL/UEFA 122 65-22-35 212:119 Plzeň v Evropě: LM/PMEZ 33 15-7-11 58:56 PVP 2 0-0-2 1:7 EL/UEFA 52 24-12-16 83:62 Celkem 87 39-19-29 142:125 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: AS Řím: Olsen - Santon, Manolas, Fazio, Kolarov - Cristante, N'Zonzi - Florenzi, Lorenzo Pellegrini, El Shaarawy - Džeko. Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hubník, Hejda, Limberský - Procházka, Hrošovský - Petržela, Hořava, Kovařík - Krmenčík. Absence: De Rossi, Pastore, Perotti (všichni zranění) - Kopic (zranění).

