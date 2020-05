Plzeň zahájila přípravu, trénuje s nimi i Jan Kovář

Plzeň - Hokejisté Plzně zahájili po dvouměsíční pauze po předčasném ukončení extraligové sezony kvůli pandemii koronaviru letní přípravu na nový ročník. Na jejím startu chyběly například ofenzivní opory Milan Gulaš a Tomáš Mertl, kteří se chystají individuálně. Naopak možnosti trénovat v Plzni využil centr české reprezentace Jan Kovář z Zugu.

"Pondělky se budeme standardně připravovat na Lochotíně, úterý bude v Hradišti, ve středu trénujeme v areálu zimního stadionu, ve čtvrtek znovu Lochotín a v pátek opět Hradiště. Letos máme v plánu jedno soustředění na Šumavě, a to začátkem června," řekl klubovému webu kondiční trenér Plzně Jan Snopek.

Do přípravy pátého týmu nedohrané sezony se zapojily i nové posily - útočníci Pavel Musil z Mladé Boleslavi, David Stach z Kladna i Filip Suchý z Chomutova. Přidali se také odchovanci brankář Kristián Kolář, beci Michal Houdek, David Jiříček či útočníci Matěj Kolda a Sebastián Malát.

"Individuální přípravu mají pouze tradičně Milan Gulaš, Tomáš Mertl a také Viktor Lang, který se připravuje samostatně ve Švédsku," uvedl Snopek na adresu hráče, který působil v minulém ročníku stejně jako Suchý v prvoligovém Chomutově.

"Naopak se s námi připravuje Honza Kovář, který sezonu odehraje v Zugu," dodal Snopek k třicetiletému centrovi, který do Plzně přišel už v 15 letech z mateřského Písku a v sezoně 2018/19 se vrátil po pětiletém působení v Magnitogorsku v KHL a pokusu dostat se do NHL. Loni odešel Kovář do Zugu.