Plzeň - Hokejisté Plzně porazili v dohrávce 18. kola extraligy Chomutov 3:2 a připsali si čtvrtou výhru za sebou. Piráti sice v zápase dvakrát vedli, ale domácí dokázali zásluhou dvou branek nejlepšího střelce Vojtěcha Němce vyrovnat a v úvodu třetí třetiny rozhodl o výhře Indiánů gólem z přesilovky Petr Kodýtek. Severočeši nenavázali na čtyři venkovní výhry za sebou a prohráli již osmý z posledních deseti zápasů proti Plzni.

Domácí vstoupili do utkání lehkovážně a bojovnější hráči Chomutova úspěšně narušovali jejich rozehrávku. Navíc ve třetí minutě zahrozil únikem po pravé straně plzeňský odchovanec Stránský, který táhlou střelou trefil levou tyč. V šesté minutě našel Vantuch dlouhou přihrávkou Dudu a ten rychlou střelou z levého kruhu překvapil gólmana Frodla.

Indiáni se neprobrali ani během přesilovek. V 11. minutě nezužitkovali dokonce 37 vteřin dlouhou dvojnásobnou početní výhodu. Až po jejím skončení poprvé vážněji prověřil Peterse dorážející Indrák. Poté znovu převzali iniciativu pohyblivější hosté, krátce před první sirénou jen s obtížemi zastavil Frodl na brankové čáře Sklenářův pokus.

Do prostřední části vstoupili domácí o poznání aktivněji a již po 80 vteřinách dokázal Němec opakovanou střelou vyrovnat na 1:1. Za chvíli našel Indrák ideálně před odkrytou brankou Preisingera, jehož střelu dokázal pohotově vyrazit Peters. V 26. minutě však plzeňští hráči v útočném pásmu propadli a po rychlém přečíslení skóroval přesnou střelou zápěstím z mezikruží Svoboda.

Poté znovu ovládli hru probuzení domácí. Jejich dlouhému náporu po polovině utkání Piráti neodolali a Němec tečovanou střelou o chomutovského kapitána Tomicu srovnal na 2:2. Indiáni další střelecké příležitosti nevyužili a po Kvasničkově vyloučení naopak museli ubránit čtyřminutovou přesilovou hru soupeře.

Na začátku závěrečné dvacetiminutovky po technickém přestupku při střídání Pirátů nejprve Kodýtek ještě mířil jen do levé tyčky, ale vzápětí už po přesné křížné přihrávce Jana Kováře drobný útočník dostal svůj tým během přesilovky poprvé v zápase do vedení 3:2.

Po Kovářově další chytré přihrávce Kaňák z prostoru mezi kruhy neprostřelil vyjetého Peterse a naopak na druhé straně pohotově vyrazil táhlý pokus Stránského z otočky Frodl. Další gólovou šanci si již hosté nevypracovali, domácí je aktivní hrou pustili jen ke krátké neúspěšné závěrečné power play.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Plzeň): "Byl to dnes jiný soupeř, než jaké jsme teď měli. Nebylo to nic lehkého. Z naší strany byla první třetina doslova katastrofa. Nevyužili jsme ani přesilovku pět na tři. Chtěl bych jí úplně vymazat z paměti. Nebyli jsme ochotní hrát jednoduše a podstoupit souboje o puk za bránou. Nejde hrát na trojnožce, musí se rozhýbat nohy. Po domluvě v kabině jsme se ve druhé třetině zlepšili a restartovali to. Jsem rád, že i takový zápas jsme před našimi fanoušky ubojovali a vyhráli ho za tři body. Jsme rádi, že jsme dali vítězný gól z přesilovky, výhra nás potěšila. Někdy je takový výsledek cennější, než dát někomu deset gólů."

Jan Šťastný (Chomutov): "Dobře jsme do utkání vstoupili a navázali na třetí třetinu z posledního utkání ve Varech. Škoda šance Stránského a zakončení do tyče, přesto se nám podařilo vsítit první gól. První třetina byla velice dobře odehraná. Ve druhé nás Plzeň zatlačila a dostala pod velký tlak. Obraz hry se úplně změnil. Po inkasovaném gólu jsme se oklepali a dostali se znovu do vedení. Na konci druhé třetiny jsme však inkasovali. Úvod třetí třetiny rozhodl celý zápas. Nevyšly nám přesilovky, minimálně jednu jsme dnes měli využít. Ani oslabení jsme při gólu Plzně na 3:2 nesehráli dobře, což nás dnes stálo body."

HC Škoda Plzeň - Piráti Chomutov 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 22. V. Němec (Kodýtek), 32. V. Němec (Kvasnička), 42. Kodýtek (Jan Kovář, Gulaš) - 7. Duda (Vantuch), 26. T. Svoboda (V. Růžička ml., Buchtela). Rozhodčí: Jeřábek, Kika - Lučan, Špringl. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:0. Diváci: 4554.

Plzeň: D. Frodl - Čerešňák, Pulpán, N. Jones, Allen, Kaňák, Vráblík, Kvasnička - Gulaš, Jan Kovář, Pour - Eberle, Kodýtek, P. Straka - Kratěna, Kracík, V. Němec - Indrák, Preisinger, Kantner. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a Pejchar.

Chomutov: Peters - Knot, Trefný, L. Kovář, Valach, Jank, Buchtela, Dietz - Duda, Vantuch, Tomica - T. Svoboda, V. Růžička ml., Marjamäki - J. Stránský, J. Sklenář, Raška - J. Havel, Huml, Koblasa. Trenéři: V. Růžička st., Martínek a J. Šťastný.