Plzeň zdolala Liberec a zabrala po čtyřech prohrách

Plzeň - Hokejisté Plzně porazili v dohrávce 10. kola extraligy doma Liberec 4:3 po samostatných nájezdech a ukončili čtyřzápasovou sérii porážek. Utkání plné zvratů rozhodly až nájezdy, v nichž se dvakrát prosadili pouze domácí, ten vítězný proměnil junior Martin Lang. Liberec neuspěl po sedmi výhrách venku v řadě.

Aktivněji začali domácí. Bekhendovou šanci Budíka ještě gólman Kváča stačil vyrazit, ale ve 4. minutě ho překonal střelou z ostrého úhlu Musil. Poté Bílí Tygři přečkali oslabení a převzali iniciativu. Birnerovu teč dokázal plzeňský brankář Frodl skvěle zastavit, při přesilovce ve 14. minutě už však nekrytý Gríger usměrnil Vlachovo nahození mimo jeho dosah na 1:1.

Liberecký nápor pokračoval na začátku prostřední části a ve 25. minutě po střele Rosandiče od modré čáry dokonal obrat úspěšnou tečí Bulíř. O pouhých 31 vteřin později ale dokázal Eberle po rychlé akci vyrovnat švihem z levého kruhu na 2:2.

Střeleckou převahu však stále měli lépe bruslící Bílí Tygři. Indiány dlouho držel Frodl, který v polovině utkání zneškodnil Musilovu dorážku, zastavil průnik Bulíře a vyrazil i nebezpečný pokus Birnera. Ve 35. minutě však strážce plzeňské svatyně chyboval při rozehrávce, tu zachytil u levého hrazení Jelínek a po jeho přihrávce vrátil Liberci vedení Pavlík.

Začátek závěrečné dvacetiminutovky ovládli domácí, Kváča ale stačil vleže zlikvidovat dorážky Eberleho a Roba. V následné plzeňské přesilovce paradoxně zahrozil z přečíslení dvou na jednoho zakončující Pavlík. Poté znovu zabrali probuzení domácí. Akci tří na jednoho ještě Rob ve 49. minutě ranou zápěstím nezužitkoval, vzápětí už dojíždějící Čerešňák po přihrávce Michnáče od zadního mantinelu vyrovnal z mezikruží na 3:3.

V 52. minutě museli hosté vinou nedisciplinovanosti přečkat dlouhé oslabení ve třech, kdy Kracík nezvládl zakončit před odkrytou brankou a Suchý bombou bez přípravy neprostřelil Kváču. Na druhé straně fauloval Čerešňák, hosté však početní výhodu nezužitkovali a naopak z brejku napálil Pour pravou tyč.

V prodloužení díky Frodlovi přežili Indiáni v oslabení Vlachovu šanci a dalším pokusem bez přípravy trefil kanonýr Bílých Tygrů horní tyč. Bonusový bod zajistili domácím dva úspěšní zakončovatelé Martin Lang s Musilem, hosté Frodla nepřekonali.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Neumíme udržet výkon celých šedesát minut, na což jsme doplatili v minulých zápasech, kdy jsme hráli paradoxně lépe než dnes. Měli jsme dobrý vstup do utkání, od našeho oslabení se ale obraz hry změnil. Druhá třetina byla pod tlakem, špatně jsme hráli s pukem a byli jsme nervózní. Ve třetí třetině byl náš výkon lepší a možná k tomu přispěly přesilovky. Důležité bylo zvládnuté oslabení v prodloužení. Máme šikovné praváky a ti rozhodli nájezdy. Dnešní pětice byla vybraná hlavním trenérem. Jsme rádi za dva body po předchozích porážkách. Pomůže nám to především po psychické stránce. Snažím se být realista, vidím, v jakém složení hrajeme. Nevyhráli jsme za tři body a o to bude nějaký případný boj o čtyřku těžší."

Patrik Augusta (Liberec): "Mrzí mě, že jsme nevyhráli. Za mě jsme tady body ztratili. Po pomalejším začátku jsme minimálně do konce druhé třetiny kontrolovali hru. Nebyli jsme bohužel produktivnější. Ve třetí třetině jsme vlastní nedisciplinovaností dali domácím vítr. Rozhodla individuální chyba před gólem na 3:3. Výkon byl slušný až na ty vyjmenované věci."

HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec 4:3 SN (1:1, 1:2, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 4. P. Musil (F. Suchý), 25. Eberle, 49. Čerešňák (Rob, Michnáč), rozhodující sam. nájezd M. Lang - 14. Gríger (J. Vlach, Rosandič), 25. Bulíř (Rosandič, A. Musil), 35. R. Pavlík (P. Jelínek). Rozhodčí: Kika, Mrkva - Klouček, Lederer. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Bez diváků.

Plzeň: Frodl - Čerešňák, Kvasnička, Jiříček, Budík, L. Kaňák, M. Houdek - Pour, P. Musil, F. Suchý - Eberle, Kodýtek, Kantner - Dočekal, Kracík, M. Lang - Rob, F. Přikryl, Michnáč. Trenér: Čihák.

Liberec: Kváča - Knot, Vitásek, Kolmann, Rosandič, T. Hanousek, Derner - Lenc, Gríger, Birner - A. Musil, Bulíř, Rychlovský - R. Pavlík, P. Jelínek, J. Vlach - Průžek, J. Šír, D. Špaček. Trenér: P. Augusta.

Tabulka:

1. Třinec 47 30 4 5 8 174:116 103 2. Sparta Praha 47 29 3 6 9 174:105 99 3. Mladá Boleslav 47 22 6 7 12 148:111 85 4. Liberec 47 22 7 5 13 138:107 85 5. Hradec Králové 47 24 4 3 16 130:111 83 6. Plzeň 47 20 6 6 15 145:122 78 7. Pardubice 47 19 6 4 18 123:131 73 8. Brno 47 17 5 5 20 132:137 66 9. Karlovy Vary 47 16 7 4 20 131:157 66 10. Vítkovice 47 17 4 6 20 113:128 65 11. Litvínov 47 13 8 5 21 113:133 60 12. Olomouc 47 13 4 5 25 95:137 52 13. Zlín 47 10 3 3 31 95:155 39 14. České Budějovice 47 6 4 7 30 121:182 33