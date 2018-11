Plzeň - Viktoria Plzeň získala útočníka Jeana-Davida Beauguela. Šestadvacetiletý francouzský fotbalista se k týmu úřadujícího mistra připojí v lednu po vypršení smlouvy ve Zlíně. Ve Viktorii se Beauguel pokusí nahradit zraněného kanonýra Michaela Krmenčíka.

Beauguel si už na začátku týdne dal na sociální sítě fotku, kde pózuje s plzeňským dresem ve Štruncových sadech, ale později ji smazal. Západočeský klub přestup oficiálně potvrdil až dnes.

"Znám své kvality a vím, čeho jsem schopný, když jsem v pořádku. Zatím se mi dařilo to prokazovat a věřím, že v Plzni půjdu nahoru. Nyní se soustředím na to, abych odvedl ve zbytku podzimu co nejlepší služby ve Zlíně, následně se budu moc těšit do Plzně," řekl Beauguel na webu Viktorie.

Odchovanec Toulouse působí v Česku od roku 2014. Nejprve prošel pražskou Duklou a v lednu 2017 se upsal na dva roky Zlínu. V tuzemské nejvyšší soutěži Beauguel dosud odehrál 93 zápasů a vstřelil 22 branek. Z toho osm gólů dal ve čtrnácti utkáních této sezony a je po Nikolaji Komličenkovi z Mladé Boleslavi druhým nejlepším střelcem ligy společně se sparťanem Benjaminem Tettehem.

Plzeň potřebovala posílit ofenzivu poté, co si reprezentační útočník Krmenčík vážně poranil koleno a do konce sezony bude trenérovi Pavlu Vrbovi chybět. Beauguel je už třetí zimní posilou Západočechů, kteří před ním angažovali konžského záložníka Joela Kayambu z Opavy a slovenského útočníka Erika Pačindu z Dunajské Stredy.

"Jean-David Beauguel je velmi zajímavým typem hráče, který nás svými výkony velmi zaujal. Při dlouhodobějším zranění Michaela Krmenčíka je jeho příchod pro nás dobrou zprávou a v lednu se na něj těšíme v Doosan Areně," uvedl manažer plzeňského klubu Adolf Šádek.