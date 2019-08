Plzeň zažívá druhou nejdelší sérii bez gólu v samostatné historii

Plzeň - Fotbalisté Plzně v posledních deseti letech dominovali na české scéně útočnou hrou, krátce po startu nové sezony ale zažívají na své poměry mimořádné střelecké trápení. Úřadující ligový vicemistr už čtyři soutěžní zápasy neskóroval a vyrovnal tím svoji druhou nejdelší sérii bez vstřeleného gólu v samostatné historii. Hůře na tom byla Viktoria jen na jaře 2008, kdy nedala branku pět utkání za sebou.

Svěřenci trenéra Pavla Vrby na startu nové sezony vyhráli tři za čtyř soutěžních zápasů, ale od konce července se nevídaně trápí v ofenzivě. Nejprve po debaklu 0:4 v odvetě 2. předkola Ligy mistrů na půdě Olympiakosu Pireus vypadli z kvalifikace prestižní soutěže, poté v lize jen remizovali bez branek na hřišti Bohemians 1905, ve čtvrtek v úvodním duelu 3. předkola Evropské ligy prohráli v Belgii s Antverpami 0:1 a mimořádně nepovedený týden zakončili domácí porážkou 0:2 se Slováckem, proti němuž Vrba šetřil na čtvrteční pohárovou odvetu některé opory.

Viktoria v samostatné historii nedala ve čtyřech soutěžních zápasech gól třikrát. Vedle nynějšího období se to Západočechům stalo na přelomu sezon 1997/98 a 1998/99 a o pár měsíců později na přelomu let 1998 a 1999. Dokonce pětkrát za sebou Viktoria neskórovala v březnu a dubnu 2008. V nejúspěšnější klubové éře od zisku prvního titulu v ročníku 2010/11 Plzeň tak dlouhé střelecké trápení jako nyní ještě nezažila.

"Do šancí se ani moc nedostáváme, to je to nejhorší. Těžko se hledá důvod, my sami tomu nerozumíme. Nevycházejí nám kombinace, nedostáváme se do nějakých vyložených šancí, málo střelby. Strašně nás to mrzí a štve," řekl novinářům plzeňský záložník Roman Procházka.

Už ve čtvrtek čeká jeho celek odveta 3. předkola Evropské ligy s Antverpami, v níž bude odvracet hrozbu vyřazení a neúčasti v pohárech. "Ve fotbale je to tak, že někdy jsou těžké chvíle. Mají to i větší hráči než my, větší kluby, než je Plzeň. Máme pár dní na to, abychom se dali fyzicky a psychicky do pořádku, abychom dali do zápasu vše a postoupili. Jiná možnost momentálně není," dodal Procházka.

Nejdelší série Plzně bez vstřeleného gólu v soutěžním zápase v samostatné historii:

5 zápasů: 16. března 2008 - 12. dubna 2008,

4 zápasy: 30. července 2019 - 11. srpna 2019,

4 zápasy: 25. listopadu 1998 - 28. února 1999,

4 zápasy: 31. května 1998 - 9. srpna 1998.