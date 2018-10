Plzeň - Fotbalisté Plzně v 11. kole první ligy porazili Teplice 1:0 a vedou neúplnou tabulku o tři body před Slavií, která má k dobru večerní utkání s Příbramí. Obhájci titulu díky gólu Aleše Čermáka z 60. minuty doma vyhráli i šestý zápas v sezoně nejvyšší soutěže, popáté z toho výsledkem 1:0. Západočeši v utkání třikrát trefili tyčku, jednu z nich Tomáš Hořava z penalty v 84. minutě.

Svěřenci Pavla Vrby si tak spravili chuť po debaklu 0:5 s AS Řím v úterním zápase skupiny Ligy mistrů. Naopak Tepličtí prohráli i druhé ligové utkání pod novým trenérem Stanislavem Hejkalem.

Plzeňský kouč Vrba udělal v základní sestavě tři změny oproti utkání v Římě. Brankář Hruška nahradil nemocného Kozáčika a připsal si první soutěžní start v sezoně. V záloze nastoupili Čermák s Ekpaiem místo Procházky a Zemana.

Domácí brzy převzali iniciativu a soupeře sevřeli. V sedmé minutě Hrošovského přetažený centr zlikvidoval Diviš. Teplický gólman za čtvrt hodiny vyrazil i Hrošovského dalekonosnou ránu. Chvíli poté se do velké šance dostal Krmenčík a zblízka těsně minul.

Plzeňští měli převahu, ale chyběla jim přesnost. Mezi tyče se nevešel Limberského pokus z dálky, Řezník hlavičkoval nepřesně a navíc si při srážce s obráncem přivodil krvavé zranění, ale po ošetření se do hry vrátil. Krátce před pauzou i Krmenčík hlavou zakončoval o kousek vedle.

Po hodině hry aktivní Západočeši otevřeli skóre. Krmenčík v pokutovém území patičkou vrátil míč Čermákovi, který střelou o břevno překonal Diviše. Plzeňský záložník si připsal premiérový soutěžní gól v ročníku.

Úřadující mistři mohli přidat pojistku, ale Řezník trefil hlavou tyčku a Krmenčík z dobré pozice přestřelil. Nejlepší kanonýr Viktorie poté připravil ideální palebnou pozici pro Hrošovského, i ten však minul branku. Kovaříkovu ránu pak vykopl Diviš.

Domácí dál sahali po druhém gólu, ale jakoby pro ně už byla Divišova branka zakletá. Tyčku trefil hlavou Krmenčík i Hořava z penalty po Kučerově ruce. Teplický tým mohl ještě vybojovat remízu, Horovu střelu však zlikvidoval Hřuška a Vondrášek z dorážky zamířil do boční sítě. "Viktoriáni" už v nervózním závěru těsný náskok udrželi.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Plzně): "My jsme si ten zápas zkomplikovali sami. Já osobně si myslím, že před tím hektickým závarem jsme měli minimálně čtyři situace, kdy jsme měli dát druhý uklidňující gól. A měli jsme ty situace stoprocentní. Asi to byla možná nervozita, možná to bylo trošku i o tom, že sami hráči cítili, že ten druhý gól by byl asi rozhodující. Pak penalta, která se nepromění, několik tyček... Mohli jsme to odehrát naprosto v klidu, ale bohužel se nám to nepodařilo. Většinou pak přichází to, co přišlo dneska, že v posledních třech čtyřech minutách odkopáváte, nehrajete fotbal a chcete uhrát jenom výsledek. Jsou tři hráči určeni na pokutový kop, v samotném utkání to necháváme na nich. Nemáme důvod, abychom do toho dál zasahovali. Asi se Tomáš cítil, že to stoprocentně promění. Bohužel se stalo to, co se stalo."

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Do utkání jsme vstoupili s tím, že jsme kalkulovali s určitou únavou Plzně. Zápas se vyvíjel tak, jak jsme chtěli. Samozřejmě jsme tam přežili některé šance. Plzeň byla silná na míči, věděli jsme, proti jaké kvalitě hrajeme. Ale pokud chcete uspět v Plzni, nějakou šanci přežít musíte. O poločase jsme nabádali hráče k větší útočné aktivitě. Dostali jsme gól po našem netaktickém chování na půlící čáře. Pak jsme na deset minut vypadli ze hry, nicméně přeskupením řad a systému jsme se dostali zpátky do zápasu. V závěru už jsme byli lepší a sahali po bodu. Pokud chceme uspět v Plzni, nějaké náznaky šancí a pak tu velkou šanci Jakuba Hory musíme proměnit."

Viktoria Plzeň - FK Teplice 1:0 (0:0)

Branka: 60. Čermák. Rozhodčí: Hrubeš - Dobrovolný, Myška. ŽK: Čermák, Hejda - Čmovš, Ljevakovič, Diviš. Diváci: 9581.

Plzeň: Hruška - Řezník (86. Havel), Hejda, Hubník, Limberský - Hořava, Hrošovský - Ekpai (53. Petržela), Čermák (71. Procházka), Kovařík - Krmenčík. Trenér: Vrba.

Teplice: Diviš - Vondrášek, Čmovš, Král, Krob - Hyčka (77. Moulis), Ljevakovič, Kučera, Hora - Jindráček (65. Vaněček), Žitný (46. Trubač). Trenér: Hejkal.