Plzeň zdolala Karlovy Vary 4:3, dvakrát se trefil Martin Lang

Plzeň - Hokejisté Plzně zvítězili ve 33. kole extraligy nad Karlovými Vary 4:3, oplatili tak soupeři porážku z předchozího západočeského derby sezony a posunuli se na třetí místo tabulky. Po bezbrankové úvodní třetině se v prostřední části domácí ujali vedení díky dvěma trefám navrátilce z mistrovství světa juniorů Martina Langa, který debutoval v nejvyšší soutěži. Hosté ještě do pauzy stihli snížit a na začátku třetí třetiny vyrovnali. Poté se však domácí prosadili dvakrát a díky vítěznému přesilovkovému gólu Jakuba Poura uspěli podruhé za sebou.

Utkání sice začalo ve velkém tempu, ale pořádnou šanci si vypracovali domácí až v osmé minutě během přesilovky, když Stříteského volej z bezprostřední blízkosti zlikvidoval gólman Novotný rozklekem. Ve 12. minutě lépe bruslící hosté zahrozili také v početní výhodě, Flek ale tváří v tvář nepřekonal Pavláta. Mladý strážce domácí branky si poradil i s dalšími pokusy hráčů Energie a po pauze převzali iniciativu domácí.

Pour ještě při přečíslení dva na jednoho neuspěl ani nadvakrát, následně Gulašův forhendový blafák zneškodnil pravým betonem Novotný, ale ve 31. minutě už Indiáni dokonce dvakrát udeřili. Nejprve se po akci Kodýtka trefil rychlou střelou pod horní tyč Martin Lang a extraligový debutant navíc o 25 vteřin později zvýšil pokusem z otočky na 2:0.

Bleskově mohl odpovědět Vondráček, jenž neproměnil bekhendovým zakončením samostatný únik a za chvíli ztroskotal na Pavlátovi i z otočky. Střelecky aktivnější hosté poté nezužitkovali krátkou přesilovku, ale ve 38. minutě snížil ve vlastním oslabení přesnou střelou z levého kruhu Skuhravý. V rušném závěru druhé třetiny protáhl Pavláta ranou švihem nekrytý Kaše a z protiútoku Gulaš prováhal přečíslení dvou na jednoho.

Na začátku závěrečné dvacetiminutovky Koblasa dorážkou vlastní střely vyrovnal na 2:2. O chvíli později Lauko napálil pravou tyč a Flek v dobré pozici zamířil jen do náruče Pavláta. V 50. minutě udeřilo z brejku na druhé straně, když Eberleho zakončení usměrnil do sítě Straka. Hosté se snažili zareagovat, Pavlát si však vleže poradil i s tečí Fleka.

Energii zbrzdil trest za nesportovní chování střídačky, který v 56. minutě potrestal přesnou ranou bez přípravy Pour. Necelé tři minuty před koncem však po rychlé kombinaci s Mikúšem a Vondráčkem snížil na 3:4 Graňák. Dotáhnout plzeňské vedení přes hru bez brankáře Karlovarští nestihli a prohráli počtvrté za sebou.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Plzeň): "Vyhráli jsme za tři body, ale máme hlavně ve hře s pukem velké rezervy. Málo se tlačíme do střelby, v útočném pásmu to přehráváme a i přechod přes střední pásmo musíme zjednodušit. Jsem rád, že tým i za stavu 2:2, když byly Karlovy Vary lepší, zvládl dát dva góly a v závěru si to pohlídat. Aktuálně je naše soupiska daná, takže hrají teď mladí kluci. Martin Lang v útočném pásmu gól dát umí, ale ještě má rezervy v obraném pásmu. Moc mu přeji, že dal při premiéře dva góly. Odehrál velmi dobré utkání."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Chtěli jsme hrát aktivně a to se nám po většinu zápasu dařilo. Po našich drobných chybách a nedůrazu jsme nechali domácí dvakrát odskočit. To bylo hlavním důvodem dnešní porážky. Nechali jsme si dorazit tři góly, nebyli jsme důrazní v předbrankovém prostoru na obou stranách. Na hráčích bylo vidět, že chtějí přerušit neúspěšnou sérii a porvat se o to. Potřebujeme ale naši aktivitu vyjádřit bodově a to se nám teď nedaří. Trest pro střídačku se nám už nesmí stát, byla to chyba. Bereme to jednoznačně na sebe."

HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 31. M. Lang (Kodýtek), 31. M. Lang, 50. P. Straka (F. Suchý), 56. Pour (L. Kaňák, F. Přikryl) - 38. Skuhravý (Vondráček, M. Rohan), 43. Koblasa (Kohout), 58. Graňák (Vondráček, T. Mikúš). Rozhodčí: Pražák, Úlehla - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Bez diváků.

Plzeň: Pavlát - Čerešňák, Budík, Jiříček, V. Lang, Stříteský, Vráblík, L. Kaňák - Gulaš, Kodýtek, M. Lang - Eberle, F. Suchý, P. Straka - Pour, F. Přikryl, Rob - Malát, Slanina. Trenér: Čihák.

Karlovy Vary: F. Novotný - Šenkeřík, M. Rohan, Weinhold, Graňák, L. Zábranský ml., Pulpán, D. Mikyska - Flek, D. Kaše, Hladonik - O. Beránek, T. Mikúš, Lauko - Kohout, Černoch, Koblasa - Vondráček, Skuhravý, Redlich. Trenér: Pešout.