Plzeň - Hokejisté Plzně vstoupili do nového ročníku extraligy výhrou nad Libercem 4:0. O své výhře rozhodl vítěz základní části z minulé sezony třemi trefami již v první dvacetiminutovce. V barvách Západočechů se dvěma góly blýskl útočník Denis Kindl. Brankář Dominik Frodl, posila z prvoligové Slavie, si připsal čisté konto.

Hostům nevyšel vstup do utkání, když dvěma technickými prohřešky krátce za sebou nabídli Indiánům dvojnásobnou přesilovku. Během ní ve třetí minutě střílenou přihrávku Gulaše usměrnil přesně pod břevno Němec. O necelé dvě minuty později navíc propadl při rozehrávce Stříteský a z následného přečíslení dva na jednoho prostřelil gólmana Willa Denis Kindl.

Bílí Tygři se rozjížděli pomalu a po dalším zaváhání jejich defenzívy zvýšil tvrdou ranou z pravého kruhu na 3:0 Kracík. Až poté se směrem dopředu osmělili liberečtí hráči, ale v závěru první třetiny nevyužili přesilovku.

Do prostřední části naskočili hosté aktivně a snažili se o častější střelbu. Domácí ovšem pozorně bránili a díky rychlému přechodu volného středního pásma neustále hrozili z brejků. V polovině utkání se při akci tři na dva dostal do ideální střelecké pozice Hudáček, debutanta v plzeňské brance Frodla však nepřekonal. Na druhé straně se zaskvěl i jeho protějšek Will, jenž dokázal pravým betonem zneškodnit zakončení před brankou osamoceného nejstaršího hráče extraligy Kratěny.

Do závěrečné části hosté šli s jasným cílem rychle snížit, ale při hře čtyři na čtyři je po bekhendu Stacha od další pohromy uchránil jen pozorný Will. Zdramatizovat mohl ještě utkání Hudáček, po ideální přihrávce Kvapila však minul zcela odkrytou branku.

Hostům nevycházely ani přesilové hry, naopak v 52. minutě po skončení jedné z nich při přečíslení dva na jednoho skóroval po asistenci Gulaše podruhé v zápase Denis Kindl. Poté už rozjetí domácí pohodlně kontrolovali svůj náskok a většímu debaklu Bílých Tygrů zabránil jen jistý Will.

Hlasy po utkání:

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Soupeř nám ulehčil úvod dvěma vyloučeními. Podařilo se nám toho využít a to nám hodně pomohlo. Tak od 15. minuty už to utkání bylo vyrovnané, chvíli měl více ze hry soupeř, chvíli my. Jsme rád, že se nám podařilo utkání uhájit s čistým kontem. Kdybychom dostali třeba ještě na začátku třetí třetiny gól na 3:1, tak mohl mít zápas ještě jiný průběh. Navázali jsme na vítězná utkání z Ligy mistrů dobrým úvodem i v extralize. Mám radost, že jsme urvali proti tak silnému týmu tři body, protože máme těžké rozlosování."

Filip Pešán (Liberec): "Přijeli jsme sem s nějakým plánem, který se nám vinou nedisciplinovanosti zhroutil už v první minutě. Dostali jsme se vlastní vinou do třech a to nastavilo ráz minimálně první polovině celého zápasu. Plzeň se dostala do laufu a my jsme vůbec nestíhali tempo. Až v polovině druhé třetiny jsme se chytili a zápas už byl víceméně vyrovnaný. Plzeň těžila z domácího prostředí a náskoku. My jsme se nepoučili a hráli příliš složitý hokej, který do začátku sezony nepatří."

HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 3. V Němec (Gulaš, Kratěna), 5. D. Kindl (V. Němec) 12. Kracík (Čerešňák), 52. D. Kindl (Gulaš, J. Kindl). Rozhodčí: Mrkva, Pražák - Gerát, Hynek. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:0. Diváci: 6777.

Plzeň: D. Frodl - Čerešňák, J. Kindl, Kaňák, Allen, Vráblík, Pulpán - Gulaš, J. Novotný, Nedorost - Indrák, Kratěna, Stach - V. Němec, Kracík, D. Kindl - Eberle, Kodýtek, P. Straka - od 55. navíc Pour. Trenéři: Čihák a Jiří Hanzlík.

Liberec: Will - Stříteský, Derner, Doherty, Šmíd, Havlín, Ševc, od 50. navíc Hanousek - Bulíř, P. Jelínek, Ordoš - Lenc, L. Hudáček, M. Kvapil - Valský, Redenbach, Lakatoš - Teplý, J. Vlach, L. Krenželok. Trenéři: Pešán a Augusta.