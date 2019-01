Estepona (Španělsko) - Fotbalisté Plzně na úvod soustředění ve Španělsku nepotvrdili roli jasného favorita a s nováčkem čínské ligy Wu-chan Čuo-er pouze remizovali 1:1. Úřadující ligový mistr tak ve čtvrtém utkání zimní přípravy poprvé nezvítězil. Liberec vstoupil vítězně do herního soustředění v Turecku, kde porazil vedoucí tým ázerbájdžánské ligy Neftči Baku 2:1. Karviná uhrála cennou bezbrankovou remízu na půdě lídra slovinské ligy Mariboru a Olomouc v domácích podmínkách rozstřílela druholigovou Jihlavu 5:0.

Trenér Západočechů Pavel Vrba vzhledem k tomu, že jeho svěřenci hned ve čtvrtek hrají další zápas s maďarským celkem Puskás Akadémia, nechal většinu základní sestavy na trávníku celých 90 minut a vystřídal jen dva hráče.

Plzeňští byli ve větrném počasí aktivnější, ale nedařilo se jim v koncovce. Prosadila se jen nová tvář Erik Pačinda, který ve 26. minutě proměnil přihrávku od další posily Joela Kayamby. Wu-chan však po hodině hry a rohovém kopu srovnal a další plzeňské šance už se neujaly.

"Potkali jsme se se soupeřem, který má trošku jinou úroveň a styl, než jsme potkávali v Česku. Herně jsme to podle mě zvládli velice dobře, bohužel to má jedinou vadu, že jsme si v druhém poločase vytvořili asi čtyři situace, kdy jsme mohli zápas rozhodnout, a neproměnili je," řekl pro klubový web Vrba. "To nám trošku vadí, ale myslím, že hlavně druhý poločas byl z naší strany hodně slušný. Zápas splnil, co jsme chtěli," dodal.

Viktoria v předchozích třech přípravných zápasech v domácích podmínkách porazila vysoko celky z nižších soutěž Ústí nad Orlicí, Sokolov a Ústí nad Labem.

Liberec v Antalyi po špatném vyběhnutí brankáře Nguyena prohrával, ale pak otočil skóre. V 36. minutě se po centru prosadil Matěj Hybš a hned v úvodní minutě druhé půle z podobné pozice na zadní tyči obrátil stav Jan Mikula.

"Jedná se o kvalitního soupeře, který hraje pravidelně minimálně předkola evropských pohárů. Dobře jsme se na ně připravili, ale nezapomínejme, že je to pouze příprava. S výsledkem jsem spokojený, ale herně to bylo hlavně v posledních 20 minutách slabší. Na konci zápasu jsme se pouze snažili udržet výsledek," řekl pro klubový web liberecký trenér Zsolt Hornyák, který testoval belgického záložníka Jasona Bourdouxheho.

Zatímco před týdnem Jihlava v přípravě překvapivě zvítězila 2:0 v Mladé Boleslavi, proti dalšímu ligovému soupeři Olomouci už neuspěla a prohrála 0:5. Dva góly Hanáků dal Tomáš Zahradníček, další branky přidali Jakub Plšek, Šimon Falta a Milan Lalkovič. Nejméně čtyři velké šance měla i Jihlava, ale v koncovce zcela propadla.

Karviná si připsala druhou bezbrankovou remízu za sebou. V Mariboru byla aktivnější v první půli, po změně stran hrozili více domácí, ale gól nepadl.

"Remíza je asi zasloužená. Z našeho pohledu to bylo jako na houpačce - chvíli dobré pasáže, chvíli zase pasáže s mnoha nepřesnostmi a zbytečnými ztrátami. Oba týmy si vytvořily nějaké šance. Mrzí mě, že jsme žádnou nedotáhli, na druhou stranu proti tak kvalitnímu týmu na jeho vlastním trávníku neinkasovat je slušná vizitka defenzivy," uvedl pro klubový web karvinský kouč Norbert Hrnčár.

Přípravná fotbalová utkání:

Estepona (Šp.):Viktoria Plzeň - Wu-chan Čuo-er (Čína) 1:1 (1:0)

Branky: 26. Pačinda - 61. Kouassi.

Sestava Plzně: Kozáčik - Havel, Pernica, Hejda, Limberský - Kayamba, Procházka, Hrošovský, Pačinda (74. Kovařík) - Chorý (74. Bakoš), Beauguel. Trenér: Vrba.

Maribor - MFK Karviná 0:0

Sestava Karviné: Berkovec - Moravec (46. Čolič), Krivák, Rundič, Djordjevič (46. Guba) - Faško (65. Suchan), Smrž (46. Dramé), Budínský (46. Bukata) - Ba Loua (76. Lingr), Wágner (65. Galuška), Záhumenský. Trenér: Hrnčár.

Antalya (Tur.): Slovan Liberec - Neftči Baku 2:1 (1:1)

Branky: 36. Hybš, 46. Mikula - 21. Abbasov.

Sestava Liberce: Nguyen - Koscelník (46. Mikula), Karafiát, Lehoczki (63. Kačaraba), Hybš - Breite, Oscar - Oršula (63. Malinský), Bourdouxhe (46. Nešický), Pešek (46. Potočný) - Musa (63. Pázler). Trenér: Hornyák.

Sigma Olomouc - Vysočina Jihlava 5:0 (3:0)

Branky: 25. a 31. Zahradníček, 40. Plšek, 78. Falta, 80. Lalkovič.

Sestava Olomouce:

I. poločas: Mandous - Štěrba, Beneš, Jemelka, Sláma - Zahradníček, Kalvach, Plšek, Houska, Texl - Nešpor.

II. poločas: Mandous - Látal, Kotouč, Polom, Vepřek - Sláma (65. Texl), Lalkovič - Falta, Plšek, Chytil - Yunis. Trenér: Jílek.