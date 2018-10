Plzeň - Hokejisté Plzně porazili v 8. kole extraligy Mladou Boleslav 5:1, připsali si druhou domácí výhru v nové sezoně a prodloužili sérii duelů, v nichž bodovali, na šest. Ještě na začátku závěrečné třetiny Indiáni drželi pouze jednobrankové vedení, ale odpor Středočechů definitivně zlomily slepené góly plzeňských obránců Jakuba Kindla a Nicka Jonese. Indiáni si pomohli třemi přesilovkovými brankami.

Domácím vyšel vstup do utkání a lepším pohybem dostali svého soupeře pod tlak. Středočechy ale podržel Krošelj, který dokázal vyrazit střely nikým nehlídaných Straky a Jonese. V šesté minutě už byl slovinský gólman bezmocný proti přesilovkové dorážce Denise Kindla, který do branky vrátil nepřesnou střelu Kratěny, jež se odrazila od zadního hrazení.

Hostům výrazně komplikovalo rozehrávku důrazné napadání plzeňských hráčů, ale do hry je vrátila početní výhoda po špatném střídání Indiánů. Orsava si šikovně najel do střelecké pozice na pravý kruh a ranou po ledě srovnal na 1:1. Mladoboleslavští se poté zvedli, ale necelou minutu před první přestávkou je srazilo vyloučení Žejdla, které potrestal trefou přes clonící hráče před brankou Stach.

Další oslabení v úvodu prostřední části hosté ubránili a navíc po jeho skončení při přečíslení dva na jednoho zahrozil střelou Šťastný. Akce se přelévaly na obě strany, při hře čtyři na čtyři ve 28. minutě před brankovištěm osamocený Kracík bekhendem přestřelil. Západočeši následně promarnili 86 vteřin dlouhou přesilovku čtyři na tři a iniciativu převzali povzbuzení hosté.

Ve 35. minutě během přesilovky Pacovský zblízka ani natřikrát nepřekonal Frodla. Domácí najednou nestíhali a Frodl musel zastavit únik Orsavy a vteřinu před druhou sirénou stačil vyrazit pravým betonem také Procházkův pokus.

Mladoboleslavští na začátku závěrečné třetiny promarnili přesilovou hru a při hře čtyři na čtyři Pacovský tváří v tvář Frodlovi opět neuspěl. Naopak ve 47. minutě zvýšil na druhé straně nahozením od modré čáry Jakub Kindl. O necelé dvě minuty později navíc odražený puk napálil z mezikruží přesně do sítě Jones a bylo to 4:1.

Dva rychle inkasované góly s hosty viditelně otřásly, Frodl ještě musel v 53. minutě zlikvidovat šanci Musila, ale zbytek hrací doby již ovládli domácí. Skóre uzavřel pátou brankou v závěru při přesilovce Gulaš.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Plzeň): "Nečekal nás vůbec lehký úkol, soupeř výborně bruslí. Jsem rád, že jsme to zvládli. Byly tam pasáže, kdy měla Boleslav navrch a my jsme to ustáli. Pomohli jsme si dvěma góly v přesilovce v první třetině a to bylo rozhodující. Ve druhé třetině jsme neproměnili přesilovku čtyři na tři a tím jsme dostali soupeře na koně. Sedm minut byla Boleslav jasně lepší, my jsme to se štěstím odbránili, což bylo důležité. I takový je někdy hokej; nemůžete pořád do soupeře bušit, ale musíte ho nechat i hrát. Po druhé třetině jsme si řekli, co chceme hrát a uklidnili jsme se. Jsem rád, že nám to tam napadalo. Celkově jsou to hodně cenné tři body."

Vladimír Kýhos (Mladá Boleslav): "Viděli jsme od obou týmů dobrý útočný hokej. Na obou stranách bylo spoustu šancí, ale gólmani chytali výborně. Rozhodující fází byla druhá třetina. Dokázali jsme ubránit oslabení ve třech i ve čtyřech. Závěrečných sedm minut druhé třetiny jsme měli velký tlak a tam se definitivně rozhodlo. Naši střelci jsou buď nemohoucí, nebo skvěle chytal gólman. Nejsme prostě schopní dát gól ze šancí, co jsme měli. Ve třetí třetině to byl vyrovnaný hokej z obou stran. Plzni to tam ke konci napadalo a pro nás je výsledek až krutý."

HC Škoda Plzeň - BK Mladá Boleslav 5:1 (2:1, 0:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 6. D. Kindl (Kratěna, Pulpán), 20. Stach (Pulpán, D. Kindl), 47. J. Kindl (P. Straka, Eberle), 48. Jones (Nedorost, Gulaš), 59. Gulaš (J. Kindl, D. Frodl) - 12. Orsava (Žejdl, Pacovský). Rozhodčí: Hodek, Hradil - Pešek, Špringl. Vyloučení: 6:7. Využití: 3:1. Diváci: 4444.

Plzeň: D. Frodl - Čerešňák, J. Kindl, Kaňák, Allen, Jones, Vráblík, Pulpán - Gulaš, Nedorost, Kantner - Eberle, Kodýtek, P. Straka - Kratěna, Preisinger, Stach - V. Němec, Kracík, D. Kindl. Trenéři: Čihák a Jiří Hanzlík.

Mladá Boleslav: Krošelj - Pláněk, Bernad, J. Říha, Jan Hanzlík, Kurka, Voráček - D. Šťastný, Žejdl, Orsava - Vondrka, Klepiš, M. Procházka - Skalický, P. Musil, Pacovský - Kousal, T. Knotek, L. Pabiška. Trenéři: Kýhos, V. Čermák a Žabka.