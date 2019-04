Plzeň - Fotbalisté Plzně zakončili základní část první ligy domácí výhrou 4:0 nad poslední Duklou. Obhájci titulu před nadstavbou ztrácí z druhého místa tabulky čtyři body na vedoucí Slavii. Dukle na předposlední Karvinou chybí už devět bodů. Svěřenci Pavla Vrby rozhodli zápas 30. kola už v prvním poločase, kdy se dvakrát trefil Jan Kopic a jednou Roman Procházka, v nastavení druhé půle uzavřel skóre Tomáš Hořava. Viktoria porazila pražského soupeře v nejvyšší soutěži posedmé za sebou.

"Slavia to má ve svých rukou a čtyřbodový náskok je velký, ale myslím, že nadstavbová část může být zajímavá a každý může cokoliv ztratit. Slavia má určitě trumfy, ale doufám, že my to ještě trošku zdramatizujeme," řekl plzeňský trenér Pavel Vrba.

Jehož protějsšek Roman Skuhravý už moc nadějí na záchranu svému týmu nedává. "Samozřejmě ve hře je 15 bodů, my budeme chtít v každém zápase uspět. Ale nejsem naivní, ta ztráta se v téhle chvíli rovná sestupu pro Duklu Praha," prohlásil po porážce.

Do základní sestavy Plzně se vrátil stoper Hejda, který za A-tým nehrál od únorového otřesu mozku v Mladé Boleslavi. Od začátku netradičně nastoupili i útočníci Beauguel s Chorým.

Dukla držela s favoritem krok jenom do šesté minuty, kdy z dálky napřáhnul Procházka a jeho tečovaná střela zapadla do horního růžku branky. Plzeň chvíli nechala hosty hrát, ale po 20. minutě začala stupňovala tlak. Volnému Kopicovi po Kovaříkově centru nevyšlo zakončení, velkou šanci pak zahodil i Chorý, jenž ze značky pokutového kopu netrefil branku.

Kopic pak dvěma góly přiblížil svůj tým vítězství. Plzeňský záložník nejprve ve 36. minutě zblízka zužitkoval Kovaříkovu přihrávku a za čtyři minuty si naskočil na Limberského centr a brankáře Radu tentokrát překonal hlavou.

"Dukla se snažila hrát fotbal, který byl hodně otevřený. My samozřejmě měli výhodu v tom, že jsme v prvním poločase dali tři góly, takže ten zápas vypadal, že byl klidný," konstatoval Vrba.

Dukla počtvrté za sebou v lize dostala od Viktorie nejméně tři góly, ale před pauzou mohla také skórovat. Velkou příležitost neproměnil Holík, jehož ránu vykopl gólman Hruška.

Plzeňští měli převahu i po změně stran. Na Kopicovu přihrávku nedosáhli Chorý ani Řezník, Hrošovského střelu na poslední chvíli zblokovala obrana a Kovařík hlavičkoval nepřesně. Dukla zahrozila dalekonosným pokusem, který zneškodnil Hruška. Jeho protějšek Rada zase v 68. minutě vychytal bývalého spoluhráče Beauguela.

Domácí znovu zabrali až v závěru. Náhradník Bakoš hlavou trefil břevno a Kovaříkovu hlavičku vytěsnil Rada. Ve druhé minutě nastavení přece jenom vstřelil čtvrtou branku střídající Hořava přízemní střelou. Plzeň na svém stadionu vyhrála čtrnáctý z patnácti zápasů v tomto ligovém ročníku. Pražané mimo Julisku získali jen pět bodů.

"Od vápna k vápna to je konkurenceschopné, v obranném boxu chybí zodpovědnost a v útočném agresivita, odvaha. Mrzí mě, že nejsme tak zarputilí v situacích, které rozhodují. Pravděpodobně těch pět zápasů (v nadstavbě) využijeme k tomu, abychom dáli příležitost hráčům, kteří nebyli tolik vytíženi," řekl Skuhravý.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Dukla se snažila hrát fotbal, který byl hodně otevřený. My samozřejmě měli výhodu v tom, že jsme v prvním poločase dali tři góly, takže ten zápas vypadal, že byl klidný. Možná výsledek pro Duklu krutý, pro nás pozitivní. Já chci Duklu pochválit, že chtěla hrát fotbal a nebyla to žádná kopaná. Musím hodnotit tu základní část tak, že nebyla úplně špatná a doufám, že ta nadstavbová bude ještě lepší. Při tom, co teď budeme hrát, kde se potká šest nejlepších mužstev, tak kdokoliv může kohokoliv porazit. Slavia to má ve svých rukou a čtyřbodový náskok je velký, ale myslím, že nadstavbová část může být zajímavá. Doufám, že my to ještě trošku zdramatizujeme."

Roman Skuhravý (trenér Dukly): "Od vápna k vápnu to je konkurenceschopné, v obranném boxu nám chybí zodpovědnost a v útočném agresivita, odvaha. Dneska Plzeň vyhrála zcela zaslouženě, protože potrestala naše chyby. Sedmá minuta, nevystoupení z řady, tečovaný míč a prohráváte. Druhá situace je tomu hodně podobná. Daleko víc mě mrzí, že nejsme tak zarputilí v situacích, které rozhodují. Pravděpodobně těch pět zápasů (v nadstavbě) využijeme k tomu, abychom dáli příležitost hráčům, kteří nebyli tolik vytíženi, ale uvidíme. Samozřejmě ve hře je 15 bodů, my budeme chtít v každém zápase uspět. Ale nejsem naivní, ta ztráta se v téhle chvíli rovná sestupu."

Viktoria Plzeň - Dukla Praha 4:0 (3:0)

Branky: 36. a 40. Kopic, 6. Procházka, 90.+2 Hořava. Rozhodčí: Matějček - Pospíšil, Dobrovolný - Adam (video). ŽK: Hubník - Ďurica. Diváci: 8104.

Sestavy:

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Procházka (78. Hořava), Hrošovský - Kopic, Kovařík - Beauguel (86. Pačinda), Chorý (73. Bakoš). Trenér: Vrba.

Dukla: Rada - Ostojič, Ďurica, Souček - Douděra, Doumbia (46. Djuranovič), Hanousek, Miloševič (78. Hadaščok) - Holík (61. González), Holenda, Tetour. Trenér: Skuhravý.