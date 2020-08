Plzeň zahájí v Alkmaaru boj o postup do Ligy mistrů

Alkmaar (Nizozemsko) - Fotbalisté Plzně ve středu jako první český tým v sezoně vstoupí do kvalifikace evropských pohárů. Ve druhém předkole Ligy mistrů se Viktoria přestaví na stadionu nizozemského Alkmaaru. Postupující si zajistí účast minimálně v základní skupině Evropské ligy, vyřazený půjde do třetího předkola této soutěže.

Kvůli pandemii koronaviru a nabité termínové listině se předkola pohárů letos hrají pouze na jeden zápas. Výjimkou je závěrečné play off LM, kde startuje i pražská Slavia a které se uskuteční tradičním systémem doma-venku.

Plzeň si dosud zahrála skupinu Ligy mistrů třikrát. V letech 2011 a 2013 do ní postoupila z předkol, v roce 2018 pak přímo coby vítěz české ligy. Poslední čtyři účasti v kvalifikaci ale Západočechům účast v hlavní fázi elitní soutěže nevynesly. V loňském druhém předkole ještě s koučem Pavlem Vrbou vypadli s Olympiakosem Pireus a následně se přes Antverpy nedostali ani do skupiny Evropské ligy.

Pro Viktorii je návrat do skupiny LM nebo EL jedním z hlavních cílů sezony. "Není to otázkou nutnosti z pohledu ekonomiky, protože klub je ekonomicky stabilní. Ale pro nás je to daleko zásadnější z pohledu rozvoje, konfrontace ve sportovní rovině i společenské pro město a fanoušky. V uvozovkách jsme byli zvyklí minimálně na podzim působit v pohárech," řekl plzeňský generální manažer Adolf Šádek na tiskové konferenci.

Svěřenci trenéra Adriana Guľy, kterého čeká pohárový debut na lavičce Plzně, vstoupili do ligové sezony páteční domácí výhrou 3:1 nad Opavou. O tom, že se bude hrát, bylo rozhodnuto až zhruba tři hodiny před výkopem. V západočeském celku se totiž objevily dva případy nákazy koronavirem, nejmenovaný hráč a člen širšího realizačního týmu zamířili do izolace.

Páteční kontrolní odběry ale další pozitivně testované osoby neodhalily a i díky zmírnění karanténních opatření se utkání mohlo uskutečnit v původním termínu. Čeští vicemistři byli od pátku na hotelu v izolaci bez rodin, a protože měli i v pondělí negativní testy na covid-19, mohli dnes odletět do Nizozemska.

"Pro nás je to velmi podstatný zápas. Chlapci v minulé sezoně udělali maximum, aby si ho mohli zahrát. I kdybychom se v izolaci rozhodli být delší dobu, tak to vydržíme, protože víme, z jakého důvodu to je a na co se chystáme," uvedl slovenský kouč Guľa.

Zatímco Plzeň sehraje premiérový soutěžní duel s nizozemským soupeřem, Alkmaar, za jehož rezervu hraje český záložník Richard Sedláček, už se v Evropské lize potkal s Libercem a Jabloncem. A ani v jednom z pěti zápasů neprohrál.

V Alkmaaru působil rok a půl plzeňský útočník Ondřej Mihálik, ale kvůli zranění kolena stihl zasáhnout jen do tří soutěžních utkání A-týmu. Minulou sezonu hostoval ve Viktorii, která na něj na konci června uplatnila opci. "Čeká nás mladý, dravý soupeř, který nepodcení absolutně žádnou situaci. Je založený na fyzické, běhavé zátěži," upozornil Mihálik.

Alkmaar v uplynulém ročníku nizozemské ligy, který byl předčasně ukončen kvůli koronaviru, obsadil druhé místo o skóre za Ajaxem Amsterodam. AZ neúspěšně žádal UEFA, aby mu přisoudila účast ve skupině Ligy mistrů místo Ajaxu, protože měl lepší bilanci ve vzájemných zápasech.

Svěřenci trenéra Arneho Slota nový ročník Eredivisie ještě nezačali. Z šesti letních přípravných duelů pouze jednou vyhráli a ve čtyřech zápasech nedali gól. Alkmaar v páteční generálce remizoval s druholigovým Telstarem 1:1.

Středeční utkání má výkop v 16:30 SELČ a přímý přenos nabídne televizní stanice ČT sport. Hlavním rozhodčím bude Portugalec Luis Godinho.

Statistické údaje před zápasem 2. předkola Ligy mistrů: AZ Alkmaar - Viktoria Plzeň Výkop: středa 26. srpna, 16:30 (ČT sport). Rozhodčí: Godinho - Teixeira, Campos (všichni Portug.). Předpokládané sestavy: Alkmaar: Bizot - Svensson, Leeuwin, Koopmeiners, Wijndal - Reijnders, De Wit, Clasie - Gudmundsson, Boadu, Idrissi. Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Limberský - Čermák, Kalvach, Bucha - Kopic, Beauguel, Kovařík. Absence: Chatzidiakos (zranění), Midtsjö, Stengs (oba nejistý start) - Hybš, Kaša (oba zranění), Chorý, Mihálik (oba nejistý start). Bilance (klubová): Nizozemsko - ČR (Československo) 39 11-13-15 46:51. 1966/67 PMEZ: Ajax Amsterodam - Dukla Praha 1:1, 1:2, 1970/71 PVP: Gottwaldov (Zlín) - PSV Eindhoven 2:1, 0:1, 1974/75 UEFA: Dukla Praha - Twente Enschede 3:1, 0:5, 1984/85 UEFA: Ajax Amsterodam - Bohemians Praha 1:0, 0:1, 1999/00 LM: Sparta Praha - Tilburg 4:0, 4:3, 2001/02 LM: Sparta Praha - Feyenoord Rotterdam 4:0, 2:0, 2003/04 UEFA: Feyenoord Rotterdam - Teplice 0:2, 1:1, 2005/06 LM: Sparta Praha - Ajax Amsterodam 1:1, 1:2, 2005/06 UEFA: Ostrava - Heerenveen 2:0, 0:5, 2006/07 UEFA: Sparta Praha - Ajax Amsterodam 0:0, 2006/07 UEFA: Alkmaar - Liberec 2:2, 2007/08 LM: Ajax Amsterodam - Slavia Praha 0:1, 1:2, 2008/09 UEFA: Ajax Amsterodam - Slavia Praha 2:2, 2009/10 EL: Sparta Praha - PSV Eindhoven 2:2, 0:1, 2011/12 EL: Alkmaar - Jablonec 2:0, 1:1, 2012/13 EL: Twente Enschede - Mladá Boleslav 2:0, 2:0, 2012/13 EL: Feyenoord Rotterdam - Sparta Praha 2:2, 0:2, 2013/14 EL: Liberec - Alkmaar 0:1, 1:1, 2014/15 EL: Zwolle - Sparta Praha 1:1, 1:3, 2015/16 EL: Ajax Amsterodam - Jablonec 1:0, 0:0, 2015/16 EL: Liberec - Groningen 1:1, 1:0. Alkmaar v Evropě: LM 10 2-5-3 12:14 PVP 6 2-2-2 3:5 UEFA/EL 136 63-38-35 235:169 Celkem 152 67-45-40 250:188 Plzeň v Evropě: LM/PMEZ 40 17-8-15 63:74 PVP 2 0-0-2 1:7 EL/UEFA 56 26-12-18 87:68 Celkem 98 43-20-35 151:149 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Zajímavosti: - postupující do 3. předkola LM si zajistí účast minimálně v základní skupině Evropské ligy, vyřazený si zahraje 3. předkolo EL - hraje se na jeden vítězný zápas bez diváků kvůli koronavirové pandemii a nabité termínové listině - oba týmy v minulé sezoně skončily v domácích soutěžích na druhém místě - Alkmaar neprohrál ani jeden z 5 pohárových zápasů proti českým týmům, s Libercem vyhrál a 2x remizoval, s Jabloncem zvítězil a remizoval - Plzeň letos vstupuje do kvalifikace pohárů jako první český zástupce a čeká ji premiérový soutěžní duel s nizozemským soupeřem - Plzeň poprvé v evropských pohárech povede trenér Adrian Guľa - Plzeň si dosud zahrála základní skupinu LM 3x, v letech 2011 a 2013 do ní postoupila z předkol, v roce 2018 pak přímo coby vítěz české ligy - poslední 4 účasti v kvalifikaci LM Viktorii účast v hlavní fázi nevynesly, neuspěla v letech 2015, 2016, 2017 ani loni, kdy ve 2. předkole vypadla s Olympiakosem Pireus - Plzeň v předkolech LM nevyhrála 9x za sebou (5 remíz a 4 porážky) - Alkmaar si skupinu LM zahrál pouze v sezoně 2009/10 - Plzeň venku v pohárech prohrála 3x za sebou při skóre 0:8 a vyhrála jen 2 z posledních 21 zápasů mimo svůj stadion - Plzeň v pátečním prvním utkání nové ligové sezony doma porazila Opavu po obratu 3:1 - Alkmaar z 6 letních přípravných zápasů pouze jednou zvítězil a ve 4 duelech nedal gól, v páteční generálce remizoval s druholigovým Telstarem 1:1 - v Plzni se v minulém týdnu objevily dva případy koronaviru u nejmenovaného hráče a člena širšího realizačního týmu, kteří šli do izolace, po negativních kontrolních testech mohla Viktoria nastoupit proti Opavě - Ondřej Mihálik (Plzeň) v letech 2018-19 působil v Alkmaaru, odkud ho Viktoria po ročním hostování letos v červnu koupila - český záložník Richard Sedláček hraje za rezervní tým Alkmaaru