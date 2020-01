Plzeň zdolala Liberec 3:2 a vyhrála pošesté za sebou

Plzeň - Hokejisté třetí Plzně porazili v dohrávce 24. kola extraligy Liberec 3:2 a připsali šestou výhru za sebou. Domácí sice díky dvěma slepeným přesilovkovým gólům vedli po polovině utkání již 3:0, ale hosté rychle odpověděli také dvěma trefami během početních výhod a Západočeši se nakonec museli strachovat o výsledek do poslední minuty. Bílí Tygři klesli po prohře na druhé místo o skóre za Spartu.

Po opatrném úvodu se domácí neprosadili v přesilové hře, i když po jejím uplynutí zblízka nebezpečně zakončil Kodýtek. Vzápětí na druhé straně po rychlé akci nedokázal z dorážky trefit odkrytou branku Zachar. Ve 13. minutě už se po Strakově přihrávce od zadního mantinelu prosadil střelou po ledě Pulpán. Rychle mohl odpovědět Lenc, ani nadvakrát ale na brankovišti nepřekonal klečícího Frodla.

Plzeňský gólman se zaskvěl i během liberecké přesilovky v 15. minutě, kdy zastavil individuální průnik Bulíře. Před první sirénou se ukázal i jeho protějšek Hrachovina, který hbitým skokem zlikvidoval dvojí dorážku nekrytého Zdráhala.

Na začátku prostřední části vyrazil Frodl táhlý pokus Hudáčka z levého kruhu a při pokračujícím libereckém náporu se z dobré pozice neprosadil ani Lenc. V polovině utkání dvěma fauly nabídli hosté Indiánům 71 vteřin dlouho dvojnásobnou přesilovku, v níž nejprve po Mertlově přiťuknutí pohodlně skóroval Kracík a o 19 vteřin později po křížné přihrávce Gulaše zvýšil ranou z voleje na 3:0 Kantner.

Za chvíli putoval na trestnou lavici domácí Pour a po Hudáčkově přesné nabídce snížil střelou bez přípravy Šmíd. Záhy navíc nabídl nedovoleným zákrokem Tygrům čtyřminutovou přesilovku Kantner. Lencovu šanci ještě Frodl vyrazil, ale ve 36. minutě na skrytou střelu Kotvana od modré čáry už zareagovat nestihl. Vzápětí mohl dokonce srovnat Bulíř, před odkrytou brankou však selhal.

Úvod závěrečné dvacetiminutovky patřil domácím, kteří si aktivní hrou vypracovali šance. Němec zakončil při přečíslení příliš slabě a ve 49. minutě nedotáhl bekhendový blafák při samostatném úniku. Hosté se prosazovali těžce. Když nepotrestali Robovo vyloučení v 55. minutě, už se následně vyrovnání nepřiblížili ani při krátké power play.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Plzeň): "Narazily na sebe mančafty, kterým se aktuálně daří. Oba mají výborné přesilové hry a to se potvrdilo. Dlouho jsme spolu nehráli, takže bylo očekávání z obou stran. Nikdo nechtěl udělat žádnou chybu. Nicméně za stavu 3:0 jsme měli výsledek déle podržet. Udělali jsme zbytečný faul a soupeře jsme tím dostali do hry. Závěr jsme ale odehráli aktivně, to byla výborná práce, protože Liberec se nechtěl zbavovat puků zbytečně. Kluci předvedli vynikající výkon a v pátek (v Liberci) se můžeme těšit na skvělé utkání."

Patrik Augusta (Liberec): "Viděli jsme pěkné utkání, bojovné, se spoustou hezkých akcích na obou stranách hlavně v přesilových hrách. Soupeř dal o jeden gól víc ve hře pět na pět a zvítězil. Vážím si toho, že jsme se vrátili za stavu 0:3 do hry a dokázali ještě utkání zdramatizovat. V pátek se máme na co těšit. Doufám, že se bude hrát víc pět na pět."

HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 12. Pulpán (P. Straka, Kodýtek), 31. Kracík (Mertl, V. Němec), 31. Kantner (Gulaš, V. Němec) - 33. Šmíd (L. Hudáček, Birner), 36. Kotvan (J. Vlach). Rozhodčí: Jeřábek, Mrkva - Gerát, Špůr. Vyloučení: 6:5, navíc Šmíd (Liberec) 10 min. Využití: 2:2. Diváci: 5482.

Plzeň: D. Frodl - Čerešňák, Budík, Moravčík, Pulpán, Vráblík, Jank - Gulaš, Mertl, Kantner - Pour, Kracík, P. Zdráhal - Rob, F. Suchý, V. Němec - Kolda, Kodýtek, P. Straka. Trenér: Čihák.

Liberec: Hrachovina - Knot, Šmíd, Graborenko, Derner, Hanousek, Kotvan - Ordoš, Bulíř, Birner - Lenc, L. Hudáček, Marosz - Zachar, A. Musil, L. Krenželok - Průžek, A. Najman, J. Vlach. Trenér: Augusta.