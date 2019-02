Plzeň - Fotbalisty Plzně posílí reprezentační obránce Jakub Brabec. Šestadvacetiletý stoper přichází na půlroční hostování s opcí z belgického Genku. Původně měl ještě hostovat v tureckém Rizesporu, kde ale v zimě přišel o místo v sestavě.

Plzeň potřebuje stopera poté, co si v úvodu jara přivodil otřes mozku Lukáš Hejda. K dispozici jsou už jen Luděk Pernica a Roman Hubník, který ale kvůli žlutým kartám nemůže nastoupit do čtvrtečního odvetného utkání Evropské ligy s Dinamem Záhřeb. Zaskočit za něj budou muset hráči z jiných pozic jako Roman Procházka nebo David Limberský. Brabec s Plzní do Záhřebu neodletěl, neboť soupisky pro první kolo play off už jsou uzavřené.

"Vzhledem k současné situaci, kdy máme v obraně několik absencí, bylo pro nás dotažení tohoto transferu jednou z priorit. Jsme rádi, že jsme do našeho kádru získali hráče, který má kvalitu i velké zkušenosti," řekl pro klubový web generální manažer Adolf Šádek. "Jsem přesvědčený, že jeho adaptace i vzhledem ke zkušenostem nebude dlouho trvat. Pevně doufám, že si vše sedne a bude to výhodné pro všechny zúčastněné a hostování v létě přetavíme v transfer," dodal.

Čtrnáctinásobný reprezentant Brabec je odchovancem Sparty. V lize nastupoval při hostováních také za Žižkov a Brno. Celkem nasbíral 90 ligových startů. V létě 2016 zamířil do Genku, kde odehrál za dvě sezony 37 ligových duelů a dalších 11 zápasů v Evropské lize.

Loni v létě odešel do Rizesporu, kde na podzim nastoupil do 17 ligových utkání. V lednu ale přišel o pevné místo v sestavě poté, co klub přivedl dva obránce z portugalské ligy. Do posledních pěti duelů už nezasáhl. V Turecku se dohodl na ukončení hostování a mohl zamířit do Plzně.

"Byla to taková rychlejší akce. Dnes jsem přiletěl z Turecka, kde se to vše dořešilo. S panem Šádkem jsem se dohodl za pět minut. Plzeň je špičkový klub a každoročně hraje o poháry a o titul. Toho se chci účastnit, chci pomoci Plzni a zasáhnout do co nejvíce utkání, čímž bych se mohl i poprat o reprezentaci," uvedl Brabec.