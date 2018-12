Praha - Fotbalisté mistrovské Plzně, kteří v posledních utkáních nabrali výtečnou formu, zakončí podzimní část ligové sezony v neděli doma s předposlední Karvinou. O den dříve se tápající Sparta v rámci 19. kola představí na hřišti nováčka Příbrami.

Plzeň ve středu na závěr skupiny Ligy mistrů doma porazila AS Řím 2:1 a opět vybojovala postup do jarní fáze Evropské ligy. Svěřenci Pavla Vrby vyhráli už čtvrtý soutěžní zápas po sobě a pokaždé při tom dali dva góly.

"Věřím, že momentální pohoda se přenese do posledního utkání s Karvinou, které je pro nás hodně důležité. Doufám, že předvedeme výkon, na který se diváci stoprocentně těší, a závěr roku pro nás bude úspěšný," uvedl Vrbův asistent Dušan Fitzel.

Viktoria, která z druhého místa tabulky ztrácí čtyři body na vedoucí Slavii, porazila Karvinou ve všech předchozích pěti duelech nejvyšší soutěže. Slezané v minulém kole doma překvapivě zdolali Jablonec 2:1 a poskočili na předposlední pozici o skóre před Duklu.

"Karviná víceméně od začátku hraje o záchranu, teď porazili Jablonec, což jim může samozřejmě pomoct. Ale moc bych se na to neohlížel, je jenom na nás, jaký výkon předvedeme. Určitě máme na to, abychom získali plný počet bodů," řekl plzeňský obránce či záložník Milan Havel.

Sparta závěr podzimu vůbec nezvládla. V neděli doma nečekaně podlehla Teplicím 0:1 a nenapravila předchozí porážku 1:2 na Slovácku. Letenští se hodně trápí venku, kde prohráli čtyři z posledních pěti ligových duelů, a na Slavii ztrácí z páté příčky propastných 15 bodů.

"Dostali jsme se do velkých problémů vlastní vinou. Čeká nás poslední zápas, jsme Sparta a musíme udělat všechno pro to, abychom ten zápas zvládli. Samozřejmě to nic nemění na tom, že situace není dobrá. Musíme si ji vyhodnotit," prohlásil trenér Zdeněk Ščasný.

Sparťanský kouč bude mít problémy se složením zálohy. Nicolae Stanciu a Srdjan Plavšič nasbírali čtyři žluté karty v ročníku a přidají se ke Guéloru Kangovi, jenž si odpyká druhou část disciplinárního trestu za vyloučení.

Příbram výhrou 2:1 na Dukle ukončila sedmizápasové čekání na vítězství. Spartu sice neporazila v 11 ligových utkáních v řadě, ale v srpnu na Letné uhrála remízu 2:2.

"Měl bych říct, že to bude velký zápas s velkým soupeřem. Ale musím říct, že nikdo není větší než my. My jsme Příbram a společně můžeme kdykoli bojovat proti jakémukoli týmu," uvedl obránce Emmanuel Antwi.

V sobotu se vedle souboje Příbrami se Spartou odehrají další čtyři zápasy. Bohemians 1905 se pokusí sedmizápasovou šňůru bez výhry utnout doma proti Liberci. Poslední Dukla v Uherském Hradišti vyzve Slovácko, které v lize neporazila desetkrát za sebou.

Opavský nováček přivítá Mladou Boleslav s nejlepším ligovým kanonýrem Nikolajem Komličenkem, jenž v srpnovém vzájemném utkání přispěl hattrickem k drtivé výhře Středočechů 6:1. Ruský kanonýr dal na podzim už 17 branek. Zlín zavítá na stadion Teplic, kde v lize nezvítězil od dubna 2003.

Podzimní část sezony uzavře pondělní dohrávka 19. kola mezi Jabloncem a Slavií.