Mladá Boleslav - Fotbalisté Plzně zahájili jarní část prvoligové sezony remízou 1:1 v Mladé Boleslavi. Obhájci titulu z druhého místa tabulky ztrácí tři body na Slavii, ale Pražané ještě od 17 hodin hrají zápas 20. kola s Teplicemi. Ve 37. minutě otevřel skóre hostující Jean-David Beauguel po přihrávce další zimní posily Joela Kayamby. V 75. minutě vyrovnal z penalty nejlepší střelec soutěže Nikolaj Komličenko, který si připsal 19. gól v sezoně. Viktoria nenavázala na podzim a přerušila vítěznou sérii, která se zastavila na pěti duelech.

V úvodu se Hejda v hlavičkovém souboji srazil s Takácsem a oba museli už v sedmé minutě střídat. Plzeňský stoper Hejda byl ze hřiště odnesen na nosítkách a s podezřením na otřes mozku odjel do nemocnice.

Boleslavští pak několikrát zahrozili. Takácsův náhradník Tatajev se dostal do slibné šance, ale míč si příliš předkopnul a zblízka už nepropálil Hrušku. Plzeňský brankář následně vychytal i Přikryla.

Plzeňští se hledali a až na Hrošovského ránu, kterou vytáhnul boleslavský gólman Šeda, si dlouho nic nevytvořili. Naopak nejlepší ligový kanonýr Komličenko z dálky těsně přestřelil.

Hostům se ve 37. minutě povedla rychlá akce. Kayamba nacentroval do pokutového území, kde Beauguel dostal hodně času i prostoru k přesné hlavičce. Bývalý útočník Zlína si připsal celkově desátý ligový gól v sezoně. Ještě před pauzou mohl odpovědět Fulnek, ale jeho ránu zneškodnil Hruška.

Druhý poločas dlouho nabízel jen boj bez větších šancí. Až v 71. minutě Hubník v pokutovém území podrazil Komličenka a rozhodčí Julínek po dlouhém zkoumání videa nařídil pro domácí penaltu. Tu ruský útočník Komličenko s přehledem proměnil.

Plzeňští v závěru přidali a středočeského soupeře zatlačili. Hrošovského střelu vyrazil Šeda, střídající Chorý zase z rohu hlavičkoval o kousek vedle. Hráči Boleslavi i v šestiminutovém nastavení remízu udrželi a protáhli domácí ligovou šňůru bez porážky na osm utkání.

Hlasy po utkání:

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Myslím, že jsme odehráli velice dobré utkání a zaslouženě jsme získali bod. O poločasu jsem hráčům říkal, že by byla škoda takovéhle utkání prohrát, protože už ta první půle, hlavně těch prvních 30 minut, měla velice dobré parametry. Tam mě nejvíc mrzí, že my jsme ty šance neproměnili, naopak z jedné akce Plzně jsme se nechali otevřít. Přesto musím mužstvo pochválit, že jsme to nevzdali a ve druhé půli si aktivitou vyprodukovali takovou převahu s nějakými závary, z toho pramenila i penalta proměněná Komličenkem. Nakonec spravedlivá remíza po dobrém výkonu z naší strany."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Mladá Boleslav byla v některých věcech důraznější. Měli tentokrát obrovskou chuť do soubojů, těžili z toho, že si vytvořili územní převahu, ze které přišla penalta. Neviděl jsem ji, takže se k ní vyjadřovat nebudu. Boleslav nemá vůbec špatný mančaft a odehrála velice dobré utkání. Co se týká nás, tak samozřejmě je škoda, že jsme v té první fázi během prvních patnácti minut neproměnili tři brejkové situace. V závěrečném tlaku, v posledních deseti minutách, jsme také měli tři situace, kdy jsme při troše štěstí mohli být přesnější. Lukáš Hejda zůstává v nemocniční léčbě. Má otřes mozku a uvidí se, co bude dál. Ale nemyslím, že by to mělo být dlouhodobější zranění. Myslím, že nám to nenarušilo nic. Přišel tam Pernica, který v podzimní části odehrál spoustu utkání."

Mladá Boleslav - Viktoria Plzeň 1:1 (0:1)

Branky: 75. Komličenko z pen. - 37. Beauguel. Rozhodčí: Julínek - Podaný, Dobrovolný - Zelinka (video). ŽK: Chaluš - Procházka, Havel, Hubník, Pernica, Chorý. Diváci: 3491.

M. Boleslav: Šeda - Křapka, Chaluš, Šušnjar, Fulnek - Hubínek, Takács (7. Tatajev) - Přikryl, Matějovský (85. Mašek), Ladra (63. Ewerton) - Komličenko. Trenér: Weber.

Plzeň: Hruška - Havel, Hejda (7. Pernica), Hubník, Limberský - Hrošovský, Procházka - Kayamba (79. Petržela), Čermák (85. Chorý), Kovařík - Beauguel. Trenér: Vrba.