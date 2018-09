Plzeň - Fotbalisté Plzně ve šlágru 10. kola první ligy doma zdolali Spartu 1:0 a ukončili její neporazitelnost v této sezoně nejvyšší soutěže. Obhájci titulu pražského rivala vystřídali na druhém místě tabulky. Tu vede o skóre Slavia, která má ještě k dobru nedělní zápas v Ostravě.

Vypjatý duel v 75. minutě rozhodl Slovák Roman Procházka, jehož střelu tečoval Srb ve službách Sparty Uroš Radakovič. V nastaveném čase dostal červenou kartu hostující Rumun Nicolae Stanciu.

Viktoria doma s letenským týmem v lize neprohrála od roku 2011 posedmé za sebou a ideálně se naladila na úterní zápas Ligy mistrů na hřišti AS Řím.

První velkou šanci si vytvořili v osmé minutě domácí. Kopic našel v pokutovém území Krmenčíka, ale ten z ideální pozice vypálil vysoko nad břevno. O chvíli později sparťan Tetteh při rohu fauloval brankáře Kozáčika, jeho spoluhráč Limberský ghanskému útočníkovi vynadal a lehce do něj strčil, načež ho Tetteh shodil na zem. Rozhodčí Julínek dal Tettehovi i Limberskému žlutou kartu.

Krmenčík se po zaváhání hostující obrany ve 23. minutě dostal do slibného úniku, Nita však domácímu střelci zmenšil úhel a míč vyrazil. Rumunský gólman si chvíli nato poradil i s Kovaříkovým přímým kopem. Sparta zahrozila až ve 29. minutě, kdy nepokrytý kapitán Šural ve vápně vysoko přestřelil.

Závěr první půle i začátek druhého poločasu dlouho nabízel hlavně boj ve středu pole a hodně nepřesností. V 57. minutě dostal trochu víc prostoru sparťan Stanciu a vystřelil vedle.

O chvíli později Stanciu vyslal do úniku Tetteha, jenž sice vyběhnutého Kozáčika přehodil, ale míč dopadl vedle tyčky. Branku z dálky těsně minul i další hráč Pražanů Kanga.

Plzeňští z první velké šance ve druhém poločase skórovali. V 75. minutě Kovařík nacentroval do šestnáctky, Řezník vrátil hlavou míč na Procházku, jehož ránu Radakovič přizvedl pod břevno Nitovy branky.

Těsně před koncem mohl vyrovnat Šural, ale s vyběhnutým Kozáčikem přehodil i jeho branku. V nastaveném čase rozhodčí po přezkoumání u videa udělil Stanciuovi za podražení Limberského červenou kartu místo původní žluté. Západočeši doma vyhráli i pátý ligový zápas v aktuálním ročníku.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Myslím, že to bylo nadprůměrné utkání, které mělo nasazení, kvalitu. Bylo vidět, že se potkala dvě mužstva, která budou chtít hrát o nejvyšší příčky. Také přiznám, že jsme třeba na rozdíl od Ligy mistrů byli šťastnější, dali jsme gól těsně před koncem. Sparta přitom měla dvě situace, kdy za stavu 0:0 mohla dát gól. Potom ještě měla jednu šanci. I když my jsme v prvním poločase také měli dvě situace, kdy jsme mohli dát gól. Byli jsme šťastnější tím, že možná ve stejném počtu šancí jsme byli jednou úspěšní. Je to pro nás cenný výsledek. Reagovali jsme i na to, že jsme v Jablonci byli v defenzivě nepřesní a nedůrazní. To vedlo k tomu, že změny nastaly. Je dobře, že jsme zase uhráli výsledek 1:0. Myslím, že vliv na ligu to nebude mít žádný. Ani výsledek v Jablonci nerozhodoval ligu. Zápasů zbývá ještě strašně moc, tento výsledek nás posouvá pouze do nějakého postavení, ale v žádném případě nerozhoduje o lize. Znáte funkcionáře Plzně, pokud se prohraje 0:3, byly trochu hromy a blesky. Ale já jsem rád, že dnes už byli funkcionáři po zápase v pohodě. V úterý nás čeká zápas v Římě a je samozřejmě příjemnější odjíždět tam po výhře."

Zdeněk Ščasný (trenér Sparty): "Zápas musím rozdělit do několika fází, kdy se to přelévalo. Plzeň byla v úvodu lepší, byla připravená na náš systém 3-5-2. My jsme reagovali změnou v 25. minutě, ale určitě jsme nebyli pod tlakem. Měli jsme gólovou šanci Šuralem. Plzeň byla výborně připravená, hrála nátlakově, ale z toho měl možná jeden únik Krmenčík. Pak jsme zápas vyrovnali a byly tam pasáže, kdy jsme byli lepší my a kdy byla lepší Plzeň. Ve druhé půli to bylo samozřejmě o první brance, kdo ji dá, ten rozhodne. My jsme zase měli dvě šance, hlavně Tettehova byla víc než stoprocentní. Věděl jsem, že jsme zahodili dvě šance, že nás to může mrzet. Zápas byl o první brance a tu bohužel po standardce, byť jsme na to byli přesně připraveni, dali oni. Byť ten balon šel úplně někam jinam, trefilo to hráče do zad a smolně to spadlo do brány. Dnes jsme nebyli efektivní, propadli jsme z produktivity. Plzeň jde zase před nás, ale myslím, že se v zápase vůbec nemáme za co stydět. Sehráli jsme tu velice vyrovnaný zápas. Jaký to bude mít dopad na ligu, to se nedá dnes předjímat. Stanciu je pro nás klíčový hráč. Nechci říct, že mě to mrzí víc než porážka, porážka by stejně jednou přišla, ale neměl se nechat vyloučit."

Viktoria Plzeň - Sparta Praha 1:0 (0:0)

Branka: 75. vlastní Radakovič. Rozhodčí: Julínek - Podaný, Kubr. ŽK: Limberský, Hrošovský, Petržela - Tetteh, Šural, Kanga, Kaya, Vácha, Costa. ČK: 90.+9 Stanciu (Sparta). Diváci: 11.489 (vyprodáno).

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Procházka (90. Pernica), Hrošovský - Kopic (54. Petržela), Hořava, Kovařík - Krmenčík (86. Řezníček). Trenér: Vrba.

Sparta: Nita - Radakovič, Kaya (89. Mebrahtu), Costa - Chipciu, Stanciu, Kanga, Frýdek (58. Vácha), Plavšič (84. Pulkrab) - Šural, Tetteh. Trenér: Ščasný.