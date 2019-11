Plzeň zaváhala ve Zlíně a na vedoucí Slavii ztrácí 11 bodů

Zlín - Fotbalisté Plzně v dohrávce 15. kola první ligy jen remizovali ve Zlíně 1:1. Viktorii poslal v 72. minutě do vedení Michael Krmenčík, ale hned za sedm minut srovnal domácí Tomáš Wágner. Západočeši nezvítězili ve třech z posledních čtyř kol a po polovině základní části ztrácejí na vedoucí Slavii už 11 bodů. Zlín v lize nevyhrál podeváté za sebou, přesto se posunul na třinácté místo tabulky.

Zlín měl před utkáním velké problémy s marodkou, na které bylo v minulém týdnu přes deset hráčů. Nakonec ale "Ševci" mohli nasadit dvě důležité opory Jiráčka s Poznarem.

Moravané od úvodu museli čelit tlaku hostí. V šesté minutě střílel Hořava těsně vedle, o tři minuty později protáhla brankáře Rakovana nebezpečná střela Kalvacha a po rohu Hejda zblízka v obrovské šanci napálil jen obránce.

Domácí se do ofenzivy dostávali sporadicky. Náznak možnosti přišel v 17. minutě, kdy se do centru od Matejova položil Wágner, ale hlavičkoval vedle.

Zlínu se nedařilo držet balon, přesto si vytvořil největší šanci první půle. Dlouhý pas z hloubi pole propadl za plzeňskou obranu, ale Wágner tváří v tvář Hruškovi netrefil branku. Podobně se v závěru první půle po rychlém brejku ze strany vedlo i hostujícímu Kayambovi.

Po změně stran hru rozbila řada nepřesností na obou stranách, ale náboj jí vrátila velká šance Plzně. Na Hlouškův přímý kop si naskočil Hejda a Rakovan vytáhl proti hlavičce skvělý zákrok.

Plzeň zase začala stupňovat svůj tlak. Krmenčíkův nájezd hasil včasným skluzem stoper Buchta, ale další šance hostujícího útočníka už skončila v síti. V 72. minutě ve skluzu zužitkoval centr od Kayamby a připsal si sedmý gól v ligové sezoně.

Zlín poté vrhnul zbytky sil do útoku, Plzeň se zatáhla a doplatila na to. V 79. minutě po závaru a centru od Fantiše překonal Hrušku hlavou bývalý hráč Viktorie Wágner. "Ševci" v lize skórovali po 484 minutách.

Plzeň mohla okamžitě získat vedení zpět, ale Rakovan zneškodnil Kayambův pokus a proti Krmenčíkově dorážce zasáhl kousek před brankovou čárou stoper Buchta. Po Brabcově chybě v rozehrávce mohl v poslední minutě otočit stav domácí Wágner, ale Hruška jeho sólo přizvedl na břevno.

Hlasy po utkání:

Jan Kameník (trenér Zlína): "V první půli jsme byli pod tlakem Plzně. Oni slušně kombinovali a vytvářeli si šance, ale výborně nás podržel Rakovan a celá naše defenziva. Nám scházela odvaha a větší vůle napadnout rozehrávku soupeře. Po přestávce jsme byli odvážnější, místy jsme dostali soupeře pod tlak. Nakopl nás vyrovnávací gól. V emotivním závěru jsme mohli rozhodnout v náš prospěch. Bod bereme, s odstupem času na to možná budeme nahlížet jinak. Wágnera musím pochválit za gól, ale je tam i druhá emoce, trochu negativní za to, co nedal. Jsem rád, že se hráči semknuli po vedoucím gólu Plzně, toho si hrozně cením. Druhá třešnička na dortu nám unikla, ale to je prostě fotbal."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "V mezihře jsme byli silnější, měli jsme míč více pod kontrolou, měli jsme z toho vytěžit více. Byla to naše chyba, co jsme dovolili Zlínu po vedoucím gólu. Nezvládli jsme tuto situaci. Nevím, co se stalo, to se musíte zeptat hráčů, ale nechali jsme je hrát. Dovolili jsme soupeři sbírat balony a nakopávat je, což nám nevyhovovalo. Doplatili jsme na to brankou, kterou soupeř dal. Situaci z poslední minuty neberu jako šanci Zlína, ale jako šanci, kterou Zlínu vytvořila Plzeň. Byla to obrovská chyba Brabce. Co se týče navýšení náskoku Slavie, tak musím říct, že oni si hrají svůj fotbal, mají euforii nejen v lize, ale i Lize mistrů. Je to stejná situace, jako když jsme před lety my vedli o tolik bodů."