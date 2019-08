Plzeň zahájí boj o EL v Bruselu proti Antverpám

Brusel - Fotbalisté Plzně nezvládli boj o postup do Ligy mistrů a po vyřazení s favorizovaným Olympiakosem Pireus ve druhém předkole teď mají šanci na reparát v kvalifikaci Evropské ligy. Svěřenci Pavla Vrby ji zahájí v Belgii proti Antverpám, úvodní utkání třetího předkola začne ve čtvrtek v Bruselu v 19:30.

Plzeň sice doma uhrála s Olympiakosem bezbrankovou remízu, ale minulé úterý v odvetě propadla a po čtyřech gólech ve druhém poločase si odvezla z Řecka debakl 0:4. "Už jsme to hodili za hlavu. Kdybychom dostali třeba v 90. minutě gól na 2:1 a vypadli kvůli tomu, tak nás to může hodně mrzet. Takhle musíme uznat, že byli lepší, a smířit se s tím," řekl novinářům před odletem záložník Jan Kopic.

Pokud by Viktoria přešla přes Antverpy, v závěrečném čtvrtém předkole se utká s ukrajinským Mariupolem, nebo nizozemským Alkmaarem. Vyřazení by pro Západočechy znamenalo sezonu bez evropských pohárů.

"Pro Plzeň je to hodně důležité, samozřejmě evropské poháry potřebujeme hrát každý rok. Ale nic lehkého to nebude," uvedl Kopic. "Chceme si přivést výborný výsledek do odvety. Klíčové bude nedostat gól," přidal středopolař Dominik Janošek.

Protože Bosuilstadion v Antverpách nesplňuje všechny požadavky UEFA a prochází rekonstrukcí, zápas se uskuteční na Stadionu krále Baudouina v Bruselu. Tam Plzeň před sedmi lety odehrála úvodní duel čtvrtého předkola Evropské ligy s Lokerenem a prohrála 1:2, gól hostů tehdy vstřelil současný asistent trenéra Marek Bakoš. Viktoria ale v domácí odvetě zvítězila 1:0 a postoupila do skupiny.

Plzeňští jsou na mezinárodním poli mnohem zkušenější. Belgický tým čeká premiéra v novém formátu Evropské ligy, čtvrtý celek uplynulé sezony belgické ligy se vrací do evropských pohárů po dlouhých 22 letech. Naposledy hrál v létě 1997 Pohár Intertoto. "Může to být výhoda, ale uvidíme na hřišti," podotkl Kopic.

Českým vicemistrům se nepovedla sobotní ligová generálka, v níž remizovali 0:0 na stadionu Bohemians 1905 a ve čtvrtém kole ztratili první body v sezoně. "Antverpy budou podobné jako Bohemka, hrají náročný, běhavý fotbal. Dobře zvládají vysoký presink, ale někdy tam mají skulinky. Myslím, že když budeme hrát tu naši rychlou kombinační hru, bude to platné," uvažoval Janošek.

V plzeňské výpravě do Belgie chybějí kvůli zranění záložníci Aleš Čermák s Ubongem Ekpaiem, stoper a kapitán Roman Hubník i útočník Jean-David Beauguel. Do nominace se stejně jako před odvetou v Pireu nevešli bek Milan Havel a záložník Christián Herc.

Antverpy jsou na začátku nového ročníku suverénní a obě kola belgické ligy vyhrály výsledkem 4:1, naposledy v neděli nad celkem Waasland-Beveren. Velkou formu má konžský útočník Dieumerci Mbokani, jenž má na kontě už čtyři góly a asistenci.

"Poslední vysoké vítězství nám dává sebevědomí do utkání s Plzní, ale víme, že nás čeká soupeř jiného kalibru, hlavě co se obrany týče. Stále před sebou máme hodně práce," konstatoval rumunský kouč Antverp László Bölöni.

Statistické údaje před zápasem Royal Antverpy - Viktoria Plzeň: Výkop: čtvrtek 8. srpna, 19:30 (Brusel). Rozhodčí: Maae - Dahl, Skytte (všichni Dán.). Předpokládané sestavy: Antverpy: Bolat - Buta, Seck, Batubinsika, Jukleröd - Haroun, De Sart - Rodrigues, Rafaelov, Hairemans - Mbokani. Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Limberský - Kalvach, Hrošovský - Kayamba, Mihálik, Kopic - Krmenčík. Absence: Opare (zranění) - Beauguel, Čermák, Ekpain, Hubník (všichni zranění), Havel, Herc (oba chybí v nominaci). Bilance (klubová): Belgie - ČR (Československo) 33 17-4-12 57:50. 1966/67 PMEZ: Dukla Praha - Anderlecht Brusel 4:1, 2:1, 1967/68 PMEZ: Sparta Praha - Anderlecht Brusel 3:2, 3:3, 1972/73 PVP: Lutych - Sparta Praha 1:0, 2:4, 1977/78 UEFA: Lutych - Slavia Praha 1:0, 2:3, 1979/80 UEFA: Lutych - Brno 1:2, 2:3, 1982/83 UEFA: Bohemians Praha - Anderlecht Brusel 0:1, 1:3, 1983/84 UEFA: Anderlecht Brusel - Ostrava 2:0, 2:2, 1987/88 UEFA: Beveren - Bohemians Praha 2:0, 0:1, 1987/88 PMEZ: Sparta Praha - Anderlecht Brusel 1:2, 0:1, 1993/94 LM: Sparta Praha - Anderlecht Brusel 0:1, 2:4, 2002/03 LM: Genk - Sparta Praha 2:0, 2:4, 2002/03 UEFA: Mouscron - Slavia Praha 2:2, 1:5, 2005/06 LM: Anderlecht Brusel - Slavia Praha 2:1, 2:0, 2006/07 UEFA: Waregem - Sparta Praha 3:1, 2012/13 EL: Lokeren - Plzeň 2:1, 0:1, 2016/17 EL: Slavia Praha - Anderlecht Brusel 0:3, 0:3, 2018/19 EL: Slavia Praha - Genk 0:0, 4:1. Antverpy v Evropě: LM/PMEZ 2 0-0-2 1:8 PVP 9 2-4-3 14:14 EL/UEFA 30 10-7-13 45:48 Celkem 41 12-11-18 60:70 Plzeň v Evropě: LM/PMEZ 40 17-8-15 63:74 PVP 2 0-0-2 1:7 EL/UEFA 54 25-12-17 85:66 Celkem 96 42-20-34 149:147 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Zajímavosti: - zápas se uskuteční na Stadionu krále Baudouina v Bruselu, Bosuilstadion v Antverpách nesplňuje všechny požadavky UEFA a momentálně se rekonstruuje - vítěz dvojzápasu si v závěrečném 4. předkole zahraje s ukrajinským Mariupolem, nebo nizozemským Alkmaarem - Plzeň na Stadionu krále Baudouina odehrála před 7 lety zápas 4. předkola Evropské ligy s Lokerenem a prohrála 1:2, gól Viktorie dal současný asistent trenéra Bakoš - Antverpy čeká premiérový pohárový souboj s českým soupeřem - Plzeň ve 2. předkole vypadla s Olympiakosem Pireus po domácí remíze 0:0 a venkovní porážce 0:4 - Antverpy v minulé sezoně skončily na 4. místě belgické ligy - Antverpy čeká premiéra v novém formátu Evropské ligy, v pohárech jsou poprvé od roku 1997, kdy se zúčastnily Poháru Intertoto - Plzeň prohrála poslední 2 venkovní pohárové duely v Záhřebu a Pireu při celkovém skóre 0:7 - Plzeň venku v pohárech vyhrála jen 2 z posledních 20 zápasů - Plzeň v posledních 3 pohárových zápasech nedala gól - Plzeň v sobotní generálce remizovala 0:0 na hřišti Bohemians 1905 a ve 4. ligovém kole ztratila první body v sezoně - Plzeň ve 3 z posledních 4 soutěžních zápasů neskórovala - Antverpy vyhrály úvodní 2 kola nové sezony belgické ligy shodně 4:1, útočník Mbokani v nich dohromady zaznamenal 4 góly a asistenci - plzeňský obránce Brabec v Belgii hrál za Genk, kam po předkolech EL z Viktorie přestoupí záložník Hrošovský