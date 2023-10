Plzeň zkusí v Astaně přidat druhou výhru ve skupině Konferenční ligy

Astana - Plzeňští fotbalisté ve čtvrtek sehrají v Astaně druhé utkání skupiny Evropské konferenční ligy. Zatímco Viktoria začala "céčko" domácím vítězstvím 1:0 nad kosovským Ballkani, kazachstánský tým utrpěl debakl 1:5 na stadionu Dinama Záhřeb. Zápas na umělé trávě má výkop v 16:30 SELČ, v Astaně je čtyřhodinový časový posun.

Plzeňští se v závěrečném play off Konferenční ligy utkali s jiným kazachstánským soupeřem Tobolem. Svěřenci kouče Miroslava Koubka na konci srpna v Kostanaji zvítězili 2:1 a domácí odvetu vyhráli hladce 3:0.

"Určitě nám tahle zkušenost může pomoci v tom, že víme, jakým způsobem reagovat na časový posun. Doufám, že předvedeme to, co v Kostanaji, a podaří se nám vyhrát i v Astaně. Víme, že tři body by nám hrozně pomohly ve vývoji tabulky," řekl plzeňský asistent trenéra Jan Trousil novinářům před úterním odletem.

Vysokou porážku úřadujících kazachstánských mistrů v Záhřebu nepřeceňuje. "Dinamo samozřejmě bylo lepší, ale Astana hrála na normálním trávníku, doma je daleko silnější. Je tam bouřlivá atmosféra a diváci je ženou dopředu," upozornil Trousil.

Astana v dosavadních čtyřech pohárových duelech s českými protivníky neprohrála. Ve skupině Evropské ligy na podzim 2017 se Slavií doma hrála 1:1 a v Praze zvítězila 1:0, o rok později ve stejné fázi soutěže s Jabloncem venku remizovala 1:1 a doma vyhrála 2:1.

Plzeňské mužstvo v sobotním ligovém šlágru podlehlo na půdě mistrovské Sparty 1:2 a zaváhalo po rekordní sérii 12 soutěžních výher. Generálka se nepovedla ani Astaně, která v domácí soutěži prohrála v Aktobe 0:2.

"Sparta vysoko presuje v obrovské rychlosti. Astana to má podobné, zvlášť doma je to trochu rychlejší na umělce. Nabádali jsme kluky, aby rychleji pracovali hlavně vzadu s balonem, abychom se nedostávali tak pod tlak jako na Spartě a nevyústilo to v inkasovaný gól ve druhé minutě," uvedl Trousil.

Západočeši věří, že si poradí i s umělou trávou v Astana Areně. "Trénovali jsme na umělce v Plzni a snažili jsme se přizpůsobit. Je to odlišné, že míč jezdí rychleji, když je to mokré. Hra bude rychlejší, ale myslím, že by nám to mohlo prospívat," řekl obránce Robin Hranáč. "Budeme spoléhat na naše subtilnější hráče, kteří mají níž těžiště, jsou pohyblivější a bude jim to víc vyhovovat. Uvidíme, jak se s tím popasujou," dodal Trousil.

Statistické údaje před utkáním FC Astana - Viktoria Plzeň: Výkop: čtvrtek 5. října, 16:30 (SELČ). Rozhodčí: Correia - Teixeira, Almeida - Pinheiro (video, všichni Portug). Bilance (klubová): Kazachstán - Česko (Československo) 14 2-4-8 12:23. 2003/04 UEFA: Žižkov - Ženis Astana 3:0, 3:1, 2012/13 LM: Liberec - Karaganda 1:0, 1:1 po prodl., 2017/18 EL: FC Astana - Slavia 1:1, 1:0, 2018/19 EL: Olomouc - Kajrat Almaty 2:0, 2:1, 2018/19 EL: Jablonec - FC Astana 1:1, 1:2, 2019/20 EL: Mladá Boleslav - Ordabasy Šymkent 1:1, 3:2, 2023/24 EKL: Tobol Kostanaj - Plzeň 1:2, 0:3. Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Astana: Čondrič - Bejsebekov, Tomaševič, Amanovič - Hovhanisjan, Lončar, Ebong, Vorogovskij - Tomasov, Darboe, Ourega. Plzeň: Staněk - Hejda, Hranáč, Dweh - Kopic, Bucha, Kalvach, Traoré, Cadu - Šulc - Durosinmi. Absence: nikdo - Havel, Pernica (oba zranění). Zajímavosti: - Plzeň v letošním 4. předkole Konferenční ligy vyřadila jiný kazachstánský tým Tobol Kostanaj po výhrách 2:1 venku a 3:0 doma - Astana v dosavadních 4 pohárových zápasech s českými soupeři neprohrála; ve skupině Evropské ligy na podzim 2017 se Slavií doma remizovala 1:1 a v Praze zvítězila 1:0, o rok později ve stejné fázi soutěže s Jabloncem venku remizovala 1:1 a doma vyhrála 2:1 - Plzeň vstoupila do skupiny C domácí výhrou 1:0 nad kosovským Ballkani, Astana utrpěla debakl 1:5 na hřišti Dinama Záhřeb - Plzeň v letošním ročníku Konferenční ligy včetně kvalifikace neprohrála (úvodní remíza 0:0 s kosovskou Dritou a 6 vítězství po sobě) - Plzeň v této sezoně v pohárech vyhrála všechna 3 venkovní utkání - Plzeň ve skupině pohárů venku prohrála poslední 3 zápasy při skóre 1:14 (loni v Lize mistrů) - Astana letos přes Dinamo Tbilisi postoupila do 2. předkola Ligy mistrů, kde vypadla s Dinamem Záhřeb, ve 3. předkole Evropské ligy nestačila na Ludogorec Razgrad a ve 4. předkole Konferenční ligy vyřadila Partizani Tirana - Astana vyhrála jediný z posledních 4 pohárových duelů - Astana v této sezoně doma v pohárech prohrála jediné ze 4 utkání - Plzeň v sobotním ligovém šlágru prohrála na Spartě 1:2 a zaváhala po sérii 12 soutěžních vítězství, v tabulce je třetí - Astana v sobotu podlehla v Aktobe 0:2 a v kazachstánské lize drží druhé místo - Astana je úřadující kazachstánský mistr, Plzeň v minulé sezoně české ligy obsadila třetí místo - Durosinmi (Plzeň) skóroval v 5 z posledních 6 soutěžních zápasů, celkem při tom nastřílel 7 gólů