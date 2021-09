Plzeň zdolala Budějovice 2:1 a upevnila si první místo

Plzeň - Fotbalisté Plzně v 8. kole první ligy doma porazili České Budějovice po obratu 2:1 a upevnili si vedení v neúplné tabulce. Viktoria v sezoně nejvyšší soutěže vyhrála sedmé utkání. Na začátku druhého poločasu hosty poslal do vedení Nigerijec Fortune Bassey, mezi 69. a 79. minutou otočili skóre obránci Radim Řezník s kapitánem Lukášem Hejdou. Západočeši tak oslavili vítězně zápas ke 110. výročí založení klubu. Dynamo nebodovalo potřetí za sebou.

V základní sestavě plzeňského týmu nastoupil poprvé v sezoně uzdravený záložník Kalvach. Domácí oblékli speciální retro dresy, fanoušci na tribunách symbolicky v 11. minutě předvedli oslavné choreo.

Krátce předtím plzeňský Pernica po rohu hlavičkoval do tyče. V další fázi ale převzaly iniciativu České Budějovice. Domácí hodně chybovali a velké problémy jim dělal především útočník Bassey. Blízko vedoucímu gólu byl Čavoš, který ve 20. minutě trefil tyčku. Poté Bassey v dobré pozici těsně přestřelil. Viktoria si do konce poločasu nevytvořila větší šanci.

Jihočeši vstoupili lépe i do druhého dějství a v 53. minutě otevřeli skóre. Rychlou akci Hory a Van Burena zakončil Bassey výstavní ranou z voleje, která po odrazu o tyč zapadla za bývalého budějovického brankáře Staňka.

Plzeňští se pokusili o rychlé vyrovnání, po hlavičce náhradníka Chorého vyrazil Mosquerovu dorážku Vorel. Hostující gólman poprvé inkasoval v 69. minutě, kdy ho Řezník zblízka překonal přízemní střelou.

Viktoria pak budějovické mužstvo dostala pod velký tlak. Po několika šancích v 79. minutě dokonal obrat Hejda, jenž hlavou využil Sýkorův centr po rohu.

Dynamo málem vyrovnalo, ale Talověrovu hlavičku na brankové čáře zlikvidoval fantastickým zákrokem Staněk. Plzeňský brankář v nastavení vyrazil i ránu střídajícího Škody.

Západočeši podvacáté za sebou s Budějovicemi v lize neprohráli a zvítězili v devátém z posledních 10 vzájemných zápasů.

Hlasy po utkání:

Michal Bílek (trenér Plzně): "Je to šťastné vítězství, dneska jsme nesehráli dobrý zápas. O to víc si cením, že jsme nepříznivý stav otočili. Od začátku zápasu jsme soupeři nechali hodně prostoru, líp kombinoval. Nám se nedařilo. O branku jsme si koledovali a pak jsme ji dostali. Pak jsme trošku sáhli do sestavy. Nějaké situace jsme si vytvořili a dali jsme dva góly. V závěru nás podržel brankář Staněk, když soupeř měl dvě velmi nebezpečné situace. Musím říct, že dneska tady Budějovice hrály velmi dobře. Kvůli oslavám, nejen kvůli nim, jsem rád, že jsme to zvládli. Podpora fanoušků byla výborná, i oni si zasloužili, abychom utkání vyhráli."

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Dneska zápas rozhodla produktivita. V prvním poločase jsme byli jednoznačně lepší než Plzeň. Bohužel ty možnosti, které jsme měli, jsme využít nedokázali. Bylo jich tam poměrně dost, abychom si s tím trošku líp poradili. Náš výkon byl velice dobrý. V druhé půli jsme se dostali do vedení po krásném gólu Fortyho (Basseye). Plzeň pak utkání dvěma góly otočila. Jsem rád, jak jsme zareagovali a vytvořili si další možnosti. Bohužel vyrovnávací gól jsme nedokázali vstřelit. Neměli jsme tolik potřebného štěstí, Plzeň podržel Jindra Staněk. Spíš mě mrzí, že nevezeme žádný bod, protože výkon byl velice slušný. To jediné mě těší."