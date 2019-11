Plzeň zdolala Kladno 3:1 a přiblížila se vedoucí Spartě

Plzeň - Hokejisté Plzně porazili ve 22. kole extraligy Kladno 3:1 a přiblížili se k vedoucí Spartě na tři body. Přes střeleckou převahu se Indiáni gólově prosadili až v prostřední části, kdy se trefil nejprve Milan Gulaš a po něm v oslabení Vojtěch Budík. Rytíři se prosadili až v 57. minutě přesilovkovým gólem Ladislava Zikmunda po nahrávce Jaromíra Jágra, na zvrat už v zápase na plzeňském ledě po šesti letech neměli sílu. Výhru Škody pojistil Matyáš Kantner.

Domácí začali aktivněji. Záhy sice nevyužili přesilovou hru, ale již ve třetí minutě při akci dva na jednoho Kantner po nabídce Gulaše neprostřelil Godlu. Gólman hostů byl pozorný i při střelách od modré čáry a osamocený Mertl pálil v osmé minutě z mezikruží nad.

Za chvíli po dalším zaváhání kladenské obrany neprostřelil při přečíslení skvělého Godlu Suchý. Indiáni následně promarnili početní výhodu a naopak po jejím skončení se od pravého mantinelu protáhl do šance Jágr, jehož průnik zastavil gólman Frodl.

Na začátku prostřední části domácí neuspěli během přesilovky a hra se na chvíli vyrovnala. Ve 24. minutě ovšem Kehara obelstil kličkou Gulaš a po rychlé trefě mezi Godlovy betony otevřel skóre. Rytíři mohli bleskově odpovědět při vyloučení Straky, jenže Frodl vleže rychlou lapačkou zasáhl proti bekhendu Jágra a po zadovce kladenského matadora neuspěl v gólové pozici ani explzeňský Stach.

V polovině utkání sice domácí nezužitkovali přesilovku pět na tři, ale následně se dokázali prosadit ve vlastním oslabení. Kladenští dlouho svírali soupeře v obranném pásmu a nekrytý Stach prováhal na brankovišti gólovou příležitost. Naopak z rychlého brejku tři na dva ve 37. minutě po spolupráci s Kantnerem a Kodýtkem pohodlně zvýšil na 2:0 Budík.

V úvodu závěrečné třetiny domácí zvolnili a hosté i díky přesilovce převzali iniciativu. Indiáni následně promarnili i svoji sedmou přesilovku zápasu a v 52. minutě je od pohromy uchránil při střele Zikmunda z bezprostřední blízkosti jen pohotový Frodlův rozklek.

Hosté dokázali přečkat i další oslabení a vyloučení Janka potrestal v 57. minutě po dobré práci Jágra kolem plzeňské branky Zikmund. Dramatický závěr pokazil Rytířům faul Nashe a domácí si pojistili výhru trefou Kantnera při kladenské power play.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Plzeň): "Kladno jde postupně pomalu nahoru, hrají dobře doma i venku. Pro nás to nebylo nic jednoduchého. Chtěli jsme odčinit domácí prohru s Olomoucí. První třetinu jsme odehráli slušně, znovu jsme ale nevyužili šance. Nechtěli jsme podruhé vstoupit do stejné řeky. Řekli jsme si, že budeme pokračovat aktivně a zkusíme šance proměnit. To se nám naštěstí ve druhé třetině podařilo. Mrzí nás snížení soupeře z přesilovky, tím se závěr zdramatizoval a Kladno hodně dotíralo. Dnes to z naší strany naopak nebylo v přesilovkách ono. Předvedli jsme ale jinak velmi slušný výkon. Odehráli jsme celých šedesát minut bez výraznějšího výpadku."

David Čermák (Kladno): "Věděli jsme, že Plzeň se snaží rozhodnout v první třetině. Byla také jasně lepší. My jsme nestíhali, ale paradoxně jsme udrželi stav 0:0, Ve druhé třetině jsme měli naše největší šance, ale prohráli jsme jí 0:2. Ve třetí třetině jsme také nějaké šance měli, ale snížení přišlo pozdě a na body to nestačilo. Dnes kluci odehráli výborně oslabení, Plzeň neměla velké šance. Měli jsme zpočátku sezony oslabení špatná, teď se to zlepšilo."